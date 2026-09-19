Sân bay Long Thành tăng tốc, nhiều gói thầu hoàn thành gần 100%

Để đạt mục tiêu này, các đơn vị đang dồn toàn lực để hoàn thành những hạng mục trọng yếu.

*Nhiều gói thầu hoàn thành gần 100%

Khẩn trương - đó là không khí phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ghi nhận tại công trường sân bay Long Thành những ngày này.

Sân bay Long Thành đang được xây dựng. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Tại các gói thầu, liên danh nhà thầu tổ chức thi công xuyên suốt tất cả các ngày trong tuần. Tại nhà ga hành khách, nhà thầu tập trung hoàn thiện phần xây dựng, kiến trúc, lắp đặt thiết bị, đấu nối điện và thử nghiệm các hệ thống như: xử lý hành lý; cầu thang cuốn; cầu ống lồng. Tại hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay, nhà thầu đang triển khai công tác thử nghiệm, tích hợp và vận hành thử.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Dự án thành phần 3, sân bay Long Thành (các công trình hàng không thiết yếu) có 16 gói thầu xây lắp chính, trong đó 4 gói thầu đã hoàn thành, số còn lại gói thầu đang triển khai. Đến đầu tháng 9 này, giá trị thực hiện lũy kế của 16 gói thầu đạt gần 80% giá trị hợp đồng (không bao gồm dự phòng phí).

Hiện 8 gói thầu đang được triển khai nhanh, trong đó có 5 gói thầu đạt từ hơn 81% đến gần 100% giá trị hợp đồng gồm: đường cất hạ cánh, đường lăn (thứ nhất), sân đỗ tàu bay và các công trình khác, giá trị thực hiện đạt gần 99%. Sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách và các công trình khác đạt gần 95%. Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay, giá trị thực hiện đạt hơn 97%. Công trình xử lý nước thải, giá trị thực hiện đạt hơn 91%.

Đường cất hạ cánh thứ 2, đường lăn và các công trình khác giá trị thực hiện đạt khoảng 81%. Liên danh nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo hoàn thành gói thầu đúng kế hoạch.

Theo ACV, sân bay Long Thành hiện có 4 gói thầu thuộc đường găng tiến độ gồm: nhà ga hành khách; giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ; nhà để xe. Giai đoạn này, ACV tập trung cao độ cho công tác điều phối, huy động nguồn lực và tổ chức thi công 4 hạng mục này.

Trong số đó, nhà ga hành khách là hạng mục có quy mô lớn và phạm vi công việc phức tạp nhất tại sân bay Long Thành bao gồm phần xây dựng, hoàn thiện và lắp đặt đồng bộ nhiều hệ thống kỹ thuật, thiết bị phục vụ khai thác. Đến thời điểm này, giá trị thực hiện gói thầu đạt hơn 77%. Trong đó phần xây dựng, hoàn thiện đạt gần 83%; hệ thống điện đạt khoảng 94%, lắp đặt thiết bị nhà ga đạt khoảng 71%.

Để đẩy nhanh tiến độ nhà ga hành khách, ACV yêu cầu nhà thầu bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường công tác điều phối giữa các hạng mục, tổ chức thi công theo khu vực và ứng dụng các công cụ quản lý tiến độ. Ưu tiên nguồn lực để sớm hoàn thành khu vực cánh Tây và khu vực trung tâm nhà ga hành khách, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác vận hành và khai thác. Việc hoàn thiện, sửa chữa tại một số khu vực còn lại sẽ được triển khai theo kế hoạch, phù hợp với yêu cầu khai thác.

Đến nay, hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật có giá trị thực hiện đạt hơn 76%. Nhà thầu đang hoàn thiện hạng mục đường trục chính, đường cấp 3, cầu cạn, nhà trạm và hạ tầng kỹ thuật. ACV yêu cầu nhà thầu kiện toàn bộ máy điều hành tại công trường, xây dựng tiến độ chi tiết cho phần khối lượng còn lại, tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca và cập nhật tiến độ hằng ngày.

Với hạng mục nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ, đây là gói thầu được triển khai sau các gói thầu khác tại dự án (khởi công tháng 3/2025), đến nay nhà thầu đang thi công phần thân nhà ga và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị. Liên danh nhà thầu đã xây dựng kế hoạch bù tiến độ gắn với tăng cường nhân lực, máy móc đẩy mạnh thi công và chủ động phối hợp với các nhà sản xuất, cung cấp thiết bị để bảo đảm tiến độ giao hàng. Với các hệ thống phục vụ khai thác hàng hóa, phương án triển khai được tổ chức theo từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu đưa dự án vào khai thác ban đầu.

