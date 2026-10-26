Sân bay Long Thành mở ra cơ hội mới cho TP.HCM và vùng phụ cận

Chia sẻ tại phiên đối thoại trong khuôn khổ sự kiện CEO 500 với chủ đề "Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu" diễn ra chiều 26/10, ông Tô Việt Thắng, Phó tổng giám đốc thường trực CTCP Hàng không Vietjet, cho biết sự phát triển của sân bay quốc tế Long Thành đang mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư mới cho TP.HCM và vùng phụ cận, đặc biệt trong các lĩnh vực như hạ tầng và công nghệ.

Thúc đẩy hợp tác với đối tác quốc tế

Theo ông, cùng với nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng, khu vực này đang có điều kiện phát triển các hoạt động công nghiệp hàng không, dịch vụ hỗ trợ, logistics và công nghệ vận hành sân bay.

Bên cạnh đó, ông Thắng cũng nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng AI, dữ liệu lớn, số hóa hoạt động vận hành và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, ngành hàng không cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng mục tiêu phát triển xanh, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hiện, Vietjet và Tập đoàn Sovico đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Airbus và Rolls-Royce, nhằm phát triển công nghiệp hàng không và các dịch vụ liên quan.

Ông Tô Việt Thắng, Phó tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc An toàn CTCP Hàng không Vietjet, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Duy, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Becamex, nhận định việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập đang tạo cơ hội để TP.HCM hình thành những trung tâm công nghiệp công nghệ cao và đô thị hiện đại.

Theo ông, nhà đầu tư FDI thế hệ mới không chỉ tìm kiếm quỹ đất hoặc nhà xưởng mà còn quan tâm đến hạ tầng kết nối, khả năng tiếp cận công nghệ, nguồn nhân lực và hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa định hướng trên, ông Duy kiến nghị TPHCM tiếp tục xây dựng những cơ chế đột phá, tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái công nghiệp và khoa học công nghệ đủ sức thu hút các dự án FDI có giá trị gia tăng cao.

Nhà đầu tư nước ngoài cần gì?

Các chuyên gia tại phiên đối thoại nhìn nhận việc phát triển hạ tầng và không gian kinh tế mới được xác định là điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, khả năng chuyển lợi thế về quy mô và vị trí thành dự án thực tế còn phụ thuộc vào tính kết nối của hạ tầng, sự ổn định của chính sách và năng lực chuẩn bị dự án.

Từ kinh nghiệm tư vấn các dự án hạ tầng tại Đông Nam Á, ông Nick Chong, Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Arup, cho rằng nhà đầu tư quốc tế dành sự quan tâm đến từng công trình riêng lẻ và cả việc đánh giá khả năng kết nối giữa các hành lang vận tải, mạng lưới logistics, khu công nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo và những khu đô thị phát triển theo mô hình TOD.

Ông Nick Chong, Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Arup. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo ông Nick Chong, nguồn vốn quốc tế sẽ ưu tiên những dự án có tính sẵn sàng đầu tư, phương án triển khai khả thi, thông tin minh bạch và cơ chế phân bổ rủi ro rõ ràng. Vì vậy, việc phát triển hạ tầng phải gắn với quy hoạch đất đai, công nghiệp, tài chính và khả năng huy động nguồn lực tư nhân.

Ông nhấn mạnh yêu cầu xây dựng khung pháp lý ổn định, xác định rõ trách nhiệm của các bên và cơ chế triển khai ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án. Chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính phát triển cần phối hợp chặt chẽ để chuyển nhu cầu đầu tư hạ tầng thành những dự án có thể thực hiện.

Ông Don Lâm, Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital, nhận định nhu cầu phát triển hạ tầng và chuyển đổi công nghệ đang mở ra cơ hội lớn để Việt Nam thu hút dòng vốn quốc tế.

Ông Don Lâm, Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông dẫn số liệu từ nay đến năm 2045, Việt Nam cần khoảng 1.400 tỷ USD đầu tư hạ tầng. Quy mô nhu cầu vốn này đặt ra yêu cầu phát triển các kênh huy động tài chính dài hạn, trong đó Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) có thể đóng vai trò kết nối các định chế tài chính toàn cầu với dự án trong nước.

Đại diện VinaCapital đánh giá triển vọng tăng trưởng và sự ổn định của Việt Nam là những yếu tố tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng dài hạn, nền kinh tế cần phát triển mạnh hơn những ngành dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo.