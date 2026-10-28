Sân bay Long Thành khai thác chuyến bay nội địa và quốc tế ngay từ giai đoạn đầu

Dự kiến có tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần trong giai đoạn đầu khai thác

Ngày 28/10, theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút hoàn thiện các hạng mục xây dựng và chuẩn bị phương án tổ chức khai thác, phân bổ chuyến bay, vận hành thử nghiệm. Mục tiêu là đưa sân bay vào khai thác thương mại theo kế hoạch từ cuối năm 2026, từng bước hình thành đầu mối hàng không quốc tế mới của khu vực phía Nam.

Toàn cảnh sân bay Long Thành.

Theo phương án khai thác giai đoạn đầu, sân bay Long Thành dự kiến phục vụ tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế. Các chuyến bay nội địa chủ yếu tập trung vào những đường bay dài.

Trong đó, Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế. Vietjet Air dự kiến tổ chức các đường bay nội địa, kết nối Long Thành với những trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Để bảo đảm hoạt động khai thác diễn ra đồng bộ, công tác phân bổ chuyến bay đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác cảng hàng không và hãng hàng không phối hợp xây dựng. Phương án điều phối được tính toán trên cơ sở tham số phân bổ giờ cất, hạ cánh, kế hoạch khai thác giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời tuân thủ các quy định, hiệp định hàng không quốc tế và phù hợp với điều kiện khai thác thực tế.

Nhiều hãng hàng không quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm, ủng hộ việc khai thác tại Long Thành. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng thu hút thêm các hãng bay, phát triển mạng đường bay quốc tế và nâng cao năng lực kết nối hàng không của khu vực.

Ở giai đoạn đầu có Vietnam Airline và Vietjet tham gia khai thác bay thương mại ở Long Thành. Trong đó Vietnam Airline vừa khai thác nội địa và quốc tế, riêng Vietjet khai thác nội địa.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 24/12/2026. Để đáp ứng mục tiêu này, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện công trình, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình vận hành.

Tính đến giữa tháng 10, các công trình thuộc dự án thành phần 3, bao gồm những hạng mục thiết yếu phục vụ hoạt động của sân bay, đã đạt hơn 86% giá trị hợp đồng. Khối lượng công việc còn lại đòi hỏi chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tăng tốc, bảo đảm tiến độ hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Đẩy nhanh thanh toán cho các nhà thầu

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ trên công trường, công tác thanh toán cho các nhà thầu cũng được ACV tập trung xử lý nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính phục vụ thi công trong giai đoạn nước rút. Theo ACV, trong 5 tháng, từ tháng 5/2026 đến tháng 10, chủ đầu tư đã thực hiện 7 đợt thanh toán với tổng số tiền khoảng 6.300 tỷ đồng. Đơn vị cũng đã chuẩn bị đủ kinh phí để tiếp tục thanh toán các khối lượng đủ điều kiện trong những tháng cuối năm.

Hiện, ACV đang phối hợp với các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ, rà soát và xử lý những nội dung còn vướng mắc, qua đó đẩy nhanh tiến độ thanh toán, bảo đảm dòng tiền phục vụ thi công. Tại gói thầu 4.8 về giao thông nội cảng nhà thầu đang phối hợp với Ban QLDA, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án thẩm định, xử lý những vướng mắc, làm cơ sở hoàn tất thủ tục thanh toán.

Diện mạo khu vực bên trong trung tâm nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Đối với gói thầu 5.10 về nhà ga hành khách, đại diện liên danh nhà thầu cho biết công tác hoàn thiện thi công tại công trường đạt khoảng 90%, trong khi tỷ lệ thanh toán mới đạt hơn 50%. Nhà thầu kiến nghị chủ đầu tư xem xét thanh toán tạm đối với những hạng mục đã hoàn thành, đồng thời đang chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan để phục vụ quá trình thanh toán.

Trong khi đó, tại gói thầu 7.8 về nhà ga hàng hóa, vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc thanh toán các khối lượng nằm ngoài thiết kế ở bước 2 hoặc có thay đổi so với thiết kế được phê duyệt. Nhà thầu kiến nghị ACV báo cáo, đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành hướng dẫn phương án xử lý, tạo cơ sở giải quyết thủ tục thanh toán đối với các khối lượng này.

Đường cất hạ cánh sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu xây dựng cũng đang tạo áp lực đối với tiến độ thi công một số hạng mục của dự án. Theo phản ánh, giá nhựa đường tăng từ khoảng 27.000 đồng/thùng lên 29.000 đồng/thùng, làm gia tăng chi phí của nhà thầu. Trong khi đó, nguồn đá xây dựng từ mỏ Tân Cang chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu do nhu cầu sử dụng tăng cao, còn công suất khai thác hạn chế.

Trước tình hình này, các đơn vị liên quan đang phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ, trong đó có phương án nâng công suất khai thác mỏ nhằm tăng nguồn cung vật liệu cho công trường.

Minh Tuệ