Đến nay, gói thầu nhà để xe đang thi công kết cấu bê tông cốt thép, hoàn thiện kiến trúc, hệ thống cơ khí, điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục hạ tầng kết nối. Trong giai đoạn hiện nay, trọng tâm của nhà thầu là tăng cường nhân lực, đẩy nhanh phần kết cấu và hoàn thiện, đồng thời phối hợp với các gói thầu liên quan để bảo đảm mặt bằng và kết nối giao thông. *Mục tiêu 39 tháng hoàn thành công trình

Theo ACV, đây là giai đoạn chạy đua thi công nước rút, quyết định việc đưa sân bay Long Thành vào vận hành thương mại cuối năm nay. Giai đoạn này, ACV xác định công tác điều phối tổng thể, kiểm soát tiến độ và huy động nguồn lực là những nhiệm vụ trọng tâm. Với đặc thù một dự án hàng không quy mô lớn, nhiều gói thầu được triển khai đồng thời và có sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt bằng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và thiết bị, việc hoàn thành một hạng mục không chỉ phụ thuộc vào khối lượng xây lắp của riêng gói thầu mà còn cần bảo đảm khả năng kết nối với các hạng mục liên quan.

Hệ thống cầu ống lồng nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

ACV chỉ đạo các đơn vị bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức tăng ca, tăng kíp tại những hạng mục có yêu cầu cao về tiến độ; quản lý tiến độ theo từng khu vực và từng mốc công việc; các nhà thầu phải cập nhật tiến độ thường xuyên, xác định rõ các hạng mục ưu tiên và chủ động phương án bù tiến độ; tăng cường điều phối giữa các gói thầu. Chủ động kiểm soát vật tư, thiết bị. Đối với các thiết bị có thời gian cung ứng dài hoặc chịu ảnh hưởng bởi nguồn cung quốc tế, nhà thầu cần chủ động làm việc với nhà sản xuất, cung cấp để bảo đảm kế hoạch giao hàng và lắp đặt. Ưu tiên tập trung nguồn lực cho các hạng mục thiết yếu, các khu vực và hệ thống có vai trò trực tiếp đối với khả năng vận hành, khai thác sân bay Long Thành.

Theo ông Vũ Phạm Nguyên An, Phó Tổng Giám đốc ACV, đơn vị tư vấn nước ngoài từng tính toán quá trình xây dựng sân bay Long Thành cần ít nhất 45 tháng, nhưng ACV đặt mục tiêu hoàn thành công trình trong 39 tháng. Để dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện như hiện nay, thời gian qua các đơn vị, người lao động đã có nhiều nỗ lực, bám trụ, thi công không ngừng nghỉ trên công trường. Đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng, đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm lớn từ tất cả các bên để hoàn thành rất nhiều phần việc, đảm bảo đưa sân bay Long Thành vào khai thác theo kế hoạch.

Ông Vũ Phạm Nguyên An cho rằng, sân bay Long Thành là công trình đặc biệt lớn với nhiều công nghệ mới, phức tạp, quá trình vận hành thực tế chắc chắn sẽ xuất hiện những điểm cần hiệu chỉnh hoặc sắp xếp lại quy trình. Thực tế tại các siêu cảng hàng không cho thấy, sau khi sân bay đi vào vận hành các đơn vị có thể cần 6 đến 9 tháng để hiệu chỉnh.

Theo ông Vũ Phạm Nguyên An, hiện liên danh Incheon Airport (gồm đơn vị vận hành sân bay Incheon của Hàn Quốc và Công ty tư vấn PMI của Việt Nam) đang tư vấn công tác quản lý, khai thác Long Thành. Liên danh xây dựng khoảng 55 kịch bản chạy thử. Trong đó, ACV xác định khoảng 15 đến 20 kịch bản cốt lõi phục vụ yêu cầu bay thương mại để bắt đầu chạy thử từ cuối tháng 9/2026.

Để đón chuyến bay thương mại đầu tiên, toàn bộ phần cốt lõi của sân bay Long Thành bao gồm nhà ga, đường cất hạ cánh, sân đỗ, giao thông kết nối, hệ thống điện, nước, điều hòa phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin, xử lý hành lý và các hệ thống an toàn đều phải hoàn thiện và được kiểm tra kỹ lưỡng, đáp ứng yêu cầu khắt khe về khai thác trong lĩnh vực hàng không./.