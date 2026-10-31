Sân bay Long Thành khai thác tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần

Theo ACV, phương án phân bổ chuyến bay, tổ chức khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay và hãng hàng không phối hợp xây dựng, căn cứ tham số điều phối giờ cất, hạ cánh (slot) và kế hoạch khai thác.

Vietnam Airlines, Vietjet sẽ khai thác các chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành.

Các công trình trọng yếu của sân bay Long Thành sẽ hoàn tất nghiệm thu trong tháng 11. Thủ tục về môi trường, an ninh hàng không và việc bố trí nhân lực khai thác sẽ hoàn thành đầu tháng 12.

ACV cho biết các hạng mục hạ tầng trọng yếu đang được hoàn thiện đồng bộ, gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường; nhà ga hành khách và hàng hóa. Các hạng mục khác gồm hệ thống cấp nhiên liệu, công trình cứu nạn, cứu hỏa, hệ thống an ninh hàng không, đài kiểm soát không lưu và các công trình bảo đảm hoạt động bay.

Cạnh đó, chương trình vận hành thử (ORAT) đang triển khai với nhiều kịch bản thực tế nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của hạ tầng, trang thiết bị, quy trình và nhân lực. Những tồn tại phát hiện qua thử nghiệm được kiểm tra, khắc phục liên tục để bảo đảm các hệ thống hoạt động ổn định trước khi khai thác chính thức.

Để chuẩn bị vận hành, ACV đề nghị UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Về giao thông, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu bố trí làn ưu tiên cho xe buýt sân bay và phương tiện trung chuyển tại một số nút giao quan trọng, trục đường chính, đặc biệt ở hướng kết nối TP Hồ Chí Minh. Giải pháp nhằm giảm ảnh hưởng của ùn tắc, duy trì thời gian hành trình ổn định, giúp hành khách chủ động đi lại và hạn chế nguy cơ lỡ chuyến bay.

ACV sẽ bảo đảm bố trí 4 đảo làm thủ tục check-in phục vụ nhu cầu khai thác trong giai đoạn đầu. Khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga hành khách dự kiến phục vụ cả chuyến bay nội địa và quốc tế với quy mô khoảng 20-30 chuyến bay mỗi ngày trong giai đoạn từ tháng 12/2026 - 3/2027. Sau đó, các hệ thống và khu vực khai thác tiếp theo sẽ được triển khai theo lộ trình mở rộng quy mô hoạt động.

Có hai hãng tham gia khai thác ở giai đoạn đầu là Vietnam Airlines và Vietjet Air tương đương 6-10% công suất thiết kế. Tương đương tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần, trong đó có 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế.

Cũng theo ACV, trong giai đoạn đầu hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến khai thác tuyến Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế. Trong khi đó, Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Đối với vận chuyển hàng hóa, một phần nhà ga hàng hóa số 1 (CTB1) dự kiến phục vụ hàng hóa nội địa từ ngày 24/12. Từ tháng 1/2027, nhà ga bắt đầu phục vụ các chuyến bay quốc tế, ngoại trừ các tuyến đi châu Âu và Hoa Kỳ.