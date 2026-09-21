Sân bay Long Thành sẽ khai thác 54 chuyến bay mỗi ngày trong giai đoạn đầu

Theo kế hoạch đăng ký khai thác của các hãng hàng không, tổng sản lượng khai thác dự kiến tại CHKQT Long Thành từ tháng 12/2026 đến hết lịch bay mùa Đông 2026/2027 đạt tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần. Trong đó số chuyến bay quốc tế là 44 chuyến/tuần, tối đa 8 chuyến với tổng số 1.472 ghế/ngày. Các chuyến bay nội địa có 322 chuyến/tuần, tương ứng tối đa 46 chuyến/8.464 ghế/ngày.

Ngoài thông tin đăng ký của 2 hãng hàng không là Vietnam Airline và Vietjet, số liệu trên được CHKQT Long Thành căn cứ vào kế hoạch khai thác CHKQT Long Thành đã được ACV nêu ra vào ngày 10/7 cũng như tham chiếu với dữ liệu hệ thống phần mềm Slot của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng và tần suất phục vụ dự kiến tại CHKQT Long Thành trong giai đoạn đầu sau khi mở cửa.

Chuyến bay thương mại đầu tiên được thực hiện tại sân bay Long Thành.

Để kế hoạch khai thác CHKQT Long Thành diễn ra an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ điều kiện, năng lực phục vụ đối với sản lượng và tần suất khai thác dự kiến, việc triển khai cần khai thác hạ tầng giao thông kết nối gồm tuyến giao thông số 1 kết nối CHKQT Long Thành với QL51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Tỉnh lộ 25C. Khai thác tuyến giao thông số 2 kết nối CHKQT Long Thành với Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; tuyến đường trục chính, đường giao thông nội cảng kết nối giữa nhà ga hành khách và các công trình trong phạm vi CHKQT Long Thành…

Nhà ga hành khách sẽ được đưa vào khai thác toàn bộ hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống tại khu vực cánh Tây và một phần cánh Bắc, bao gồm các hạng mục cốt lõi phục vụ nhu cầu vận hành, khai thác như hệ thống biển chỉ dẫn; thiết bị, hệ thống phục vụ hành khách tại sảnh khởi hành; đảo thủ tục, phòng chờ khởi hành, hành lang/sảnh đến, điểm trung chuyển quốc tế - quốc tế ở cánh phía Tây cùng hệ thống thiết bị hoàn chỉnh.

Để đảm bảo mục tiêu đưa CHKQT Long Thành vào vận hành khai thác an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định về quản lý khai thác cảng hàng không, CHKQT Long Thành đã đề nghị ACV xem xét, chỉ đạo Ban Quản lý dự án CHKQT Long Thành đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, công trình và lắp đặt trang thiết bị tại các khu vực khai thác giai đoạn 1, hoàn thành trước ngày 30/11.

Đối với phạm vi nhà ga hàng hóa số 1, hệ thống cấp nhiên liệu hàng không, CHKQT Long Thành kiến nghị ACV chỉ đạo Chi nhánh Dịch vụ hàng hóa hàng không Long Thành, Chi nhánh dịch vụ nhiên liệu hàng không Long Thành sớm hoàn thiện và công bố phương án khai thác từ tháng 12, đồng bộ với kế hoạch khai thác CHKQT Long Thành.