Sân bay Long Thành dự kiến vận hành từ 0h ngày 24/12, ACV đề nghị Đồng Nai phối hợp hỗ trợ

Ngày 30/10, theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị đã có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai thông báo thời gian dự kiến đưa Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành vào khai thác. Theo ACV, trên cơ sở kế hoạch tổ chức khai thác sân bay Long Thành, thời điểm dự kiến đưa công trình vào khai thác là từ 0h ngày 24/12.

Khu vực trung tâm nhà ga và cánh Tây sẽ khai thác giai đoạn đầu phục vụ hành khách đến và đi từ sân bay Long Thành.

Để bảo đảm quá trình chuẩn bị và tổ chức khai thác diễn ra đồng bộ, an toàn, ACV đề nghị UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để sân bay được đưa vào vận hành theo kế hoạch.

Trước đó ACV cũng ký phối hợp với phường Long Thành, TP Đồng Nai về công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không với loạt nội dung quan trọng. Trong đó có phối hợp về điều tiết giao thông; an ninh; y tế; xử lý sự cố; kiểm soát UAV…

ACV cho hay, khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga hành khách sẽ được ưu tiên hoàn thiện phục vụ khai thác. Theo đó, đơn vị sẽ bảo đảm bố trí 4 đảo làm thủ tục check-in phục vụ nhu cầu khai thác trong giai đoạn đầu. Khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga hành khách dự kiến phục vụ cả chuyến bay nội địa và quốc tế với quy mô khoảng 20-30 chuyến bay mỗi ngày trong giai đoạn từ tháng 12/2026 - 3/2027.

Sau đó, các hệ thống và khu vực khai thác tiếp theo sẽ được triển khai theo lộ trình mở rộng quy mô hoạt động. Có hai hãng tham gia khai thác ở giai đoạn đầu là Vietnam Airlines và Vietjet Air tương đương 6-10% công suất thiết kế. Tương đương tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần, trong đó có 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế.

Khu vực đường giao thông nội cảng cũng đang được đẩy nhanh thi công.

Cũng theo ACV, trong giai đoạn đầu hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến khai thác tuyến Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế. Trong khi đó, Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Để phục vụ khai thác Sân bay Long Thành, hiện nay, công tác phân bổ chuyến bay và tổ chức khai thác đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay và các hãng hàng không phối hợp xây dựng trên cơ sở tham số điều phối slot (khung giờ cất, hạ cánh), kế hoạch khai thác giữa Sân bay Tân Sơn Nhất và Sân bay Long Thành. Đồng thời, bảo đảm phù hợp với các quy định, hiệp định hàng không quốc tế và điều kiện khai thác thực tế.

Đặc biệt, theo ACV, hiện nay, nhiều hãng hàng không quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ việc khai thác tại Sân bay Long Thành.

Đối với vận chuyển hàng hóa, một phần nhà ga hàng hóa số 1 (CTB1) dự kiến phục vụ hàng hóa nội địa từ ngày 24/12. Từ tháng 1/2027, nhà ga bắt đầu phục vụ các chuyến bay quốc tế, ngoại trừ các tuyến đi châu Âu và Hoa Kỳ.

Tăng tốc xây dựng các hạng mục ưu tiên ở sân bay Long Thành.

Về tiến độ xây dựng, tính đến nay đạt khoảng hơn 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng. Trong tổng số 16 gói thầu chính, có 4 gói đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang được các nhà thầu tập trung thi công nhằm đáp ứng mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Phần lớn các gói thầu đang triển khai có khả năng hoàn thành trong tháng 12/2026. Với những hạng mục quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp như hệ thống giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tiếp tục huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng cường thi công và đẩy nhanh công tác hoàn thiện.

Song song với tiến độ xây dựng, các đơn vị cũng đang khẩn trương hoàn tất những điều kiện cần thiết để đưa sân bay vào vận hành. Trong đó, tập trung vào công tác nghiệm thu công trình, hoàn thiện hồ sơ môi trường, phê duyệt chương trình an ninh hàng không, cấp phép hoạt động cho nhân viên và phương tiện trong khu bay. Đồng thời hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không và các thủ tục chuyên ngành phục vụ hoạt động bay.

Đối với giai đoạn khai thác thương mại đầu tiên, các hạng mục hạ tầng trọng yếu đang được hoàn thiện đồng bộ, gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường hàng không; nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa; hệ thống cung cấp nhiên liệu, công trình cứu nạn, cứu hỏa, hệ thống bảo đảm an ninh hàng không, đài kiểm soát không lưu và các công trình phục vụ hoạt động bay.

Minh Tuệ