Sân bay Long Thành chạy đua giải ngân, bảo đảm tiến độ về đích

Sản lượng đạt 85,5%, giải ngân mới hơn 54%

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm nguồn vốn và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa sân bay vào khai thác theo kế hoạch.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 12/10, dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 đạt giá trị sản lượng thực hiện 73.870 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 86.348 tỷ đồng, tương đương 85,5%.

Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư 99.019 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) làm chủ đầu tư. Đây là hợp phần bao gồm các công trình thiết yếu phục vụ hoạt động khai thác cảng hàng không.

Diện mạo sân bay Long Thành.

Các hạng mục chính của dự án gồm khu bay, sân đỗ tàu bay, hệ thống nhiên liệu, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe và các công trình phụ trợ. Tiến độ hoàn thành những hạng mục này có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng vận hành đồng bộ của sân bay.

Trong đó, 16 gói thầu xây lắp đạt giá trị thực hiện lũy kế 64.454 tỷ đồng, tương đương khoảng 83,1% giá trị hợp đồng. Kết quả này cho thấy phần lớn khối lượng công việc đã được triển khai, song các nhà thầu vẫn cần tập trung nguồn lực để hoàn thành những phần việc còn lại theo tiến độ.

Về giải ngân, tổng giá trị đã giải ngân của dự án thành phần 3 đạt khoảng 47.055 tỷ đồng, bằng 54,5% tổng giá trị hợp đồng. Riêng 16 gói thầu xây lắp đã giải ngân khoảng 43.064 tỷ đồng, tương đương 51,9% giá trị hợp đồng.

Bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Như vậy, tỷ lệ giải ngân của dự án thành phần 3 đang thấp hơn khoảng 31 điểm phần trăm so với tỷ lệ thực hiện hợp đồng. Khoảng cách này đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát các điều kiện cấp tín dụng, bảo đảm nguồn vốn thanh toán khối lượng đã hoàn thành và duy trì hoạt động thi công trên công trường.

Trong giai đoạn tiến độ được đẩy lên cao, việc giải ngân kịp thời không chỉ giúp nhà thầu chủ động nguồn lực mà còn góp phần hạn chế những tác động đến quá trình hoàn thiện các công trình quan trọng của sân bay.

Chủ đầu tư thúc đẩy giải ngân

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến nguồn vốn, ACV đã có buổi làm việc với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc triển khai hợp đồng cấp tín dụng cho dự án thành phần 3.

Trên cơ sở hợp đồng cấp tín dụng ký ngày 1/6/2024, ACV cùng các ngân hàng cập nhật tình hình thực hiện dự án, rà soát những điều kiện cấp tín dụng còn lại và trao đổi kế hoạch giải ngân trong thời gian tới.

Trong phương án cấp tín dụng hợp vốn, Vietcombank là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn, cùng VietinBank và BIDV tham gia cấp tín dụng cho dự án.

Các nội dung được trao đổi tập trung vào việc triển khai hợp đồng tín dụng, xử lý những vấn đề còn vướng mắc và thống nhất các điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu vốn trong giai đoạn tiếp theo.

Đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ sân bay Long Thành.

Việc rà soát, hoàn thiện các điều kiện tín dụng được đặt ra trong bối cảnh khối lượng thực hiện của dự án đã đạt tỷ lệ cao, trong khi tỷ lệ giải ngân vẫn còn khoảng cách đáng kể so với giá trị hợp đồng.

Do đó, sự phối hợp giữa chủ đầu tư và các ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn vốn phục vụ tiến độ chung.

Cùng với việc đẩy nhanh giải ngân, công tác thanh toán khối lượng hoàn thành cần được thực hiện phù hợp với tiến độ thi công và các điều kiện theo hợp đồng. Đây là cơ sở để các nhà thầu chủ động kế hoạch tài chính, duy trì nhân lực, thiết bị và tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại.

ACV hiện là đơn vị quản lý, khai thác và vận hành 22 cảng hàng không trên cả nước, gồm 10 cảng hàng không quốc tế và 12 cảng hàng không nội địa. Tại dự án Long Thành, doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 với tổng mức đầu tư 99.019 tỷ đồng.

Chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác

Song song với nhiệm vụ bảo đảm nguồn vốn và tăng tốc thi công, công tác chuẩn bị vận hành Cảng HKQT Long Thành cũng đang được triển khai nhằm đáp ứng mục tiêu khai thác thương mại từ tháng 12/2026 theo kế hoạch.

Theo kế hoạch, sân bay dự kiến tổ chức ba đợt thử nghiệm vận hành tổng thể (ORAT) trong các tháng 9–10, tháng 11 và tháng 12/2026. Các đợt thử nghiệm nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống kỹ thuật, quy trình khai thác và sự phối hợp giữa các đơn vị trước khi sân bay đi vào hoạt động thương mại.

Trong giai đoạn nước rút, tiến độ xây dựng, giải ngân vốn và công tác thử nghiệm vận hành là những nhiệm vụ có mối liên hệ chặt chẽ. Việc hoàn thành công trình cần đi đôi với kiểm tra hệ thống, rà soát quy trình và chuẩn bị nhân sự, bảo đảm các hạng mục có thể vận hành đồng bộ.

ACV làm việc với các ngân hàng lớn liên quan đến việc giải ngân.

Cảng HKQT Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015. Theo định hướng quy hoạch, sân bay đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất thiết kế tổng thể 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Dự án giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020, có tổng mức đầu tư 114.450 tỷ đồng, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Với thời điểm khai thác thương mại dự kiến vào tháng 12/2026, việc đẩy nhanh giải ngân, bảo đảm nguồn lực thi công và hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ sẽ góp phần quyết định mức độ sẵn sàng của Cảng HKQT Long Thành trong giai đoạn vận hành.