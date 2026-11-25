Chạy đua với thời gian

Một ngày cuối tháng 11, từ quốc lộ 51, PV Báo Xây dựng trực tiếp trải nghiệm trên tuyến đường T1, hướng thẳng đến cổng số 1 sân bay Long Thành. Tuyến đường đã hoàn thành thảm nhựa, hệ thống vạch sơn, biển báo giao thông được lắp đặt đầy đủ. Dải cây ở giữa đang dần được phủ mảng xanh, tạo diện mạo khang trang cho trục đường dẫn vào sân bay.

Sân bay Long Thành cách trung tâm TP.HCM khoảng 40km, dự kiến chính thức khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12/2026. Ảnh: Minh Tuệ.

Qua cổng số 1, tuyến giao thông nội cảng, hướng về nhà ga hành khách, các hạng mục phụ trợ dọc đường cũng dần hiện rõ hình hài sau thời gian dài thi công.

Cầu cạn dẫn vào nhà ga, mặt đường đã được thảm nhựa. Nhiều chiếc xe lu, máy móc và thiết bị đang được huy động chạy nước rút để kịp hoàn thiện những phần việc cuối cùng.

Bước vào nhà ga hành khách, ấn tượng đầu tiên đối với hành khách là hệ thống mái lấy sáng to, rộng, khiến cả khu vực nhà ga ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Sàn nhà ga được lát nền đá sáng bóng. Khu vực làm thủ tục, check-in, soi chiếu an ninh, băng chuyền hành lý cùng nhiều thiết bị phục vụ hành khách đã được lắp đặt.

Tại khu vực làm thủ tục, PV được nhân viên hỗ trợ trải nghiệm quy trình in vé máy bay. Chỉ cần đưa căn cước và quét vào hệ thống máy để tự in thẻ lên tàu bay một cách nhanh chóng. Tại khu vực soi chiếu, hệ thống máy móc, thiết bị kiểm tra hành lý đã được bố trí, lắp đặt đồng bộ, hành lý được chạy thử ra vào liên tục.

Cạnh đó, những mảng xanh, tiểu cảnh trong nhà ga cũng đang được hoàn thiện, góp phần tạo không gian rộng thoáng, hiện đại. Từng công nhân, cán bộ kỹ thuật, nhân viên ACV đều đang tất bật chạy đua với thời gian, vừa hoàn thiện công trình, vừa kiểm tra, thử nghiệm các hệ thống để chuẩn bị cho ngày đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào 0h ngày 24/12 tới.

Gấp rút hoàn thiện các hạng mục quan trọng

Ghi nhận trên công trường, nhiều hạng mục quan trọng thuộc dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu trong cảng hàng không) do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành. Sản lượng thi công toàn dự án hiện đạt hơn 87%, trong đó các công trình phục vụ khai thác giai đoạn đầu đang được ưu tiên hoàn thiện.

Bên trong nhà ga hành khách với hình ảnh khu vực cánh trung tâm.

Tại nhà ga hành khách, các đơn vị tập trung kiểm tra, hoàn thiện hệ thống xử lý hành lý, soi chiếu an ninh, thang cuốn, cầu ống lồng và thiết bị phục vụ khai thác. Khu vực cánh Tây và trung tâm nhà ga T1 được ưu tiên để sẵn sàng đón những chuyến bay đầu tiên.

Ở khu bay, đường cất hạ cánh số 1 đã hoàn thành, hệ thống đèn hiệu đang được kiểm tra. Các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện đường cất hạ cánh số 2, hệ thống đường lăn và các hạng mục phụ trợ. Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay cũng đã hoàn thành, trong khi nhà để xe trước nhà ga đang được đẩy nhanh thi công.

Tại dự án thành phần 1, gồm các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, 6 công trình như: Hải quan, Cảng vụ hàng không miền Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an địa phương và các trạm kiểm dịch đã cơ bản hoàn thành xây dựng. Riêng trụ sở kiểm dịch y tế quốc tế do TP Đồng Nai triển khai đang được tăng tốc, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2026.

Với dự án thành phần 2 do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, các hạng mục chính phục vụ quản lý bay đã được hoàn thiện. Nổi bật là đài kiểm soát không lưu cao 123m, cùng hệ thống radar, dẫn đường, giám sát đa điểm, quan trắc thời tiết tự động và cảnh báo gió đứt. Các thiết bị được kết nối đồng bộ, phục vụ điều hành hoạt động tàu bay tại sân bay và vùng trời lân cận.

Các dự án dịch vụ hàng không, phụ trợ thuộc dự án thành phần 4 cũng đang được triển khai, tập trung vào những dịch vụ thiết yếu như suất ăn hàng không, phục vụ mặt đất, bảo dưỡng tàu bay và cung cấp nhiên liệu.

