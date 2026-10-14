Sân bay Long Thành chạy thử quy trình kiểm tra đường cất hạ cánh, đường lăn

Ngày 14/10, Cảng hàng không quốc tế Long Thành tiếp tục triển khai các hoạt động thử nghiệm quy trình khai thác, đồng thời phối hợp với Công an TP Đồng Nai xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đây là những bước chuẩn bị quan trọng nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của hạ tầng, quy trình vận hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trước khi sân bay dự kiến khai thác trong tháng 12/2026.

Các đơn vị lập các tình huống giả định để kiểm tra đường cất hạ cánh, đường lăn.

Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã tổ chức buổi thử nghiệm thứ 5 trong chương trình ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer - chuẩn bị sẵn sàng khai thác và chuyển giao sân bay) với kịch bản 1TO-28, tập trung kiểm tra khu vực di chuyển. Tham gia hoạt động có Trung tâm Khai thác khu bay, Trung tâm Điều hành sân bay và các đơn vị liên quan, cùng đơn vị tư vấn IAC và Ban Quản lý dự án.

Tại đây, các nhóm rà soát mặt đường, sơn kẻ, biển báo và hệ thống đèn hiệu hàng không tại đường cất hạ cánh, đường lăn cùng các khu vực an toàn liên quan. Các nội dung thực hành gồm liên lạc bộ đàm, xin phép di chuyển, kiểm tra và thu gom vật ngoại lai (FOD) có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Quá trình thử nghiệm cũng ghi nhận những vấn đề cần xử lý, đồng thời đánh giá khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong kiểm tra, báo cáo và xử lý tình huống tại khu bay. Hoạt động này giúp rà soát hiện trạng hạ tầng, kiểm chứng quy trình thực hiện trên thực tế, qua đó phát hiện sớm những bất cập cần khắc phục trước khi sân bay đi vào khai thác.

Một góc đường cất hạ cánh sân bay Long Thành.

Cùng ngày, Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm việc với Công an TP Đồng Nai và các đơn vị liên quan về công tác khảo sát, xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và chuẩn bị tổ chức diễn tập trước khi sân bay khai thác. Các bên tập trung khảo sát thực tế, trao đổi về địa điểm, thời gian và quy mô diễn tập.

Nội dung được xây dựng gắn với phương án ứng phó sự cố khẩn cấp và kế hoạch khẩn nguy sân bay, bảo đảm sát với điều kiện thực tế. Các đơn vị sẽ phối hợp xây dựng tình huống giả định, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hành. Mục tiêu là nâng cao khả năng phối hợp, bảo đảm các lực lượng có thể triển khai đồng bộ phương án ứng phó khi xảy ra sự cố.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm việc với Công an TP Đồng Nai và các đơn vị liên quan về công tác khảo sát, xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tổ chức diễn tập tại sân bay Long Thành...

Trước đó, ngày 8/10, cảng đã tổ chức kiểm tra hệ thống liên lạc bộ đàm PMR tại nhà ga hành khách và khu bay trong khuôn khổ chương trình ORAT. Các đội hiện trường di chuyển đến những vị trí được chỉ định để thực hiện cuộc gọi, kiểm tra chất lượng âm thanh hai chiều, cường độ tín hiệu và khả năng duy trì liên lạc.

Nhóm điều phối thử nghiệm tiếp nhận phản hồi, ghi nhận kết quả dưới sự phối hợp giám sát của đơn vị tư vấn IAC. Việc kiểm tra nhằm phát hiện các điểm mù tín hiệu, đánh giá chất lượng hệ thống và xác định những nội dung cần cải thiện. Đây là cơ sở để hoàn thiện công tác thông tin liên lạc, bảo đảm các bộ phận có thể phối hợp thông suốt khi sân bay vận hành.

Dự kiến tháng 12/2026 khai thác thương mại sân bay Long Thành Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong sân bay Long Thành sản lượng đến nay tương đương hơn 86%. Trong tổng số 16 gói thầu xây lắp chính, có 4 gói đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc. Theo đánh giá của ACV, 12/16 gói thầu cơ bản đáp ứng các điều kiện về tiến độ phục vụ mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong tháng 12/2026. Theo kế hoạch dự kiến, sân bay Long Thành sẽ trải qua giai đoạn vận hành kiểm tra trong các tháng 9, 10 và 11/2026 trước khi bước vào giai đoạn khai thác đầu tiên từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027. Đối với vận chuyển hành khách, giai đoạn đầu dự kiến khai thác cánh Tây và khu trung tâm nhà ga hành khách. Vietnam Airlines và Vietjet đã đăng ký sản lượng khai thác dự kiến tương đương 6-10% công suất thiết kế, với khoảng 20-30 chuyến bay mỗi ngày, tập trung vào các đường bay nội địa và quốc tế chặng ngắn. Tổng sản lượng khai thác dự kiến tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Minh Tuệ