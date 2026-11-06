Sân bay Long Thành tăng tốc, đếm ngược đến giờ đón chuyến bay thương mại đầu tiên

Những ngày đầu tháng 11, đại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) bước vào giai đoạn nước rút với nhịp thi công khẩn trương trên khắp các hạng mục. Diện mạo sân bay lớn nhất cả nước ngày càng hiện rõ, từng đường băng, sân đỗ, nhà ga và hệ thống giao thông nội cảng đang dần hoàn thiện, hướng tới thời khắc đón những chuyến bay thương mại đầu tiên lúc 0h ngày 24/12/2026.

Trở lại công trường những ngày này, dễ dàng cảm nhận không khí lao động hối hả đang lan khắp dự án. Trên khu vực sân đỗ, các phương tiện, máy móc hoạt động liên tục; tại nhà ga hành khách, nhiều tốp công nhân, kỹ sư miệt mài lắp đặt thiết bị, hoàn thiện từng hạng mục.

Những tuyến đường nội cảng, cầu cạn dần liền mạch, các khu vực chức năng từng bước hiện lên rõ nét, tạo nên diện mạo của một sân bay hiện đại.

Ghi nhận tại khu vực nhà ga hành khách, các mũi thi công đang tập trung hoàn thiện không gian bên trong, lắp đặt kiểm tra hoàn thiện hệ thống xử lý hành lý, thiết bị soi chiếu an ninh và các hạng mục kỹ thuật phục vụ vận hành. Không khí làm việc khẩn trương hiện diện ở từng khu vực khi các nhà thầu đồng loạt tăng tốc, đưa công trình tiến gần hơn đến ngày khai thác.

Tại đường cất hạ cánh thứ nhất các hạng mục đều đã hoàn thiện, đèn hiệu rực sáng chờ đón những chuyến bay. Cạnh đó đường cất hạ cánh thứ hai, các nhà thầu đang đẩy nhanh những phần việc còn lại, hoàn thiện hệ thống đường lăn và các hạng mục phụ trợ. Máy móc, thiết bị cùng lực lượng thi công được huy động nhằm bảo đảm tiến độ, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng khu bay.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, chạy thử các hệ thống kỹ thuật đang được triển khai song song, từng hạng mục được rà soát, kiểm tra khả năng vận hành đồng bộ, sẵn sàng phục vụ những chuyến bay đầu tiên khi sân bay Long Thành chính thức đi vào khai thác.

Giữa công trường rộng lớn, những người công nhân vẫn miệt mài với công việc, tranh thủ từng giờ để hoàn thành phần việc được giao nhằm đưa dự án về đích sớm.

Anh Nguyễn Quang Bảo, công nhân thi công khu vực trên cao thuộc nhà ga chia sẻ: “Những ngày này, anh em công nhân đều tập trung cao độ, tranh thủ từng giờ để hoàn thành các phần việc được giao. Cường độ làm việc có phần vất vả hơn, nhiều thời điểm phải tăng ca, làm thêm giờ nhưng ai cũng quyết tâm góp sức để công trình kịp tiến độ. Được trực tiếp tham gia xây dựng sân bay Long Thành là niềm tự hào của chúng tôi, ai cũng vui khi sân bay ngày càng đẹp”.

Cùng với đó hiện nay hạ tầng giao thông kết nối sân bay cũng đã dần hoàn thiện. Trong đó 2 tuyến kết nối vào cổng 1 sân bay Long Thành là đường T1 và T2 đã hoàn thiện, đang lưu thông ổn định phục vụ giai đoạn thi công sân bay Long Thành và hỗ trợ một phần cho phương tiện lưu thông vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Không khí tăng tốc cũng được thể hiện rõ qua tiến độ các gói thầu. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tại dự án thành phần 3, tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt hơn 86% giá trị hợp đồng. Trong 16 gói thầu xây lắp chính, 4 gói đã hoàn thành toàn bộ khối lượng; nhiều gói trọng điểm khác đạt trên 90%, nhiều gói gần hoàn thành thi công.

Cũng theo ACV, sân bay Long Thành là dự án trọng điểm được xây dựng tại phường Long Thành, TP Đồng Nai. Ở giai đoạn đầu khai thác, dự án có 1 nhà ga hành khách, 2 đường cất hạ cánh và nhiều hạng mục phụ trợ. Dự kiến sân bay sẽ vận hành thương mại từ 0h ngày 24/12/2026.

Minh Tuệ