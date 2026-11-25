Ông Phan Kiều Hưng – Giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng cho biết, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho hành khách trong quá trình làm thủ tục hàng không tại nhà ga quốc nội T1, Cảng HKQT Đà Nẵng tiếp tục điều chỉnh, bố trí lại lối đi dành cho hành khách sử dụng dịch vụ sinh trắc học.

Lối đi mới cho hành khách sử dụng dịch vụ sinh trắc học tại nhà ga T1 Cảng HKQT Đà Nẵng.

Trước đó, công nghệ sinh trắc học đã được thí điểm tại sân bay Đà Nẵng từ năm 2023. Sau khi hoàn thiện thiết bị và quy trình vận hành, ngày 10/4/2026, Cảng HKQT Đà Nẵng đã chính thức khai trương lối đi ưu tiên lên tàu bay dành cho hành khách sử dụng dịch vụ sinh trắc học trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID.

“Việc điều chỉnh không chỉ khuyến khích hành khách tăng cường sử dụng phương thức xác thực hiện đại mà còn góp phần phân luồng hợp lý, giảm áp lực tại các điểm kiểm tra truyền thống, rút ngắn thời gian chờ đợi và bảo đảm hoạt động khai thác thông suốt, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm”, ông Phan Kiều Hưng nhấn mạnh.

Các chatbot AI được lắp đặt tại nhà ga quốc nội T1 sân bay Đà Nẵng để hỗ trợ hành khách.

Song song với việc hoàn thiện tổ chức luồng hành khách, Cảng HKQT Đà Nẵng cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác hỗ trợ hành khách.

Một trong những giải pháp nổi bật là việc sử dụng Chatbot AI tại nhà ga, cho phép hành khách chủ động tra cứu các thông tin cần thiết liên quan đến chuyến bay và các dịch vụ tại sân bay một cách nhanh chóng, thuận tiện. Giải pháp góp phần đa dạng hóa kênh cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác hướng dẫn trực tiếp của nhân viên và từng bước nâng cao khả năng phục vụ hành khách trên nền tảng số.

Nhân viên nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng hỗ trợ hành khách sử dụng dịch vụ sinh trắc học trong quá trình làm thủ tục hàng không.

Theo ông Phan Kiều Hưng, việc kết hợp tổ chức luồng di chuyển khoa học với các giải pháp công nghệ số không chỉ góp phần tối ưu quy trình khai thác, giảm thời gian chờ đợi mà còn thể hiện nỗ lực của Cảng HKQT Đà Nẵng trong đổi mới phương thức phục vụ, lấy hành khách làm trung tâm và hướng tới xây dựng môi trường khai thác hàng không hiện đại, thông minh.

“Hiện Cảng HKQT Đà Nẵng đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình khai thác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả các tiện ích số nhằm mang đến cho hành khách trải nghiệm thuận tiện, an toàn và liền mạch hơn. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới xây dựng Cảng ngày càng hiện đại, thông minh”, ông Phan Kiều Hưng chia sẻ.