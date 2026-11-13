Sân bay Long Thành kích hoạt thử nghiệm loạt kịch bản vận hành, chờ ngày cất cánh

Chạy thử loạt kịch bản khai thác

Những ngày giữa tháng 11, tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành, nhiều hoạt động chuẩn bị khai thác và tăng tốc thi công đang được triển khai song song.

Đơn vị liên quan triển khai kịch bản về phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành.

Trong khuôn khổ chương trình chạy thử nghiệm ORAT, Cảng HKQT Long Thành đã triển khai kịch bản 1TO-11 về phục vụ hành khách giai đoạn 1, bao gồm cả hoạt động quốc nội và quốc tế.

Chương trình được xây dựng với 3 tình huống chuyến bay giả định, gồm chuyến bay quốc nội đi, quốc tế đi và quốc tế đến. Với sự tham gia của 50 hành khách giả định cùng các lực lượng liên quan, toàn bộ quy trình phục vụ được đưa vào kiểm tra, từ làm thủ tục hàng không, kiểm tra thẻ lên tàu bay, soi chiếu an ninh đến xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế và thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn kiểm tra khả năng phối hợp, trao đổi dữ liệu hành khách và hành lý qua từng công đoạn như check-in, kiểm tra an ninh và lên tàu bay. Hoạt động của hệ thống kiểm soát tại các cửa và thông báo hành khách cũng được rà soát nhằm bảo đảm các khâu vận hành đồng bộ.

Trước đó, Cảng phối hợp với đơn vị tư vấn IAC và các đơn vị liên quan tổ chức chạy thử kịch bản 1TO-30, kiểm tra hệ thống đèn hiệu hàng không (AGL). Các nhóm công tác phối hợp kiểm tra hệ thống đèn đường cất hạ cánh, đường lăn thoát nhanh, đồng thời thực hành quy trình liên lạc và báo cáo giữa các vị trí.

Tình huống giả định và công tác kiểm tra xử lý tại đường băng sân bay Long Thành.

Tình huống giả định đèn tim đường băng gặp sự cố cũng được đưa vào diễn tập. Đội bảo trì thực hành tiếp cận khu vực cần sửa chữa, kiểm tra vật ngoại lai trên đường băng và báo cáo sau khi rời khỏi khu vực.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp khai thác cảng, đồng bộ giao thông kết nối, bảo đảm an ninh hàng không, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát UAV và bố trí nơi ở cho nhân sự hàng không cũng đang được ACV, các đơn vị liên quan và Đồng Nai đẩy mạnh triển khai.

Cùng với công tác chạy thử, hoạt động kết nối với các hãng hàng không và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế cũng được tăng cường. Cảng HKQT Long Thành đã đón đoàn đại diện Qatar Airways và Turkish Airlines đến tham quan, tìm hiểu các khu vực chức năng tại nhà ga hành khách.

Ngoài ra, Cảng còn đón đại diện Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam), Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cùng các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực hàng không, logistics, hạ tầng và giao thông vận tải. Tại buổi làm việc, đoàn tìm hiểu tiến độ dự án, định hướng khai thác, công tác chuẩn bị vận hành, đồng thời tham quan thực tế công trường và trao đổi về các cơ hội hợp tác.

Nhiều hoạt động đang được triển khai đồng bộ tại Cảng HKQT Long Thành.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ vận hành, khai thác, Cảng HKQT Long Thành tiếp tục tuyển dụng lao động năm 2026 với các vị trí: nhân viên bảo trì, sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật; nhân viên bảo trì, sửa chữa công trình và nhân viên vận hành trang thiết bị kỹ thuật.

Nhiều hạng mục đang tăng tốc về đích

Cũng trong giai đoạn này, những hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang được các nhà thầu tập trung triển khai, hướng đến mục tiêu đưa sân bay vào khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12.

Hiện gói thầu nhà ga hành khách đã hoàn thành khoảng gần 90% khối lượng công tác xây dựng. Các hạng mục đang được đẩy nhanh gồm trát hoàn thiện, chống thấm, sơn, ốp lát, thi công trần, vách ngăn, nội thất và cảnh quan.

Hệ thống soi chiếu hiện đại được thi công lắp đặt.

Đối với hệ thống cơ điện, khối lượng thi công, lắp đặt đã đạt hơn 96%. Trong khi đó, công tác lắp đặt hệ thống thiết bị nhà ga hành khách đạt hơn 80%, với nhiều hệ thống quan trọng đang được hoàn thiện và đưa vào chạy thử.

Đối với hệ thống soi chiếu hành lý ký gửi (HBS), nhà thầu đã đưa về công trường nhiều thiết bị như máy soi chiếu, thiết bị phát hiện chất nổ (ETD)… Trong đó, nhiều thiết bị đã được lắp đặt.

Các hệ thống phục vụ hoạt động khai thác tàu bay cũng đang được hoàn thiện. Hệ thống phục vụ tàu bay tại vị trí đậu (ASE) đã được kết nối và chạy thử nghiệm.

Hệ thống dẫn đậu tàu bay (VDGS) đã được đưa về công trường 130 bộ, trong đó khoảng 2/3 số thiết bị đã được lắp đặt. Toàn bộ 108 bộ thang cuốn và thang bộ hành đã hoàn thành lắp đặt. Đối với hệ thống thang máy, nhà thầu cơ bản hoàn thành công tác lắp đặt cơ khí.

Theo ACV, sân bay Long Thành được phát triển theo mô hình "sân bay xanh - thông minh" (Smart - Green Airport), hướng đến tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, với việc ứng dụng nhiều công nghệ trong phục vụ hành khách và điều hành khai thác.

Hoạt động thi công, lắp đặt, kiểm tra thiết bị cũng được tăng tốc ở sân bay Long Thành.

Điểm nhấn là mô hình hành trình số liền mạch, ứng dụng công nghệ sinh trắc học (Biometrics) từ khâu làm thủ tục, gửi hành lý tự động (Self Bag Drop) đến xuất cảnh. Các hệ thống được định hướng kết nối với VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từng bước triển khai mô hình "hành trình không giấy tờ".

Trong hoạt động khai thác, sân bay được trang bị hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS) với tổng chiều dài băng chuyền khoảng 24km, kết nối trực tiếp với hạ tầng nhà ga. Trung tâm điều hành sân bay thông minh (Smart APOC) giữ vai trò điều phối các hoạt động khai thác. Trong khi đó, các hệ thống tự động hóa tại khu vực kiểm tra an ninh, xuất cảnh và lên tàu bay góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, bảo đảm an toàn.

Các công nghệ quản lý phương tiện cũng được tích hợp, gồm hệ thống thu phí không dừng, bãi đỗ xe thông minh ứng dụng camera AI và hệ thống điều tiết giao thông theo thời gian thực.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại phường Long Thành, TP Đồng Nai, trên diện tích khoảng 5.000ha. Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay dự kiến đạt công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực Đông Nam Á. Theo kế hoạch, sân bay Long Thành dự kiến khai thác một phần từ 0h ngày 24/12/2026. Trong phương án khai thác giai đoạn đầu, khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga hành khách sẽ được ưu tiên hoàn thiện. Tại đây, 4 đảo làm thủ tục check-in được bố trí phục vụ các chuyến bay nội địa và quốc tế. Giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, sân bay Long Thành dự kiến phục vụ cả chuyến bay nội địa và quốc tế với quy mô khoảng 20-30 chuyến bay mỗi ngày.

Minh Tuệ