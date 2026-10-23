Sân bay Long Thành sẽ áp dụng hành trình không giấy tờ

Khu vực check-in tự động bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang gấp rút thi công các công đoạn cuối. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Cụ thể, sân bay Long Thành sẽ áp dụng công nghệ sinh trắc học (Biometrics-nhận diện khuôn mặt). Với hành trình 3 điểm chạm tự động, hành khách được xác thực danh tính qua máy đọc Căn cước công dân (CCCD) gắn chip và camera nhận diện khuôn mặt xuyên suốt 3 chốt chặn cốt lõi là: Quầy làm thủ tục (check-in), khu vực kiểm soát an ninh và cổng lên máy bay (boarding).

Cùng với đó, hệ thống cổng tự động (Auto-gate), nhà ga được trang bị 12 làn kiểm soát an ninh tự động hoàn toàn bằng sinh trắc học. Quy trình quét khuôn mặt (hoặc mống mắt) để đối chiếu dữ liệu diễn ra chỉ trong vài giây, loại bỏ hoàn toàn thao tác xuất trình vé và giấy tờ thủ công nhiều lần.

Đối với hành lý, sân bay Long Thành được đầu tư hệ thống xử lý hành lý tự động tốc độ cao (BHS). Hệ thống BHS tại sân bay Long Thành sở hữu quy mô khổng lồ với tổng chiều dài băng chuyền 24km, được thiết kế để kết nối trực tiếp với hạ tầng nhà ga thông minh.

Hệ thống xử lý hành lý tự động của sân bay Long Thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Khác biệt với các băng tải truyền thống, sân bay Long Thành ứng dụng công nghệ ICS tiên tiến. Mỗi kiện hành lý được đặt trên một khay hoạt động độc lập và có gắn chip theo dõi. Công nghệ này cho phép di chuyển hành lý ở tốc độ rất cao, định tuyến chính xác tuyệt đối, triệt tiêu ma sát và hạn chế tối đa tình trạng kẹt rách hoặc thất lạc.

Hệ thống tích hợp 28 máy soi chiếu công nghệ CT thế hệ mới, cùng 28 bộ phân loại. Máy quét CT cung cấp hình ảnh 3D chi tiết lớp cắt bên trong hành lý, tự động phát hiện chất nổ hoặc vật cấm với tốc độ cao mà không yêu cầu hành khách tháo dỡ vật dụng ra khỏi va-li.

Hệ thống xử lý hành lý tự động tốc độ cao kết hợp cùng sinh trắc học cho phép hành khách tự thao tác cân, in dán thẻ và đẩy hành lý vào hệ thống mà không cần nhân viên hỗ trợ tại quầy.

Khu vực xử lý hành lý đã hoàn thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sân bay Long Thành xây dựng với diện tích 5.000ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Sau gần 6 năm kể từ ngày khởi công, dự kiến sân bay Long Thành sẽ hoàn thành cuối năm 2026.

Khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn, sân bay Long Thành đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, hướng tới vị thế trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu Đông Nam Á.