Sân bay Long Thành chạy 3 đợt thử nghiệm toàn diện

Theo Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ cuối tháng 9 đến ngày 9/10, sân bay này đã triển khai chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT), nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống, quy trình và nhân sự trước khi sân bay đón những chuyến bay thương mại đầu tiên.

Kiểm tra toàn bộ quy trình khai thác sân bay

Trong đợt thử nghiệm, các đơn vị rà soát quy trình khai thác, trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng; hướng dẫn nhân viên làm quen với cơ sở vật chất, thiết bị và môi trường làm việc. Các hệ thống cũng được kiểm tra khả năng vận hành, kết nối, đồng thời mô phỏng quy trình phục vụ hành khách, hành lý, tàu bay và xử lý tình huống bất thường.

Một số kịch bản được triển khai gồm rò rỉ nhiên liệu trong quá trình tiếp nhiên liệu cho tàu bay, hành khách cần cấp cứu và tiếp nhận chuyến bay chở khách đến từ vùng có dịch. Các đơn vị cũng kiểm tra hệ thống bộ đàm PMR tại nhà ga hành khách và khu vực bay.

Thông qua các tình huống giả định, lực lượng tại sân bay thực hành quy trình phát hiện sự cố, tiếp nhận thông tin, kiểm soát khu vực, phối hợp ứng phó và xử lý tình huống. Kết quả diễn tập được ghi nhận để rà soát, khắc phục những vấn đề có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thực tế.

Chương trình ORAT được triển khai thành 3 đợt, gồm đợt 1 trong tháng 9-10, đợt 2 vào tháng 11 và đợt 3 vào tháng 12. Ảnh: ACV.

Song song với diễn tập, sân bay đã chạy thử hệ thống đèn hiệu hàng không và biển báo tại đường cất hạ cánh số 1, hệ thống xử lý hành lý, máy soi chiếu, cầu ống lồng và thang cuốn.

Tại nhà ga hành khách, các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện kiến trúc khu vực trung tâm và cánh tây, lắp đặt quầy làm thủ tục, máy tự làm thủ tục cùng những trang thiết bị phục vụ khai thác.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chương trình ORAT được triển khai thành 3 đợt, gồm đợt 1 trong tháng 9-10, đợt 2 vào tháng 11 và đợt 3 vào tháng 12.

Các đợt thử nghiệm bao phủ 4 lĩnh vực chính: phục vụ hành khách và giao thông kết nối; phục vụ hành lý; khai thác khu bay; an ninh, an toàn và công nghệ thông tin.

ACV cho biết phối hợp với tư vấn sân bay Incheon (Hàn Quốc) xây dựng 55 kịch bản khai thác. Hệ thống tra nạp nhiên liệu hàng không dự kiến hoàn tất kiểm tra, chạy thử và thực hiện thủ tục xin cấp phép trong tháng 11.

4 gói thầu trọng điểm vẫn cần tăng tốc

Việc thử nghiệm vận hành được triển khai song song với quá trình hoàn thiện các hạng mục xây dựng, trong bối cảnh sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp kế hoạch khai thác cuối năm nay.

Theo báo cáo từ ACV tại buổi kiểm tra ngày 4/10 của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, dự án thành phần 3, gồm các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, có 16 gói thầu xây lắp chính. Tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt 85,55% giá trị hợp đồng, trong khi giá trị giải ngân đạt 54,49%.

Trong số này, 4 gói thầu đã hoàn thành, 8 gói thầu đang bám sát tiến độ. Tuy nhiên, 4 gói thầu vẫn nằm trên đường găng, cần tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ chung, gồm nhà ga hành khách; hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1; nhà để xe.

Tại buổi kiểm tra, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu chuyển sang trạng thái thi công nước rút, tổ chức làm việc 24/7 tại những hạng mục có khối lượng còn lại lớn. Ông đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng và an toàn trước khi đưa công trình vào khai thác.

Nhà ga hành khách - "trái tim" của sân bay Long Thành đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: ACV.

Cùng với tiến độ xây dựng, công tác chuẩn bị của các hãng hàng không cũng đang được đẩy mạnh. Vietnam Airlines cho biết đang triển khai các dự án dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng tàu bay, suất ăn hàng không và phục vụ mặt đất tại Long Thành. Hãng phối hợp với ACV xây dựng quy trình khai thác, chuẩn bị nhân lực và cơ sở vật chất để phục vụ các chuyến bay đầu tiên.

Trong khi đó, Vietjet dự kiến bố trí 3 tàu bay khai thác tại Long Thành trong giai đoạn đầu, từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027. Các hãng cũng kiến nghị sớm công bố chính thức thời điểm khai thác thương mại và đẩy nhanh kết nối giao thông giữa sân bay mới với TP.HCM, đặc biệt là phương án trung chuyển hành khách giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Theo kế hoạch của ACV, Long Thành sẽ được đưa vào khai thác theo lộ trình tăng dần quy mô. Giai đoạn đầu, từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, sân bay dự kiến hoạt động ở mức 6-10% công suất thiết kế, tương đương 20-30 chuyến bay mỗi ngày.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2027, công suất khai thác dự kiến tăng lên khoảng 50%. Từ sau tháng 10/2027, sân bay hướng tới khai thác 100% công suất thiết kế.

Việc tăng dần sản lượng nhằm giúp các đơn vị từng bước hoàn thiện quy trình, tổ chức nhân sự và kiểm tra khả năng phối hợp giữa các hệ thống. Mục tiêu đưa Long Thành vào khai thác thương mại từ tháng 12/2026 vẫn đi kèm yêu cầu hoàn thành các hạng mục xây dựng, kiểm tra kỹ thuật và thủ tục cần thiết trước khi vận hành chính thức.