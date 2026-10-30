Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ ngày 24/12

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành dự kiến được khai thác thương mại vào ngày 24/12/2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai về thông báo thời gian đưa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác lúc 0h ngày 24/12/2026.

Để bảo đảm công tác chuẩn bị và tổ chức khai thác được triển khai đồng bộ, an toàn, thuận lợi, ACV đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ ACV trong phạm vi, chức năng, thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa Sân bay Long Thành vào khai thác.

Theo phương án khai thác giai đoạn đầu, ACV dự kiến tổ chức khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần tại Sân bay quốc tế Long Thành, bao gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế.

Trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không trong nước sẽ từng bước triển khai hoạt động khai thác tại sân bay mới, trong đó Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành-Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế, trong khi Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Công tác phân bổ chuyến bay và tổ chức khai thác đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay và các hãng hàng không phối hợp xây dựng trên cơ sở tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot bay), kế hoạch khai thác giữa Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định, hiệp định hàng không quốc tế và điều kiện khai thác thực tế.

Bên cạnh đó, nhiều hãng hàng không quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ việc khai thác tại Long Thành, qua đó cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển của Cảng Hàng không quốc tế mới của Việt Nam.

Theo báo cáo của ACV, các công trình thuộc Dự án thành phần 3 - nhóm công trình thiết yếu phục vụ khai thác Sân bay quốc tế Long Thành đã đạt khoảng 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng.

Trong tổng số 16 gói thầu chính, đã có 4 gói hoàn thành, 12 gói còn lại đang được các nhà thầu tập trung triển khai với mục tiêu đáp ứng tiến độ đưa sân bay vào khai thác thương mại.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý chuyên ngành, phần lớn các gói thầu đang triển khai có khả năng hoàn thành trong tháng 12/2026. Đối với một số hạng mục có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp như hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan đang tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, tăng cường thi công và đẩy nhanh công tác hoàn thiện nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu khai thác theo kế hoạch đề ra.

Cụ thể, các công trình trọng yếu sẽ hoàn thành công tác nghiệm thu trong tháng 11/2026; các thủ tục về môi trường, an ninh hàng không và bố trí nguồn nhân lực khai thác sẽ được hoàn tất trong đầu tháng 12/2026.

Bên cạnh tiến độ thi công các hạng mục xây dựng, phía ACV cho biết công tác chuẩn bị khai thác đang được các cơ quan quản lý và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm sân bay đáp ứng đầy đủ các điều kiện đưa vào hoạt động theo quy định.

Khu vực trung tâm nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Song song với việc hoàn thiện công trình, các đơn vị đang tập trung thực hiện công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ môi trường, phê duyệt chương trình an ninh hàng không, cấp phép cho nhân viên và phương tiện hoạt động trong khu bay, hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không cũng như các thủ tục chuyên ngành phục vụ hoạt động bay.

“Việc hoàn tất đầy đủ các điều kiện pháp lý, kỹ thuật và vận hành này sẽ là cơ sở quan trọng để bảo đảm Sân bay quốc tế Long Thành vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả ngay từ giai đoạn khai thác thương mại đầu tiên,” lãnh đạo ACV cho biết.

Để phục vụ mục tiêu khai thác thương mại giai đoạn đầu, các hạng mục hạ tầng trọng yếu của Sân bay quốc tế Long Thành đang được hoàn thiện đồng bộ, bao gồm hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay; hệ thống đèn tín hiệu và thiết bị dẫn đường hàng không; nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa; hệ thống cung cấp nhiên liệu hàng không; công trình cứu nạn, cứu hỏa; hệ thống bảo đảm an ninh hàng không cùng đài kiểm soát không lưu và các công trình bảo đảm hoạt động bay./.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015, với mục tiêu đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020, với tổng mức đầu tư 114.450 tỷ đồng, công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.