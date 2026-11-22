Sân bay Long Thành sẽ tăng sản lượng khai thác phục vụ dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2027. Ảnh: Phạm Tùng

Tăng sản lượng phục vụ cao điểm Tết

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ chính thức vận hành, đưa vào khai thác thương mại vào ngày 24-12-2026. Như vậy, chỉ khoảng hơn 1 tháng sau ngày đưa vào khai thác chính thức, cùng với sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành sẽ bước vào cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2027.

Trong giai đoạn đầu, nhà ga sân bay Long Thành sẽ khai thác khu vực cánh Tây và một phần khu vực phía Bắc. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), để bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa vận hành vừa tiếp tục hoàn thiện, khắc phục khiếm khuyết theo thông lệ quốc tế, kế hoạch khai thác sân bay Long Thành được phân kỳ thành 3 giai đoạn tăng dần quy mô. Trong đó, giai đoạn 1, (từ ngày 24-12-2026 đến hết tháng 3-2027, lịch bay mùa Đông 2026-2027), sản lượng khai thác ban đầu đạt khoảng 6-10% công suất thiết kế, tương ứng với 20-30 chuyến bay mỗi ngày. Tuy nhiên, giai đoạn này lại trùng với cao điểm vận chuyến hành khách dịp Tết Nguyên đán 2027, do đó, dự báo sản lượng phục vụ trong dịp này sẽ tăng khá cao.

Theo lộ trình phân kỳ, sân bay Long Thành sẽ khai thác theo 3 giai đoạn và tăng dần quy mô gồm: giai đoạn 1, từ ngày 24-12-2026 đến hết tháng 3-2027 (lịch bay mùa Đông 2026-2027), sản lượng khai thác giai đoạn này đạt từ 6-10% công suất; giai đoạn 2, từ tháng 4-2027 đến tháng 10-2027 (lịch bay mùa Hè 2027), sản lượng khai thác đạt 50% công suất; giai đoạn 3, từ tháng 10-2027 (bắt đầu lịch bay mùa Đông 2027), sản lượng khai thác đạt 100% công suất thiết kế.

Ông Nguyễn Đăng Minh, Trưởng ban Khai thác Sân bay Long Thành cho biết, hiện nay đã có 3 hãng hàng không trong nước gồm: Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines đăng ký khai thác tại sân bay Long Thành. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tiên, lượng chuyến bay đến sân bay Long Thành chưa nhiều. Tuy nhiên, theo dự báo, trong dịp Tết Nguyên đán 2027, sản lượng khai thác sẽ tăng lên. Hiện nay, slot dành cho các hãng bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2027 không còn nhiều. Chính vì vậy, theo ông Minh, trong dịp Tết Nguyên đán 2027, ACV dự kiến sẽ san sẻ nhu cầu phục vụ từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. “Dự kiến, vào dịp cao điểm phục vụ hành khách Tết Nguyên đán 2027, sản lượng khai thác Sân bay Long Thành sẽ tăng lên mức 30-40 chuyến bay mỗi ngày” - ông Nguyễn Đăng Minh cho hay.

Về phía các hãng hàng không, đại diện Vietnam Airlines cho biết, hiện hãng đã có lịch khai thác tại sân bay Long Thành gửi ACV và sẽ hoàn thiện chính thức vào đầu tháng 12-2026. Trong dịp cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2027, slot khai thác của hãng tại sân bay Tân Sơn Nhất chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó, tùy nhu cầu thị trường, Vietnam Airlines cũng sẽ chuyển sang khai thác tại sân bay Long Thành trong dịp này.

“Việc chuyển qua khai thác thêm tại sân bay Long Thành dịp Tết Nguyên đán 2027 còn phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thị trường. Nếu thị trường gia tăng nhu cầu, Vietnam Airlines chắc chắn sẽ có điều chỉnh để đáp ứng và tăng hiệu quả khai thác” - ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết.

Sẵn sàng đưa sân bay Long Thành vào khai thác

Theo ACV, trong giai đoạn đầu, các hạng mục gồm: 2 tuyến giao thông kết nối (T1, T2); đường trục chính; cầu cạn, đường kết nối thềm nhà ga T1, nhà để xe khối P2; bãi xe xa và hệ thống thu phí không dừng (ETC); toàn bộ hạ tầng, trang thiết bị khu vực cánh Tây, khu vực trung tâm và một phần cánh Bắc nhà ga hành khách; đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn song song và đường lăn nối, sân đỗ tàu bay sẽ được đưa vào khai thác.

Tuyến giao thông kết nối T1, trục chính dẫn vào sân bay Long Thành đã hoàn thành xây dựng. Ảnh: Phạm Tùng

Theo ông Nguyễn Đăng Minh, đối với công trình nhà ga hành khách, khu vực cánh Tây sẽ phục vụ khai thác cả khách quốc nội và quốc tế. Trong khi đó, một phần khu vực phía Bắc sẽ dành riêng để phục vụ khách quốc tế.

Với hạ tầng khu bay, theo ACV, hiện nay 2 đường cất hạ và một số công trình đã đủ điều kiện đưa vào khai thác. Trong đó, đường cất hạ cánh số 1 và một số công trình khu bay đã phục vụ chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành vào ngày 19-12-2025. “Đường cất hạ cánh số 1 đã đủ điều kiện khai thác và cũng đã được công bố thông tin qua hệ thống thông báo tin tức hàng không” - ông Nguyễn Đăng Minh.

Cùng với đó, hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành thời gian qua đã được cải thiện rõ rệt. Theo ACV, với hệ thống giao thông kết nối Sân bay Long Thành do ACV chịu trách nhiệm đầu tư như: các tuyến T1, T2, cầu cạn, đường kết nối thềm nhà ga T1 và các hạng mục nhà để xe khối P2, bãi xe xa và hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) đang được thi công cơ bản hoàn thành trước thời điểm ngày 24-12-2026, tạo thuận lợi cho hành khách đi theo các hướng vào sân bay Long Thành.