Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc ACV cho biết, công tác thi công xây dựng và chuẩn bị khai thác Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn tổng lực, hướng đến mục tiêu đưa dự án vào vận hành ngày 24/12/2026. ACV đã xây dựng các mốc tiến độ cụ thể từ nay đến thời điểm khai thác, tập trung hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu và chạy thử các kịch bản vận hành. Các công việc được triển khai đồng thời nhằm bảo đảm đầy đủ điều kiện trước khi sân bay đón những chuyến bay thương mại đầu tiên.

Theo kế hoạch, hoạt động khai thác được chia thành 3 giai đoạn, tương ứng với lịch bay mùa Đông và mùa Hè, với quy mô tăng dần. Giai đoạn 1 kéo dài từ ngày 24/12/2026 đến hết tháng 3/2027, tương ứng lịch bay mùa Đông 2026-2027. Giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10/2027, theo lịch bay mùa Hè 2027.

Từ tháng 10/2027, sân bay bước vào giai đoạn 3, tương ứng lịch bay mùa Đông 2027-2028. Trong giai đoạn đầu, ACV dự kiến đưa khu vực cánh Tây và khu vực trung tâm nhà ga hành khách T1 vào khai thác. Sản lượng ban đầu đạt khoảng 6-10% công suất thiết kế, tương ứng 20-30 chuyến bay/ngày. Các hãng hàng không đăng ký tổng tần suất khai thác tối đa 366 chuyến/tuần, trong đó ưu tiên các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn.

Chuyến bay của hãng Vietnam Airlines đã hạ cánh tại sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025 .

Căn cứ dữ liệu slot của Cục Hàng không Việt Nam và kế hoạch đăng ký của các hãng, tổng sản lượng khai thác dự kiến tại Sân bay Long Thành từ tháng 12/2026 đến hết lịch bay mùa Đông, ngày 27/3/2027, tối đa 226 chuyến/tuần. Đối với mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines là hãng đầu tiên đăng ký khai thác với tổng tần suất 44 chuyến/tuần, tối đa 8 chuyến/ngày, cung ứng 8.096 ghế/tuần, tương đương 1.472 ghế/ngày. Các đường bay dự kiến kết nối Long Thành với Bắc Kinh, Quảng Châu, Hồng Kông và Manila.

Ở mạng bay nội địa, Vietnam Airlines và Vietjet Air đăng ký tổng tần suất tối đa 182 chuyến/tuần, tương ứng 10-26 chuyến/ngày. Trong đó, Vietnam Airlines đăng ký khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội với tần suất 28 chuyến/tuần, tương đương 4 chuyến/ngày. Vietjet Air dự kiến khai thác tối đa 154 chuyến/tuần, tương ứng 22 chuyến/ngày trên 5 đường bay kết nối Long Thành với Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa và Đà Nẵng.

Theo ACV, kế hoạch bay chính thức sẽ tiếp tục được cập nhật với các hãng hàng không trong tuần đầu tháng 12/2026. Song song với công tác chuẩn bị của ACV, các hãng hàng không cũng đang hoàn thiện phương án tổ chức khai thác, bố trí đội tàu bay và chuẩn bị các điều kiện phục vụ hành khách ngay từ ngày đầu sân bay hoạt động.