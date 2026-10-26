Sân bay Long Thành tăng tốc về đích

Theo kế hoạch đề ra, thời gian còn lại để hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt, vận hành thử trước khi đi vào khai thác chính thức chỉ còn chưa đầy 2 tháng.

Tăng tốc 4 gói thầu trọng điểm

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư Dự án Thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay, Dự án Thành phần 3 có 16 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, 12/16 gói thầu cơ bản đáp ứng các điều kiện về tiến độ phục vụ mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong tháng 12-2026. Thời điểm đưa sân bay vào vận hàng thương mại dự kiến từ ngày 24-12-2026.

Công nhân thi công các hạng mục công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Theo ACV, tính đến giữa tháng 10-2026, tổng giá trị sản lượng thực hiện của Dự án Thành phần 3 đạt gần 74 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 85% giá trị hợp đồng. Trong số 16 gói thầu xây lắp chính, có 4 gói đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc. Đồng thời, nhiều gói thầu trọng điểm đã đạt khối lượng thực hiện trên 90%.

Đặc biệt, 4 gói thầu quan trọng của dự án gồm: gói 5.10, nhà ga hành khách; gói 4.8, hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; gói 7.8, nhà ga hàng hóa số 1; gói 11.5, nhà để xe vẫn nằm trên đường găng tiến độ và cần tập trung tháo gỡ khó khăn, bổ sung nguồn lực và đẩy nhanh thi công để đáp ứng mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong tháng 12-2026.

Với các gói thầu này, để đảm bảo tiến độ, ACV phối hợp với Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành và các đơn vị liên quan rà soát từng hạng mục, điều chỉnh phạm vi công việc và chuyển giao một số phần việc cho nhà thầu khác có đủ năng lực triển khai. Cùng với đó, ACV tăng cường kiểm soát tiến độ, phối hợp với các nhà thầu trong công tác nghiệm thu kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục cấp phép, bảo đảm các hạng mục đưa vào khai thác đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn và chất lượng.

Đại diện liên danh Vietur, nhà thầu thi công gói thầu 5.10 cho biết: Hiện các thành viên liên danh đang tập trung nhân lực hoàn thành các hạng mục còn lại của gói thầu. Liên danh Vietur cam kết đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án vào khai thác trong tháng 12-2026 như mục tiêu đề ra.

Trong khi đó, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị đứng đầu liên danh thi công gói thầu 4.8 cho biết: Các hạng mục của gói thầu đến nay vẫn cơ bản bám sát tiến độ. Liên danh nhà thầu kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất đá tăng thời gian hoạt động để đáp ứng nguồn cung đá xây dựng phục vụ thi công. Đồng thời, các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ về nguồn cung nhựa đường để phục vụ thi công bê tông nhựa nguội tại gói thầu. Theo Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, với gói thầu 4.8, trong tháng 10, 11 và đầu tháng 12-2026 cần khoảng 200 ngàn tấn bê tông nhựa nguội để thi công hoàn thiện các hạng mục.

Sẵn sàng cho ngày hoạt động đầu tiên

Song song với công tác thi công, lắp đặt thiết bị tại các gói thầu, ACV và các đơn vị liên quan triển khai chuẩn bị khai thác Sân bay Long Thành.

Thi công lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành.

Theo đó, ACV phối hợp với đơn vị tư vấn Sân bay Incheon (Hàn Quốc) xây dựng 55 kịch bản vận hành. Trong tháng 9-2026, 2 kịch bản đã được tổ chức thử nghiệm với sự tham gia của các đơn vị liên quan. Mục tiêu là hoàn tất kiểm tra các hệ thống phục vụ dây chuyền hành khách trước khi sân bay mở cửa, bảo đảm yêu cầu về an toàn, chất lượng và tính liên tục trong quá trình khai thác.

Đối với nhà ga hành khách Sân bay Long Thành, theo kế hoạch, khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga hành khách sẽ được ưu tiên hoàn thiện trong giai đoạn đầu khai thác. Tại đây, sẽ bảo đảm bố trí 4 đảo làm thủ tục check-in để phục vụ các chuyến bay nội địa và quốc tế. Sau đó, các hệ thống và khu vực khai thác tiếp theo sẽ được triển khai theo lộ trình mở rộng quy mô hoạt động.

Từ tháng 9 đến tháng 12-2026, ACV tổ chức 3 đợt thử nghiệm vận hành tổng thể (ORAT) trên cơ sở tham chiếu kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Các đợt thử nghiệm tập trung vào 4 lĩnh vực chính gồm: phục vụ hành khách và giao thông kết nối, phục vụ hành lý, khai thác khu bay, an ninh - an toàn và công nghệ thông tin.

Theo ACV, với sự chuẩn bị bài bản, chi tiết từ khâu vận hành, thử nghiệm hệ thống đến hoàn thiện thủ tục pháp lý, Sân bay Long Thành sẽ sẵn sàng trở thành cửa ngõ giao thương hiện đại, an toàn và đạt tiêu chuẩn quốc tế ngay trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động.

Đặc biệt, ACV đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu khai thác để trình cơ quan chức năng phê duyệt. Dự kiến trong tháng 11-2026, các thủ tục quan trọng như: giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, giấy phép cung cấp dịch vụ, tài liệu khai thác sân bay, tài liệu khai thác nhà ga T1 và chương trình an ninh hàng không sẽ được Cục Hàng không Việt Nam cùng các cơ quan quản lý nhà nước xem xét, phê duyệt, phục vụ mục tiêu đưa Sân bay Long Thành vào khai thác từ tháng 12-2026.