Sân bay Long Thành dự kiến chính thức khai thác thương mại từ ngày 24/12 tới đây

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có Văn bản số 4098/TCTCHKVN-KTC gửi UBND tỉnh Đồng Nai, thông báo kế hoạch dự kiến đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác từ 0 giờ ngày 24/12/2026.

Theo phương án được ACV xây dựng, sân bay Long Thành sẽ được tổ chức khai thác theo lộ trình gồm 3 giai đoạn, từng bước nâng công suất hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, thay vì vận hành toàn bộ công suất thiết kế ngay khi đưa vào sử dụng.

Sân bay Long Thành dự kiến chính thức khai thác từ ngày 24/12

Cụ thể, giai đoạn đầu từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, nhà ga hành khách dự kiến đưa vào khai thác khu vực cánh Tây và khu trung tâm. Hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet đăng ký sản lượng khai thác tương đương khoảng 6-10% công suất thiết kế, với quy mô ban đầu khoảng 20-30 chuyến bay mỗi ngày. Theo kế hoạch, tổng sản lượng khai thác tối đa trong giai đoạn này có thể đạt 366 chuyến bay mỗi tuần, trong đó có 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa, một phần nhà ga hàng hóa số 1 (CTB1) dự kiến được đưa vào phục vụ hàng nội địa từ ngày 24/12/2026. Đến tháng 1/2027, sân bay sẽ từng bước tiếp nhận các chuyến bay vận chuyển hàng hóa quốc tế, chưa bao gồm các tuyến đến châu Âu và Mỹ.

Bước sang giai đoạn hai, từ tháng 4 đến tháng 10/2027, Vietnam Airlines và Vietjet dự kiến mở rộng mạng đường bay quốc tế kết nối Long Thành với các thị trường châu Âu, châu Úc, Nam Á, Đông Bắc Á, Đông Nam Á và châu Mỹ; đồng thời bổ sung một số đường bay nội địa. Sản lượng hành khách trong giai đoạn này được kỳ vọng đạt khoảng 50% công suất thiết kế.

Từ tháng 10/2027, căn cứ lịch bay mùa đông, sân bay Long Thành hướng tới khai thác toàn bộ công suất thiết kế, phục vụ đầy đủ mạng đường bay nội địa và quốc tế. Hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng dự kiến mở rộng đến các thị trường châu Âu và Hoa Kỳ.

Để bảo đảm sân bay vận hành an toàn, thông suốt ngay từ những ngày đầu, ACV xây dựng kế hoạch tổ chức 3 đợt thử nghiệm vận hành tổng thể (ORAT), lần lượt trong các tháng 9-10, tháng 11 và tháng 12/2026. Các đợt thử nghiệm tập trung kiểm tra toàn diện quy trình phục vụ hành khách, kết nối giao thông, xử lý hành lý, khai thác khu bay, hệ thống công nghệ thông tin và công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Các nhà thầu đang bước vào giai đoạn đua nước rút để về đích

Thông qua hoạt động thử nghiệm, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan sẽ đánh giá khả năng phối hợp vận hành, nhận diện những nguy cơ, rủi ro có thể phát sinh, qua đó kịp thời điều chỉnh quy trình, khắc phục các tồn tại trước khi sân bay đón những chuyến bay đầu tiên. Đối với hệ thống tra nạp nhiên liệu hàng không, ACV dự kiến hoàn tất công tác chạy thử trong tháng 11/2026, đồng thời thực hiện thủ tục đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp phép theo quy định.

Song song với công tác kỹ thuật, chủ đầu tư đang hoàn thiện các hồ sơ pháp lý phục vụ hoạt động khai thác, gồm giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, giấy phép cung cấp dịch vụ, tài liệu khai thác sân bay, tài liệu khai thác nhà ga hành khách T1 và chương trình an ninh hàng không. Các thủ tục liên quan dự kiến được cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trong tháng 10 và tháng 11/2026, tạo cơ sở pháp lý để sân bay Long Thành chính thức đi vào hoạt động.

ACV đề nghị chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn tất những điều kiện cần thiết về hạ tầng, kỹ thuật, tổ chức khai thác và các dịch vụ phục vụ hành khách.

Việc đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác theo từng giai đoạn được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng không, từng bước chia sẻ áp lực với sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Đồng Nai, TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ.