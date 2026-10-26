Sân bay Long Thành: Gỡ khó vật liệu, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị khai thác thương mại. Ngoài 4 gói thầu đã hoàn thành và nhiều gói thầu khác sắp về đích, sân bay vẫn còn 4 gói thầu quan trọng cần tháo gỡ khó khăn về nhân sự, vật liệu.

Diện mạo bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành gần hoàn thiện.

Nhiều hạng mục tăng tốc hoàn thiện

Tại gói thầu 4.8, các tuyến đường kết nối số 1 và số 2 đã được nối thông bằng bê tông nhựa. Các đoạn đường từ cổng chính vào nhà ga tiếp tục được hoàn thiện mặt đường, vỉa hè và cảnh quan.

Liên danh nhà thầu đã huy động hơn 2.000 nhân sự cùng 186 thiết bị, tổ chức thi công theo từng khu vực. Theo kế hoạch, tuyến đường trục chính từ cổng số 1 đến nhà ga cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026; đoạn từ nhà ga đến cuối tuyến hoàn thành trong tháng 11. Các hạng mục vỉa hè, cây xanh, sơn kẻ đường và biển báo tiếp tục được hoàn thiện trong tháng 12.

Khó khăn lớn hiện nay là nguồn cung vật liệu, đặc biệt là đá xây dựng và nhựa đường. Theo Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị đứng đầu liên danh, trong tháng 10, tháng 11 và đầu tháng 12/2026, gói thầu cần khoảng 200.000 tấn bê tông nhựa nguội để hoàn thiện các hạng mục.

Nhà thầu kiến nghị địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất đá tăng thời gian hoạt động, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung nhựa đường. Việc bảo đảm nguồn vật liệu được xác định là điều kiện quan trọng để duy trì tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục trong tháng 12/2026.

Nhiều biển báo trong nhà ga đã được lắp đặt.

Tại gói thầu 5.10, phần xây dựng cơ bản nhà ga hành khách đã hoàn thành. Trọng tâm hiện nay là lắp đặt thiết bị, hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật và kiểm tra khả năng vận hành đồng bộ.

Song song đó, ACV phối hợp với đơn vị tư vấn sân bay Incheon xây dựng 55 kịch bản vận hành. Trong tháng 9/2026, hai kịch bản đã được thử nghiệm với sự tham gia của các đơn vị liên quan, tập trung đánh giá khả năng phối hợp giữa các bộ phận, mức độ sẵn sàng của hạ tầng, thiết bị và nhân sự.

Theo phương án khai thác ban đầu, khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga được ưu tiên hoàn thiện, bố trí 4 đảo làm thủ tục check-in phục vụ cả chuyến bay nội địa và quốc tế. Trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, khu vực này dự kiến đáp ứng khoảng 20–30 chuyến bay mỗi ngày.

Gói thầu hàng hóa, nhà để xe còn áp lực tiến độ

Với gói thầu 7.8, gồm nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ, khối lượng thi công hiện đạt khoảng 50%, nhiều hạng mục bị chậm tiến độ.

Chủ đầu tư đã rà soát các phần việc chậm, điều chỉnh phạm vi công việc và chuyển giao một số hạng mục cho nhà thầu đủ năng lực nhằm đẩy nhanh thi công. Các đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành phần kết cấu và mái bao che vào cuối tháng 11/2026, đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống bên trong.

Diện mạo nhà để xe, nhà ga hành khách và giao thông nội cảng.

Vướng mắc lớn là nguồn cung một số thiết bị chuyên ngành, đặc biệt là hệ thống vận hành hàng hóa tự động. Các thiết bị này phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, dự kiến đến công trường vào đầu tháng 2/2027.

Các bên đang làm việc với nhà cung cấp nhằm rút ngắn thời gian bàn giao, đồng thời nghiên cứu phương án khai thác từng phần. Theo lộ trình dự kiến, một phần nhà ga hàng hóa số 1 sẽ phục vụ hàng hóa nội địa từ ngày 24/12/2026. Từ tháng 1/2027, nhà ga dự kiến tiếp nhận hàng hóa trên các chuyến bay quốc tế, ngoại trừ những tuyến đi châu Âu và Hoa Kỳ.

Tại gói thầu 11.5, nhà để xe gồm ba khối P1, P2 và khối trung tâm đang được thi công theo từng khu vực. Do phát sinh thay đổi thiết kế tại khối trung tâm, tiến độ chưa đáp ứng kế hoạch hợp đồng.

Liên danh nhà thầu đã phối hợp với chủ đầu tư xây dựng phương án ưu tiên hoàn thành một cánh nhà để xe trước ngày 30/11/2026, đáp ứng khoảng 50% công suất khai thác ban đầu.

Công trường hiện duy trì gần 1.000 công nhân, trong khi tổng số lao động được huy động qua nhiều đợt là hơn 4.000 người. Trước nhu cầu cao điểm khoảng 1.800 công nhân, liên danh tiếp tục ký hợp đồng với các nhà thầu phụ, tổ đội thi công và chuẩn bị bổ sung khoảng 700 lao động.

Khu vực trung tâm nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Bên cạnh tiến độ xây lắp, ACV đang phối hợp với các đơn vị triển khai công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và thủ tục cấp phép. Dự kiến, ba đợt thử nghiệm vận hành tổng thể (ORAT) được tổ chức trong các tháng 9–10/2026, tháng 11/2026 và tháng 12/2026.

Các đợt thử nghiệm tập trung vào bốn nhóm lĩnh vực: phục vụ hành khách và giao thông kết nối; phục vụ hành lý; khai thác khu bay; an ninh, an toàn và công nghệ thông tin.

Kế hoạch thử nghiệm được xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của hạ tầng, thiết bị, quy trình và nhân sự trước khi sân bay đi vào hoạt động.

Về pháp lý, ACV đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khai thác để trình cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt. Trong tháng 10 và tháng 11/2026, các thủ tục quan trọng như giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, giấy phép cung cấp dịch vụ, tài liệu khai thác sân bay, tài liệu khai thác nhà ga T1 và chương trình an ninh hàng không dự kiến được xem xét, xử lý.