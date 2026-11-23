Theo ghi nhận, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng đã điều chỉnh, hoàn thiện quy trình phục vụ hành khách sử dụng sinh trắc học tại nhà ga T1. Các lối đi được sắp xếp lại theo hướng trực quan, dễ nhận diện, giúp hành khách thuận tiện tiếp cận khu vực kiểm soát, đồng thời hạn chế tình trạng tập trung đông người tại các điểm kiểm tra truyền thống.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hoàn thiện quy trình phục vụ hành khách sử dụng sinh trắc học tại nhà ga T1.

Trước đó, ngày 10/4/2026, Cảng HKQT Đà Nẵng chính thức đưa vào khai thác lối đi ưu tiên lên tàu bay dành cho hành khách sử dụng dịch vụ sinh trắc học trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID. Sau thời gian vận hành, Cảng tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức luồng di chuyển nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Theo phương án triển khai, hành khách có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể sử dụng lối đi riêng. Thông tin được thu thập, xác thực trước, làm cơ sở nhận diện khuôn mặt tại các điểm kiểm soát, qua đó rút gọn quy trình xác minh danh tính và giảm các thao tác thủ công.

Theo Cảng, công nghệ sinh trắc học đã được thí điểm tại sân bay Đà Nẵng từ năm 2023. Qua quá trình thử nghiệm, các thiết bị và quy trình vận hành từng bước được hoàn thiện trước khi đưa vào khai thác chính thức.

Thống kê ban đầu cho thấy, mỗi hành khách có thể tiết kiệm khoảng 1,5 - 2 phút khi qua khu vực kiểm tra an ninh so với phương thức truyền thống. Đây là kết quả ghi nhận trong giai đoạn đầu vận hành, chưa phải số liệu đánh giá riêng đối với đợt điều chỉnh luồng di chuyển trong tháng 11.

Hành khách đi lại thuận lợi hơn, đỡ xếp hàng tại nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng.

Cùng với việc tổ chức lại lối đi, cảng duy trì nhân viên hướng dẫn hành khách tiếp cận và làm quen với quy trình mới. Các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất cũng được phối hợp để điều tiết dòng khách trước khu vực kiểm tra, hạn chế ùn ứ tại những vị trí thường xuyên tập trung đông người, đồng thời khuyến khích hành khách sử dụng phương thức xác thực điện tử.

Không chỉ đẩy mạnh ứng dụng sinh trắc học trong quy trình kiểm soát, Cảng HKQT Đà Nẵng còn tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua các chương trình hội thoại tự động (chatbot), hỗ trợ hành khách tra cứu thông tin khi sử dụng dịch vụ tại sân bay.

Các thiết bị hỗ trợ được bố trí tại nhà ga, cho phép hành khách chủ động tìm kiếm thông tin về chuyến bay và các dịch vụ liên quan. Đây là kênh cung cấp thông tin bổ trợ cho hoạt động hướng dẫn trực tiếp của nhân viên, giúp hành khách dễ dàng tiếp cận những nội dung cần thiết trong quá trình di chuyển và làm thủ tục.

Trong hệ thống tiện ích số này, sinh trắc học và trợ lý AI đảm nhiệm những chức năng riêng biệt. Nếu công nghệ sinh trắc học phục vụ xác thực danh tính trong quy trình làm thủ tục và kiểm soát an ninh, thì trợ lý AI hỗ trợ tìm kiếm, cung cấp thông tin, giải đáp nhu cầu của hành khách.

Nhiều hành khách đã sử dụng hệ thống sinh trắc học để qua cửa an ninh, vào phòng chờ.

Việc tổ chức lại luồng di chuyển cũng đặt ra yêu cầu hành khách cần nhận biết đúng khu vực sử dụng sinh trắc học, tuân thủ hướng dẫn và tiếp cận đúng vị trí xác thực. Do đó, công tác hướng dẫn trực tiếp tại nhà ga vẫn giữ vai trò quan trọng trong quá trình triển khai các tiện ích mới.

Theo thông tin công bố, việc sắp xếp lại luồng khách, kết hợp bổ sung các kênh hỗ trợ thông tin cho thấy nỗ lực mở rộng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động khai thác nhà ga.

Trước đó, sân bay Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ như ứng dụng AI phân tích lưu lượng hành khách, phần mềm quản lý dữ liệu sân bay và hệ thống trả khay hành lý tự động. Các giải pháp này góp phần hỗ trợ công tác điều hành, tối ưu quy trình phục vụ và nâng cao hiệu quả khai thác.

Cảng HKQT Đà Nẵng cho biết, sẽ tiếp tục rà soát quy trình, hoàn thiện các tiện ích số và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị phục vụ. Trọng tâm là nâng cao trải nghiệm hành khách xuyên suốt quá trình qua nhà ga, từ tiếp cận thông tin, di chuyển đến hoàn tất các khâu làm thủ tục và kiểm soát an ninh.

Minh Tuệ