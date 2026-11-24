Sân bay Long Thành hoàn thành 18 kịch bản thử nghiệm vận hành, hướng tới mục tiêu chính thức đưa sân bay vào khai thác từ ngày 24/12/2026. Ảnh: Văn Dung

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tính đến ngày 18/11, đơn vị đã phối hợp với liên danh tư vấn Incheon Airport (IAC) triển khai thành công 18 kịch bản thử nghiệm thực địa phục vụ công tác chuẩn bị vận hành Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Dự kiến, từ ngày 19/11 đến 17/12/2026, ACV và IAC tiếp tục triển khai các kịch bản thử nghiệm còn lại, trong đó tập trung vào 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện nhằm đánh giá khả năng phối hợp giữa các đơn vị, cũng như mức độ sẵn sàng của hệ thống trước khi đưa sân bay vào khai thác chính thức.

Đáng chú ý, ACV sẽ phối hợp với các hãng hàng không tổ chức chạy thử các kịch bản có huy động tàu bay vào các ngày 9, 11 và 15/12. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm kiểm tra quy trình khai thác thực tế, khả năng phối hợp giữa các lực lượng và xử lý những tình huống có thể phát sinh trong quá trình vận hành.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 24/12/2026. Để bảo đảm tiến độ này, thời gian qua, ACV đã phối hợp với IAC cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác thử nghiệm vận hành toàn diện, tập trung kiểm chứng mức độ sẵn sàng của hệ thống hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, quy trình khai thác và nguồn nhân lực.

Sân bay Long Thành dự kiến chính thức khai thác từ 0 giờ ngày 24/12/2026. Ảnh: Văn Dũng

Phục vụ công tác thử nghiệm, IAC đã xây dựng bộ tài liệu gồm 55 kịch bản thử nghiệm với 62 tình huống đơn lẻ, mô phỏng các hoạt động thực tế tại sân bay. Nội dung thử nghiệm bao phủ 4 lĩnh vực cốt lõi, gồm: phục vụ hành khách và giao thông kết nối; phục vụ hành lý; hoạt động khu bay; an ninh, an toàn và hệ thống công nghệ thông tin, truyền thông.

Thông qua các kịch bản này, các đơn vị sẽ đánh giá tính khả thi của quy trình vận hành, khả năng phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại trước khi sân bay chính thức đón các chuyến bay thương mại.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 19/11 về công tác chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào vận hành, khai thác, đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng đã thống nhất với ACV kế hoạch thực hiện 2 chuyến bay thử nghiệm trong tháng 12/2026, trước thời điểm sân bay chính thức đi vào hoạt động.

Việc đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm vận hành, đặc biệt là các kịch bản có sự tham gia của tàu bay, được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm sân bay Long Thành đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ hành khách ngay từ giai đoạn đầu khai thác.