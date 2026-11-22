Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), kế hoạch khai thác sân bay Long Thành được phân thành 3 giai đoạn với quy mô tăng dần từ 0h ngày 24/12. Trong đó, giai đoạn 1 kéo dài từ ngày 24/12/2026 đến hết tháng 3/2027, tương ứng lịch bay mùa đông 2026-2027.

Toàn cảnh sân bay Long Thành.

Sản lượng khai thác ban đầu dự kiến đạt khoảng 6-10% công suất thiết kế, tương ứng 20-30 chuyến bay mỗi ngày.

Tuy nhiên, do giai đoạn này trùng với cao điểm vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán 2027, sản lượng khai thác dự báo sẽ tăng. Vì vậy, phương án tăng chuyến bay ngay trong những tháng đầu vận hành được tính toán để đáp ứng nhu cầu đi lại và chia sẻ áp lực với sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo ông Nguyễn Đăng Minh, Trưởng ban Khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hiện có 3 hãng hàng không trong nước gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines đăng ký khai thác tại sân bay này. Dù vậy, trong những ngày đầu vận hành, số lượng chuyến bay đến và đi dự kiến chưa nhiều.

Ông Minh cho rằng, nhu cầu khai thác sẽ tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2027, trong bối cảnh slot dành cho các hãng hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất không còn nhiều.

Do đó, ACV dự kiến điều tiết, chuyển một phần nhu cầu khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành.

“Dự kiến, vào dịp cao điểm phục vụ hành khách Tết Nguyên đán 2027, sản lượng khai thác sân bay Long Thành sẽ tăng lên mức 30-40 chuyến bay mỗi ngày”, ông Nguyễn Đăng Minh thông tin.

Dự kiến giai đoạn đầu có 3 hãng hàng không đăng ký khai thác.

Để phục vụ kế hoạch này, nhiều hạng mục hạ tầng tại sân bay Long Thành sẽ được đưa vào vận hành ngay trong giai đoạn đầu.

Theo ACV, các công trình gồm 2 tuyến giao thông kết nối T1, T2; đường trục chính; cầu cạn, đường kết nối thềm nhà ga T1; nhà để xe khối P2; bãi xe xa và hệ thống thu phí không dừng (ETC).

Tại nhà ga hành khách, toàn bộ hạ tầng, trang thiết bị khu vực cánh Tây, khu vực trung tâm và một phần cánh Bắc sẽ được đưa vào khai thác.

Đối với khu bay, các hạng mục phục vụ khai thác gồm đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn song song, đường lăn nối và sân đỗ tàu bay.

Ông Nguyễn Đăng Minh cho biết, khu vực cánh Tây nhà ga sẽ phục vụ cả hành khách quốc nội và quốc tế. Trong khi đó, một phần khu vực phía Bắc được bố trí riêng để phục vụ hành khách quốc tế.

Đối với hạ tầng khu bay, ACV cho biết, 2 đường cất hạ cánh cùng một số công trình liên quan đã đủ điều kiện đưa vào khai thác. Trong đó, đường cất hạ cánh số 1 và một số công trình khu bay từng phục vụ chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành ngày 19/12/2025.

“Đường cất hạ cánh số 1 đã đủ điều kiện khai thác và cũng đã được công bố thông tin qua hệ thống thông báo tin tức hàng không”, ông Nguyễn Đăng Minh cho biết. Song song với các hạng mục tại sân bay, hệ thống giao thông kết nối cũng đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện.

ACV cho hay, các công trình do đơn vị chịu trách nhiệm đầu tư như tuyến T1, T2, cầu cạn, đường kết nối thềm nhà ga T1, nhà để xe khối P2, bãi xe xa và hệ thống thu phí điện tử không dừng đang được thi công hoàn thiện, cơ bản đáp ứng tiến độ trước ngày 24/12/2026.

Về phương án khai thác, đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng đã gửi ACV lịch khai thác tại sân bay Long Thành và dự kiến hoàn thiện phương án chính thức vào đầu tháng 12/2026.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, việc tăng cường khai thác tại sân bay Long Thành trong dịp Tết còn phụ thuộc vào nhu cầu vận chuyển thực tế.

“Nếu thị trường gia tăng nhu cầu, Vietnam Airlines chắc chắn sẽ có điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu và tăng hiệu quả khai thác”, ông Đặng Anh Tuấn thông tin.