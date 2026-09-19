Công nghệ

Sân bay Long Thành tăng tốc, nhiều gói thầu hoàn thành gần 100%

Theo kế hoạch, cuối tháng 9/2026, sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm và tháng 12 khai thác thương mại.

Báo VietnamPlus
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Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Khu sửa chữa máy bay đang được xây dựng gần đường cất hạ cánh sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Khu sửa chữa máy bay đang được xây dựng gần đường cất hạ cánh sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hoàn thiện những phần việc cuối cùng tại đường cất hạ cánh thứ 2 của sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hoàn thiện những phần việc cuối cùng tại đường cất hạ cánh thứ 2 của sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Nhà ga hàng hóa số 1 đang được xây dựng tại sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Nhà ga hàng hóa số 1 đang được xây dựng tại sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang xây dựng bên cạnh nhà hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang xây dựng bên cạnh nhà hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Thang cuốn phẳng đã được lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Thang cuốn phẳng đã được lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Thang cuốn tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã lắp đặt hoàn chỉnh, đang chạy thử. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Thang cuốn tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã lắp đặt hoàn chỉnh, đang chạy thử. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cầu cạn dẫn vào nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cầu cạn dẫn vào nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Chuyên gia nước ngoài cài đặt phần mềm điều khiển hệ thống xử lý hành lý nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Chuyên gia nước ngoài cài đặt phần mềm điều khiển hệ thống xử lý hành lý nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hệ thống xử lý hành lý nhà ga hành khách sân bay Long Thành cơ bản đã lắp đặt xong và đang chạy thử khay hành lý. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hệ thống xử lý hành lý nhà ga hành khách sân bay Long Thành cơ bản đã lắp đặt xong và đang chạy thử khay hành lý. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cầu ống lồng đã được lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cầu ống lồng đã được lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Toàn cảnh sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Toàn cảnh sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/san-bay-long-thanh-tang-toc-nhieu-goi-thau-hoan-thanh-gan-100-post1137217.vnp