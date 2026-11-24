Theo cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, việc điều chỉnh lối đi sinh trắc học nhằm tổ chức lại luồng di chuyển, giúp hành khách dễ nhận diện và tiếp cận khu vực kiểm soát dành riêng cho dịch vụ này.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp tục rà soát quy trình khai thác, hoàn thiện các tiện ích hỗ trợ hành khách di chuyển thuận tiện. Ảnh: DAD.

Trước đó ngày 10/4, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã đưa vào khai thác lối đi ưu tiên lên tàu bay dành cho hành khách sử dụng dịch vụ sinh trắc học trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID.

Sau thời gian triển khai, cảng tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án bố trí lối đi để phù hợp hơn với hoạt động khai thác thực tế. Việc sắp xếp lại nhằm phân luồng hành khách, hạn chế tập trung tại các điểm kiểm tra truyền thống và giảm thời gian chờ đợi, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Cùng với việc điều chỉnh hạ tầng phục vụ sinh trắc học, cảng cũng triển khai các chatbot ứng dụng AI để hỗ trợ hành khách tra cứu thông tin trong quá trình sử dụng dịch vụ tại sân bay.

Thông qua chatbot, hành khách có thêm kênh tìm kiếm, tiếp cận những thông tin cần thiết, bổ trợ cho hoạt động hướng dẫn trực tiếp của nhân viên tại cảng. Qua đó, góp phần giảm tải cho các kênh hỗ trợ trực tiếp, giúp hành khách chủ động hơn trong việc tìm hiểu thông tin.