Sân bay Long Thành dự kiến khai thác tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ được khai thác thương mại vào cuối năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm nay, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện với trọng tâm là đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ, quy trình vận hành và nguồn nhân lực, đồng thời triển khai vận hành thử.

Lên lộ trình khai thác, phân bổ chuyến bay

Theo phương án khai thác giai đoạn đầu, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến tổ chức khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, bao gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế.

Trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không trong nước sẽ từng bước triển khai hoạt động khai thác tại sân bay mới, trong đó Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành-Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế, trong khi Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Công tác phân bổ chuyến bay và tổ chức khai thác đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay và các hãng hàng không phối hợp xây dựng trên cơ sở tham số điều phối tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot bay), kế hoạch khai thác giữa Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định, hiệp định hàng không quốc tế và điều kiện khai thác thực tế.

Bên cạnh đó, nhiều hãng hàng không quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ việc khai thác tại Long Thành, qua đó cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển của Cảng Hàng không quốc tế mới của Việt Nam.

Để bảo đảm mục tiêu đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại, các cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư và đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thành đồng bộ các thủ tục pháp lý, kỹ thuật và vận hành theo lộ trình đã đề ra.

Trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không trong nước sẽ từng bước triển khai hoạt động khai thác tại Sân bay quốc tế Long Thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo kế hoạch, các công trình trọng yếu sẽ hoàn thành công tác nghiệm thu trong tháng 11/2026; các thủ tục về môi trường, an ninh hàng không và bố trí nguồn nhân lực khai thác sẽ được hoàn tất trong đầu tháng 12/2026.

Song song đó, công tác cấp phép phương tiện hoạt động trong khu bay, đưa các hạng mục vào khai thác vận hành và hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không cũng đang được triển khai khẩn trương.

Việc công bố các thông tin hàng không phục vụ khai thác chính thức dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026, góp phần bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để sân bay sẵn sàng đi vào hoạt động theo kế hoạch.

Đồng bộ hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đi vào hoạt động

Để bảo đảm Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả ngay từ những ngày đầu khai thác thương mại, các cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, trong ngắn hạn, các đơn vị tập trung huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành các hạng mục còn lại, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và cấp phép chuyên ngành theo quy định.

Ngoài ra, chương trình vận hành thử nghiệm (ORAT) được triển khai toàn diện với nhiều kịch bản khai thác thực tế nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của hạ tầng, trang thiết bị, quy trình vận hành và nguồn nhân lực; công tác kiểm tra, đánh giá và khắc phục các tồn tại phát hiện trong quá trình vận hành thử cũng được thực hiện liên tục nhằm bảo đảm mọi hệ thống hoạt động ổn định trước thời điểm đưa sân bay vào khai thác chính thức.

Về lâu dài, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ được phát triển theo lộ trình tăng dần công suất khai thác phù hợp với nhu cầu thị trường và chiến lược phát triển ngành Hàng không Việt Nam. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ hàng không và phi hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế, các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng cũng được đẩy mạnh đầu tư nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và khai thác hiệu quả sân bay.

Để bảo đảm mục tiêu đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị liên quan đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị vận hành. Trong đó, việc hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, cấp phép và các điều kiện quản lý Nhà nước chuyên ngành được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm sân bay đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý, kỹ thuật và khai thác trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Người lao động kiểm tra, lắp đặt các phần máy soi chiếu hành lý xách tay 3D tại Sân bay quốc tế Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Các cơ quan chức năng đang phối hợp chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý Nhà nước tại sân bay, bao gồm lực lượng hải quan, xuất nhập cảnh, kiểm dịch và các đơn vị chuyên ngành khác để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu khai thác.

ACV phối hợp với các hãng hàng không xây dựng lộ trình chuyển đổi khai thác, kế hoạch phân bổ chuyến bay và chuẩn bị nguồn lực nhằm bảo đảm quá trình đưa vào vận hành diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Phía ACV cũng cho biết hiện nay, trọng tâm của dự án không chỉ là hoàn thành các hạng mục xây dựng mà đã chuyển sang giai đoạn chuẩn bị toàn diện cho hoạt động khai thác; công tác nghiệm thu, cấp phép, vận hành thử, đào tạo và bố trí nguồn nhân lực, phối hợp khai thác với các hãng hàng không cũng như hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối đang được triển khai đồng bộ, qua đó từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để Sân bay quốc tế Long Thành sẵn sàng đi vào hoạt động và phát huy vai trò là cửa ngõ hàng không quốc tế mới của Việt Nam./.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015, với mục tiêu đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020, với tổng mức đầu tư 114.450 tỷ đồng, công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.