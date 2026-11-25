Không chỉ được kỳ vọng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế mới của khu vực phía Nam, công trình còn gây chú ý bởi kiến trúc mang đậm bản sắc Việt Nam, công nghệ vận hành hiện đại và định hướng phát triển thành đô thị sân bay tầm cỡ khu vực.

Kiến trúc hoa sen mang đậm dấu ấn Việt Nam

Điểm nhấn nổi bật của sân bay Long Thành là nhà ga hành khách được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen - quốc hoa Việt Nam. Công trình gồm một nhà ga trung tâm và ba cánh, có tổng diện tích sàn khoảng 376.000m², chiều cao đỉnh mái hơn 45m. Hệ mái được tạo hình bằng những lớp cánh sen xếp chồng, mở rộng mềm mại, tạo nên diện mạo vừa hiện đại vừa giàu bản sắc văn hóa.

Sân bay Long Thành đang đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục quan trọng, chuẩn bị khai thác thương mại từ cuối tháng 12-2026. Ảnh: ACV

Không gian bên trong nhà ga được thiết kế theo hướng mở, kết hợp vật liệu tre trang trí, các mảng xanh cảnh quan và hệ thống mái kính rộng khoảng 10.000m². Việc tận dụng ánh sáng tự nhiên cùng các chi tiết kiến trúc gần gũi với thiên nhiên góp phần tạo cảm giác thông thoáng, thân thiện cho hành khách.

Hệ thống mái lấy sáng tự nhiên là một trong những điểm nhấn kiến trúc của sân bay Long Thành. Ảnh: XUÂN TRUNG

Sân bay được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4F của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng cỡ lớn như Airbus A380 và Boeing 747-8. Đường cất hạ cánh dài 4.000m là một trong những hạng mục hạ tầng quan trọng, đáp ứng yêu cầu khai thác các dòng tàu bay hiện đại.

Kết nối đa phương thức, sẵn sàng khai thác thương mại

Sân bay Long Thành được quy hoạch gắn với mạng lưới giao thông liên vùng, trong đó có các tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến đường bộ trọng điểm khác. Về lâu dài, dự án còn được định hướng kết nối với mạng lưới đường sắt, trong đó có đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch.

Toàn cảnh nút giao quốc lộ 51 - tuyến T1 dẫn vào sân bay Long Thành

Đặc biệt, khu vực xung quanh sân bay được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sân bay với hệ thống trung tâm thương mại, khu mua sắm miễn thuế, khách sạn, trung tâm hội nghị - triển lãm, dịch vụ logistics và bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay.

Toàn cảnh nút giao đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với tuyến T2 kết nối sân bay Long Thành

Với quy mô đầu tư lớn, kiến trúc mang dấu ấn văn hóa dân tộc cùng hệ thống công nghệ hiện đại, sân bay Long Thành không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn được kỳ vọng trở thành động lực phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch cho Đồng Nai cũng như toàn vùng Đông Nam bộ. Khi đi vào khai thác đồng bộ, công trình sẽ góp phần nâng cao vị thế hàng không Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Chuyên gia nước ngoài cùng các kỹ sư Việt Nam phối hợp chạy thử đồng bộ các thiết bị, sẵn sàng cho ngày vận hành. Ảnh: XUÂN TRUNG

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV cho biết: Sân bay Long Thành đã xác định mốc mở cửa chính thức đưa vào khai thác thương mại từ 00 giờ ngày 24-12-2026. Trong giai đoạn đầu, các hạng mục gồm: 2 tuyến giao thông kết nối (T1, T2); đường trục chính; cầu cạn, đường kết nối thềm nhà ga T1, nhà để xe khối P2; bãi xe xa và hệ thống thu phí không dừng (ETC); toàn bộ hạ tầng, trang thiết bị khu vực cánh Tây, khu vực trung tâm và một phần cánh Bắc nhà ga hành khách; đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn song song và đường lăn nối, sân đỗ tàu bay sẽ được đưa vào khai thác.

Để sẵn sàng đưa sân bay vào khai thác thương mại, ACV kiến nghị TPHCM và TP Đồng Nai tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các đơn vị khai thác hạ tầng. Các bên cần phối hợp điều tiết, phân luồng từ xa, xử lý sự cố trên các tuyến kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành, qua đó hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho hành khách. Về trung và dài hạn, ACV đề nghị sớm triển khai các dự án vận tải khối lượng lớn, nhất là tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

ACV cũng khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng chất lượng cao đến thẳng sân bay, ưu tiên phương tiện thân thiện với môi trường. Kết nối hàng không, đường bộ và đường sắt sẽ giúp giảm áp lực lên đường bộ và phát huy vai trò cửa ngõ hàng không của Long Thành.

Hiện nay đã có Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines đăng ký khai thác tại sân bay Long Thành. Dự báo, trong dịp cao điểm, Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, sân bay Long Thành sẽ tăng công suất phục vụ để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách, giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, với số lượng khoảng 30 – 40 chuyến/ngày.

Theo ACV, hiện nay công tác nghiệm thu, cấp phép, vận hành thử, đào tạo và bố trí nguồn nhân lực, phối hợp khai thác với các hãng hàng không cũng như hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối đang được triển khai đồng bộ, qua đó từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để sân bay Long Thành sẵn sàng đi vào hoạt động đúng kế hoạch và phát huy vai trò là cửa ngõ hàng không quốc tế mới của Việt Nam.