Sân bay Long Thành mở cơ hội phát triển công nghệ, dịch vụ cho Đồng Nai

Ngày 30/10, TP Đồng Nai đồng thời triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, Tổ khảo sát của Hội đồng Tư vấn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố đã khảo sát thực tế tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ngoài ra tổ cũng khảo sát tại Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Qua đó nhận diện tiềm năng, lợi thế và đề xuất những bài toán lớn phục vụ phát triển bền vững.

Diện mạo sân bay Long Thành mới nhất.

Tại khu vực sân bay Long Thành, Tổ khảo sát gồm các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện cơ quan quản lý Nhà nước đã nghe Ban QLDA Cảng HKQT Long Thành báo cáo về hiện trạng, định hướng phát triển, công tác quản lý, vận hành cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Nội dung trao đổi tập trung vào nhu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực hàng không, hạ tầng số, dữ liệu, logistics và các lĩnh vực liên quan.

Đặc biệt, các chuyên gia quan tâm đến định hướng phát triển đô thị sân bay, hệ sinh thái hàng không - logistics, khả năng kết nối hạ tầng, chia sẻ dữ liệu và phối hợp giữa các chủ thể trong quá trình hình thành, phát triển khu vực.

Theo báo cáo từ ACV, thời gian dự kiến đưa sân bay Long Thành khai thác vào lúc 0h ngày 24/12/2026 (giờ địa phương). Tính đến giữa tháng 10/2026, các công trình thuộc dự án thành phần 3, nhóm công trình thiết yếu phục vụ khai thác sân bay Long Thành đã đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng.

Cùng với đó, hiện công tác chuẩn bị cho các hoạt động thử nghiệm quy trình phục vụ hành khách trong tháng 11 cũng đang được triển khai, hướng đến bảo đảm sự sẵn sàng đồng bộ trước khi sân bay đi vào khai thác. Hoạt động thử nghiệm dự kiến được triển khai theo từng bước, từ kiểm tra các quy trình riêng lẻ đến vận hành phối hợp tích hợp giữa các đơn vị. Qua đó, đội ngũ nhân viên có điều kiện làm quen với không gian, hệ thống và quy trình tại nhà ga mới; đồng thời phát hiện những bất cập để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện.

Đây là một phần trong chương trình ORAT nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng về nhân lực, quy trình, trang thiết bị và khả năng phối hợp giữa các đơn vị trước khi Cảng HKQT Long Thành đón những hành khách đầu tiên.

Tổ khảo sát của Hội đồng Tư vấn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố đã khảo sát thực tế tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Tổ khảo sát tập trung nhận diện tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, kinh tế điểm đến; đồng thời tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ trong công tác bảo tồn, quản lý tài nguyên, quảng bá và phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Các vấn đề được đặt ra gồm quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, xây dựng, khai thác hệ thống thông tin và dữ liệu điểm đến; liên kết sản phẩm du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá và trải nghiệm của du khách.

Triển lãm DigiFest Đồng Nai 2026 và ra mắt các nền tảng số phục vụ quản lý sáng kiến, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Thông qua khảo sát thực tế Tổ khảo sát hướng đến tham vấn các định hướng phát triển, xác định trụ cột tăng trưởng, chương trình ưu tiên và khả năng kết nối, huy động nguồn lực. Đây là cơ sở để đề xuất những bài toán mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có thể tham gia giải quyết, tạo động lực cho TP Đồng Nai phát triển bền vững.

Cũng trong sáng 30/10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khai mạc Triển lãm DigiFest Đồng Nai 2026 và ra mắt các nền tảng số phục vụ quản lý sáng kiến, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Điểm nhấn của chương trình là Diễn đàn cấp cao DIGIFEST Đồng Nai, dự kiến diễn ra sáng 31/10, tập trung thảo luận về chiến lược phát triển thành phố trong bối cảnh mới. Các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp sẽ trao đổi những giải pháp chuyển hóa tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng. Nội dung diễn đàn còn đề cập đến phát triển đô thị thông minh, đô thị sân bay, khai thác dữ liệu số và nâng cao hiệu quả quản trị. Đặc biệt, các giải pháp chuyển đổi số cấp xã, phường cũng được đưa ra thảo luận nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số từ cơ sở. DigiFest Đồng Nai 2026 với hơn 200 gian hàng triển lãm, quy tụ trên 100 doanh nghiệp đến từ 5 quốc gia tham dự. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh yêu cầu đưa công nghệ vào giải quyết những nhu cầu thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Hiệu quả thực tế là thước đo trong ứng dụng công nghệ, ưu tiên các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quản lý, năng suất doanh nghiệp và chất lượng phục vụ người dân.

Minh Tuệ