Sân bay Long Thành tăng tốc, nhiều gói thầu hoàn thành gần 100%

Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Khu sửa chữa máy bay đang được xây dựng gần đường cất hạ cánh sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hoàn thiện những phần việc cuối cùng tại đường cất hạ cánh thứ 2 của sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Nhà ga hàng hóa số 1 đang được xây dựng tại sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang xây dựng bên cạnh nhà hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Thang cuốn phẳng đã được lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Thang cuốn tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã lắp đặt hoàn chỉnh, đang chạy thử. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cầu cạn dẫn vào nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Chuyên gia nước ngoài cài đặt phần mềm điều khiển hệ thống xử lý hành lý nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hệ thống xử lý hành lý nhà ga hành khách sân bay Long Thành cơ bản đã lắp đặt xong và đang chạy thử khay hành lý. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cầu ống lồng đã được lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Toàn cảnh sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)