Sân bay Long Thành dự kiến khai thác tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần

Sân bay Long Thành đang hướng tới mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Ảnh: Minh Tuệ

Theo phương án, trong giai đoạn đầu, ACV dự kiến khai thác tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bao gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế.

Trong đó, Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế; Vietjet Air dự kiến triển khai các đường bay nội địa kết nối sân bay mới với những trung tâm kinh tế, du lịch lớn.

Việc phân bổ chuyến bay được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác cảng và hãng hàng không phối hợp xây dựng, căn cứ vào tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot), kế hoạch khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy định, hiệp định hàng không quốc tế và điều kiện thực tế. Một số hãng hàng không quốc tế cũng bày tỏ quan tâm đến việc khai thác tại sân bay mới.

Theo kế hoạch, các công trình trọng yếu dự kiến hoàn thành nghiệm thu trong tháng 11-2026. Thủ tục về môi trường, an ninh hàng không và bố trí nhân lực khai thác sẽ được hoàn tất trong đầu tháng 12-2026.

Công tác cấp phép phương tiện hoạt động trong khu bay, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không và công bố thông tin hàng không phục vụ khai thác chính thức cũng đang được triển khai.

Để bảo đảm sân bay hoạt động an toàn, thông suốt, chương trình vận hành thử nghiệm được triển khai với nhiều kịch bản khai thác thực tế, nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của hạ tầng, trang thiết bị, quy trình và nhân lực. Các tồn tại phát hiện trong quá trình thử nghiệm sẽ tiếp tục được kiểm tra, khắc phục trước khi đưa sân bay vào khai thác chính thức.

Song song đó, các cơ quan chức năng chuẩn bị nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại sân bay, gồm hải quan, xuất nhập cảnh, kiểm dịch và các lực lượng chuyên ngành liên quan. ACV phối hợp với các hãng hàng không xây dựng lộ trình chuyển đổi khai thác, phương án phân bổ chuyến bay và chuẩn bị nguồn lực vận hành.

Về lâu dài, Long Thành sẽ tăng dần công suất theo nhu cầu thị trường và định hướng phát triển ngành hàng không Việt Nam. Các dự án giao thông kết nối vùng cũng được thúc đẩy nhằm nâng cao khả năng tiếp cận sân bay.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, được định hướng đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn ICAO, công suất thiết kế toàn bộ 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 114.450 tỷ đồng, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.