Từng bước mở rộng mạng bay

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đồng Nai mới đây, ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV cho biết, công tác thi công và chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn tổng lực. Hoạt động khai thác được phân thành 3 giai đoạn, tăng dần quy mô theo lịch bay từng mùa. Các hệ thống kỹ thuật, thiết bị phục vụ khai thác đang được kiểm tra, nghiệm thu và chạy thử nhằm bảo đảm vận hành đồng bộ.

Thực hiện công tác chuẩn bị khai thác tại Long Thành, Vietnam Airlines đang triển khai khảo sát thực tế các khu vực khai thác tại nhà ga hành khách. Phạm vi khảo sát tập trung vào các khu vực làm thủ tục nội địa, quốc tế, hệ thống kiosk check-in, khu vực check-in lounge và quầy đại diện của hãng. Đây là những không gian gắn trực tiếp với quá trình hành khách tiếp cận và sử dụng dịch vụ của Vietnam Airlines tại sân bay. Theo đại diện Vietnam Airlines, việc khảo sát nhằm rà soát các vị trí khai thác, đồng thời xác định những hạng mục cần hoàn thiện để bảo đảm hình ảnh và nhận diện thương hiệu của hãng được bố trí phù hợp trong tổng thể không gian nhà ga. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống nhận diện tại các khu vực làm thủ tục. Các hạng mục được đưa vào khảo sát gồm backdrop phía sau khu vực check-in, màn hình LED hiển thị thông tin tại khu vực làm thủ tục và backdrop nhận diện tại quầy đại diện của Vietnam Airlines. Bên cạnh khu vực quầy làm thủ tục truyền thống, hệ thống kiosk check-in và khu vực check-in lounge cũng nằm trong phạm vi khảo sát. Tạ Hải

Trong giai đoạn 1, từ ngày 24/12/2026 đến hết tháng 3/2027, sân bay khai thác khu vực cánh Tây và trung tâm nhà ga hành khách T1. Sản lượng ban đầu dự kiến đạt khoảng 6-10% công suất thiết kế, tương ứng 20-30 chuyến bay/ngày. Giai đoạn 2 kéo dài từ tháng 4-10/2027, sau đó tiếp tục mở rộng quy mô từ lịch bay mùa Đông năm 2027.

Theo dữ liệu slot của Cục Hàng không Việt Nam và đăng ký của các hãng, sản lượng khai thác tại sân bay Long Thành từ tháng 12/2026 đến hết ngày 27/3/2027 dự kiến tối đa 226 chuyến/tuần.

Vietnam Airlines đăng ký khai thác các đường bay quốc tế với tổng tần suất 44 chuyến/tuần, tối đa 8 chuyến/ngày, gồm Long Thành - Bắc Kinh, Quảng Châu, Hồng Kông và Manila. Với mạng bay nội địa, hãng đăng ký đường bay Long Thành - Hà Nội với tần suất 28 chuyến/tuần.

Trong khi đó, Vietjet Air đăng ký tối đa 154 chuyến/tuần, tương ứng 22 chuyến/ngày, trên 5 đường bay kết nối Long Thành với Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa và Đà Nẵng.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết hãng đã thống nhất với ACV thực hiện 2 chuyến bay thử nghiệm trong tháng 12/2026 trước thời điểm sân bay chính thức khai thác. Hãng đang hoàn thiện kế hoạch bay và khẳng định sẽ khai thác ngay trong ngày đầu sân bay vận hành, 24/12/2026.

Vietjet Air dự kiến sử dụng 3 tàu bay Airbus A321 tại Long Thành. Ngày đầu khai thác, hãng bố trí một tàu bay trên đường bay Long Thành - Hà Nội. Sang tuần thứ hai, hãng bổ sung tàu bay, mở thêm các đường bay đến Hải Phòng và Vinh. Đến giữa tháng 1/2027, tàu bay thứ ba được đưa vào khai thác, mở rộng mạng bay đến Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc.

Liên thông các hướng kết nối

Ngày 22/11, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức phân luồng cho phương tiện lưu thông vào đoạn mở rộng từ cầu Long Thành đến nút giao quốc lộ 51 để thi công phần đường hiện hữu.

Giao thông kết nối sân bay Long Thành bao gồm nút giao Long Thành và nút giao QL51.

Như vậy, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đã cơ bản xong một đoạn. Các nhà thầu đang chạy đua để hoàn thành, đưa vào khai thác các đoạn còn lại trong tháng 12. Riêng cầu Long Thành cố gắng hoàn thành trước Tết.

Cùng đó, tuyến Vành đai 3 TP.HCM cũng đang tăng tốc để hoàn thành đoạn từ nút giao Tân Vạn đến cao tốc Long Thành. Trước đó, các tuyến T1, T2, đường 25B, 25C, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành đưa vào khai thác, chỉ chờ một số nút giao đang tiếp tục hoàn thiện để kết nối liên thông giữa các tuyến cao tốc và vành đai, đường tỉnh. Tất cả đều hướng về sân bay Long Thành cho ngày đón chuyến bay thương mại đầu tiên.

Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban QLDA các đường cao tốc phía Nam (VEC), cho biết sản lượng thi công dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành hiện đạt khoảng 85%. Chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc và vật tư để cơ bản hoàn thành trong tháng 12/2026.

Tại buổi làm việc với ACV, ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành các hạng mục xây dựng mà còn phải chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ các điều kiện cần thiết để sân bay vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Đặc biệt, bảo đảm kết nối giao thông phục vụ khai thác sân bay. Sở Xây dựng cần phối hợp với ACV và các cơ quan liên quan rà soát tổng thể mạng lưới giao thông kết nối, bảo đảm khả năng lưu thông đồng bộ khi đưa công trình vào khai thác.

Đi/đến sân bay theo những hướng nào?

Trong giai đoạn đầu, hành khách đến và rời sân bay chủ yếu di chuyển bằng đường bộ, với các loại hình như xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe khách và ô tô cá nhân. Tùy điểm xuất phát, phương tiện có thể tiếp cận sân bay qua hệ thống cao tốc, quốc lộ và các tuyến T1, T2.

Hành khách từ trung tâm TP.HCM có thể đi theo cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đến nút giao Long Thành rẽ vào đường T2, sau đó kết nối đường T1 để vào sân bay.

Hành khách từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có thể di chuyển qua quốc lộ 1, quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao sân bay.

Trong khi đó, phương tiện từ miền Tây có thể đi cao tốc Bến Lức - Long Thành, kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tiếp cận sân bay.

Để tăng lựa chọn cho hành khách, TP Đồng Nai đã bổ sung danh mục 16 tuyến xe buýt kết nối sân bay, gồm 5 tuyến nội tỉnh và 11 tuyến liên tỉnh. Mạng lưới dự kiến kết nối Long Thành với các khu vực như Biên Hòa, Tân Phú, Bình Phước, TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu và các bến xe lớn.

Về lâu dài, sân bay Long Thành còn được định hướng kết nối bằng đường sắt đô thị, metro và các tuyến đường sắt liên quan. Khi các dự án được đầu tư hoàn thành, hành khách sẽ có thêm lựa chọn di chuyển giữa sân bay với TP.HCM và các địa phương. Trước mắt, đường bộ vẫn là phương thức kết nối chủ yếu trong giai đoạn đầu khai thác.

Sẵn sàng chia tải với Tân Sơn Nhất Cảng hàng không quốc tế Long Thành (cách trung tâm TP.HCM khoảng 40km) dự kiến chính thức khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12/2026. Theo ông Nguyễn Đăng Minh, Trưởng ban Khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hiện có 3 hãng hàng không trong nước gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines đăng ký khai thác tại sân bay này. Dù vậy, trong những ngày đầu vận hành, số lượng chuyến bay đến và đi dự kiến chưa nhiều. Ông Minh cho rằng, nhu cầu khai thác sẽ tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2027, trong bối cảnh slot dành cho các hãng hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất không còn nhiều. Do đó, ACV dự kiến điều tiết, chuyển một phần nhu cầu khai thác từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Dự kiến, vào dịp cao điểm phục vụ hành khách tết Nguyên đán 2027, sản lượng khai thác sân bay Long Thành sẽ tăng lên mức 30-40 chuyến bay mỗi ngày. Nhiều điểm nhấn kiến trúc Cảng hàng không quốc tế Long Thành (TP Đồng Nai) là dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư khoảng 109.000 tỷ đồng. Cảng hàng không có diện tích 5.364ha, công suất 100 triệu hành khách/năm và được định hướng trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam. Dự án được chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2021-2025), giai đoạn 2 (2025-2030) và giai đoạn 3 (2035-2040). Điểm nhấn kiến trúc nổi bật nhất của sân bay Long Thành là nhà ga hành khách, công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen. Nhà ga có một khối trung tâm và ba cánh, tổng diện tích sàn khoảng 376.000m², chiều cao đỉnh mái hơn 45m. Một trong những hạng mục thi công đáng chú ý là kết cấu mái thép trung tâm nặng hơn 5.300 tấn, có diện tích khoảng 20.000m². Bên trong nhà ga, hệ mái kính khoảng 10.000m² kết hợp vật liệu trang trí, các mảng xanh và hệ trần hiện đại, góp phần đưa ánh sáng tự nhiên vào không gian. Đặc biệt, sân bay được quy hoạch theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4F, cấp cao nhất trong hệ thống phân loại sân bay của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Các đường cất hạ cánh dài 4.000m, được thiết kế phục vụ những dòng máy bay thân rộng, cỡ lớn như Airbus A380 và Boeing 747-8. Một dấu ấn khác là tháp điều hành không lưu cao khoảng 123m, được thiết kế với hình khối gợi hình tượng búp sen. Bên cạnh hạ tầng xây dựng, Long Thành ứng dụng công nghệ hiện đại vào các khâu phục vụ hành khách, từ làm thủ tục, kiểm soát an ninh đến xử lý hành lý.