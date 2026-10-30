Sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ 0 giờ ngày 24/12/2026

Máy bay thương mại chở khách đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo đó, trên cơ sở kế hoạch về việc tổ chức khai thác sân bay Long Thành, ACV thông báo thời gian dự kiến đưa sân bay Long Thành khai thác vào lúc 0 giờ 0 phút ngày 24/12/2026 (giờ địa phương).

Để bảo đảm công tác chuẩn bị và tổ chức khai thác được triển khai đồng bộ, an toàn, thuận lợi, ACV đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ ACV trong phạm vi, chức năng, thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

Theo ACV, tính đến giữa tháng 10/2026, các công trình thuộc Dự án thành phần 3, nhóm công trình thiết yếu phục vụ khai thác sân bay Long Thành đã đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng.

Một góc bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Trong tổng số 16 gói thầu chính, đã có 4 gói hoàn thành, 12 gói còn lại đang được các nhà thầu tập trung triển khai với mục tiêu đáp ứng tiến độ đưa sân bay vào khai thác thương mại vào tháng 12/2026. Các cơ quan quản lý chuyên ngành đánh giá, phần lớn các gói thầu đang triển khai có khả năng hoàn thành trong tháng 12/2026.

Về phương án khai thác giai đoạn đầu, sân bay Long Thành dự kiến tổ chức khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần, gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế.

Trước mắt, các hãng hàng không trong nước từng bước triển khai hoạt động khai thác tại sân bay mới, trong đó Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành-Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế, trong khi Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Trong giai đoạn đầu, Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành-Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sân bay Long Thành xây dựng với diện tích 5.000ha tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Sau hơn 5 năm kể từ ngày khởi công, dự kiến sân bay Long Thành sẽ hoàn thành cuối năm 2026.

Khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn, sân bay đạt công suất lên tới 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, hướng tới vị thế trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu Đông Nam Á.

Sân bay sở hữu đường băng dài 4.000m, đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay chở khách và hàng hóa lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 hay Boeing 747-8.