Sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành: Gắn an toàn hàng không với trách nhiệm địa phương

Chiều 23/10, UBND phường Long Thành (TP Đồng Nai) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (thuộc ACV, viết tắt là Cảng Long Thành) ký kết quy chế phối hợp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác.

Toàn cảnh sân bay Long Thành đang ở giai đoạn tăng tốc về đích.

Ông Huỳnh Minh Triết, đại diện Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết ở lĩnh vực an ninh hàng không, hai bên phối hợp kiểm tra hàng rào ranh giới sân bay, rà soát 12 đường mòn, lối mở, khắc phục các vị trí chưa khép kín. Đồng thời nhận diện, kiểm soát nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn hàng không, nhất là khu vực cất, hạ cánh. Hai bên thiết lập đầu mối tiếp nhận thông tin 24/24h về thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời tuyên truyền, vận động người dân kịp thời thông báo khi phát hiện UAV hoạt động gần sân bay.

Trong bán kính 18,5km từ điểm quy chiếu sân bay (ARP), các bên phối hợp kiểm soát việc sử dụng đèn laser, đèn công suất lớn; rà soát công trường, bãi tập kết vật liệu, bãi rác, hoạt động chăn nuôi, chăn thả vật nuôi và các nguồn phát sinh khói, bụi ảnh hưởng tầm nhìn khu vực tiếp cận đường cất, hạ cánh. Đồng thời, thống kê, kiểm soát các điểm thu hút chim, động vật hoang dã trong phạm vi 13km, hạn chế nguy cơ mất an toàn bay.

Về ứng phó khẩn nguy, Cảng bố trí Đội Y tế khẩn nguy trực 24/7, phối hợp với Trạm Y tế phường triển khai sơ cứu, phân loại, vận chuyển nạn nhân và huy động bổ sung nhân lực, phương tiện khi cần thiết. Hai bên cũng phối hợp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm, cứu nạn tàu bay trong phạm vi 8km từ điểm quy chiếu sân bay, thống nhất đầu mối thông tin, phương án huy động lực lượng, bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông.

Địa phương sẽ phối hợp kiểm soát giao thông trên tuyến đường T1 và T2 để đảm bảo giao thông ra vào sân bay thông thoáng.

Công tác điều tiết giao thông trên tuyến số 1 (T1), tuyến số 2 (T2), các nút giao kết nối và đường dân sinh quanh sân bay được tăng cường. Hai bên phối hợp theo dõi tình hình qua hệ thống camera, xử lý ùn tắc, tai nạn; kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trông giữ xe tự phát, đón trả khách trái quy định và các hành vi gây mất trật tự trên các tuyến kết nối. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác và kiểm soát động vật thả rông cũng được chú trọng.

Hai bên phối hợp triển khai chương trình thử nghiệm vận hành sân bay (ORAT), dự kiến diễn ra liên tục từ tháng 9 đến tháng 12/2026. Cảng Long Thành xây dựng kịch bản, bố trí phương tiện trung chuyển và hậu cần, phường vận động tình nguyện viên đóng vai hành khách, phối hợp điều tiết giao thông, kết nối cơ sở y tế và bảo đảm lực lượng cấp cứu phục vụ các đợt thử nghiệm.

Bên cạnh đó, cảng phối hợp với phường và công an địa phương hỗ trợ thông tin nhà ở, hướng dẫn thủ tục cư trú cho cán bộ, nhân viên, người lao động, cung cấp thông tin về quy hoạch, tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư tập trung đông lao động.

Hai bên cũng đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không tại trường học, khu dân cư, nhất là khu vực giáp ranh sân bay, vận động người dân không thả diều, bóng bay, đèn trời, UAV gần sân bay, không chiếu đèn laser vào buồng lái, đốt rác gây khói hoặc thả rông vật nuôi gần hàng rào an ninh.

Song song đó, các bên phối hợp cung cấp thông tin tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, tạo điều kiện để lao động địa phương, nhất là người dân thuộc các hộ bị thu hồi đất phục vụ dự án, tiếp cận việc làm tại sân bay.

Hiện nay tại sân bay Long Thành đang triển khai chạy thử nhiều hạng mục quan trọng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND phường Long Thành nhấn mạnh, quy chế phối hợp là cơ chế để hai bên chủ động phòng ngừa rủi ro và gắn kết phát triển sân bay với địa phương.

Ông đề nghị hai bên sớm xác định đầu mối, quy trình xử lý công việc, bảo đảm rõ trách nhiệm, thông tin thông suốt và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Bên cạnh bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, cần chú trọng môi trường, tiếng ồn, giao thông và xây dựng cộng đồng văn minh đồng hành cùng sân bay.

Địa phương cũng mong muốn phối hợp với cảng kết nối cơ hội đào tạo nghề, việc làm cho người dân, nhất là các hộ bị thu hồi đất phục vụ dự án, đồng thời triển khai các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ và đời sống cộng đồng.

"Người dân không chỉ là người chịu tác động của quá trình phát triển, mà phải có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển", ông Hoàng Sơn nhấn mạnh.

Phường Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Long Thành ký quy chế phối hợp.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình hạ tầng hàng không quốc gia, được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Đồng Nai và phía Nam.

Hiện ACV đang tập trung nguồn lực hoàn thiện công trình và các điều kiện cần thiết, hướng tới đưa sân bay vào khai thác từ ngày 24/12/2026. Theo bà Phượng, bước vào giai đoạn chuẩn bị khai thác, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện công trình, trang thiết bị và nhân lực, mà còn phải bảo đảm sự sẵn sàng đồng bộ về an ninh, an toàn và khả năng ứng phó các tình huống phát sinh.

Bà nhấn mạnh, an ninh, an toàn hàng không không chỉ phụ thuộc vào hoạt động bên trong cảng mà còn gắn chặt với công tác quản lý địa bàn, trật tự an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện liên quan tại khu vực lân cận. Vì vậy, việc Cảng hàng không quốc tế Long Thành và UBND phường Long Thành ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, chủ động và hiệu quả giữa hai đơn vị.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại phường Long Thành, TP Đồng Nai. Theo kế hoạch dự kiến sân bay sẽ đưa vào khai thác từ 24/12/2026 với một phần công suất sau đó tăng dần lên theo thời gian. Ở giai đoạn đầu khai thác, có 2 hãng hàng không tham gia gồm Vietnam Airline và Vietjet với hàng chục chuyến bay mỗi ngày.