Sân bay Côn Đảo được định hướng phát triển cấp 4E, công suất 2 triệu HK/năm đến năm 2030 và khoảng 5 triệu HK/năm vào năm 2050. Ảnh: Vasco

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề cương lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước chuẩn bị để cụ thể hóa định hướng nâng cấp sân bay từ cấp 4C lên cấp 4E, đồng thời nghiên cứu phương án phát triển hạ tầng và năng lực khai thác trong dài hạn.

TỪ SÂN BAY CẤP 4C ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ 4E

Theo Quyết định số 1995/QĐ-BXD ngày 20/11/2026, phạm vi nghiên cứu quy hoạch chi tiết sân bay Côn Đảo có diện tích khoảng 311 ha, bao gồm khu vực cảng hàng không và vùng lân cận. Cục Hàng không Việt Nam được giao tổ chức lập quy hoạch, với thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4-2026 đến quý 1-2027, chưa bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt.

Côn Đảo được định hướng là cảng hàng không quốc tế cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 5 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Định hướng phát triển mới được đặt ra trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 01/7/2026.

So với quy hoạch chi tiết được phê duyệt năm 2021, định hướng mới có sự thay đổi về cấp sân bay và công suất khai thác. Trước đó, Côn Đảo được quy hoạch là cảng hàng không nội địa cấp 4C, có đường cất hạ cánh dài 1.830 m và công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm.

Hiện nay, sân bay Côn Đảo phục vụ các dòng máy bay có quy mô khai thác phù hợp với điều kiện hạ tầng hiện hữu. Đường cất hạ cánh dài 1.830 m, hai đầu nằm sát biển, trong khi khu vực xung quanh có địa hình đồi núi. Những đặc điểm này là các yếu tố cần được xem xét khi nghiên cứu phương án mở rộng sân bay.

Theo đề cương lập quy hoạch, nội dung nghiên cứu không chỉ gồm khu bay mà còn có khu mặt đất, hệ thống công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Đơn vị tư vấn phải khảo sát hiện trạng, dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa, nghiên cứu phương án bố trí các công trình phù hợp với định hướng phát triển cảng hàng không.

PHƯƠNG ÁN ĐƯỜNG BĂNG VÀ YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG

Điều kiện địa hình là một trong những vấn đề kỹ thuật cần được làm rõ trong quá trình lập quy hoạch. Với đường cất hạ cánh hiện hữu nằm sát biển ở cả hai đầu và địa hình đồi núi bao quanh, việc nghiên cứu kéo dài đường băng phải tính đến các yếu tố về mặt bằng, địa chất, chướng ngại vật và phương thức khai thác.

Theo thông tin từ đại diện đơn vị tư vấn ADCC (Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng Công trình hàng không), phương án kéo dài đường cất hạ cánh đang được nghiên cứu theo các kịch bản khác nhau. Trường hợp đường băng được kéo dài khoảng 2,4 km, hướng hiện hữu có thể được giữ nguyên. Nếu kéo dài trên 3 km, phương án xoay hướng khoảng 10 độ được đặt ra nhằm tránh chướng ngại vật tại khu vực đảo Hòn Cau, bảo đảm yêu cầu về tĩnh không cất, hạ cánh.

Đây là những phương án nghiên cứu ban đầu của đơn vị tư vấn, chưa phải thiết kế được lựa chọn chính thức. Chiều dài và hướng đường băng cụ thể còn phải được xem xét trên cơ sở kết quả khảo sát địa hình, địa chất, điều kiện khai thác và các yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Khả năng lấn biển cũng được đặt ra trong quá trình nghiên cứu phương án mở rộng. Tuy nhiên, quy mô và phạm vi thực hiện chưa được xác định trong đề cương lập quy hoạch. Nếu phương án này được tiếp tục xem xét, các vấn đề về điều kiện nền đất, địa chất, nhu cầu sử dụng đất và tác động môi trường sẽ cần được đánh giá trong quá trình lập quy hoạch và các bước chuẩn bị đầu tư tiếp theo.

Theo yêu cầu của đề cương, đơn vị lập quy hoạch phải đánh giá hiện trạng, dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa; nghiên cứu các phương án phát triển khu bay, khu mặt đất và hệ thống công trình phụ trợ. Hồ sơ cũng phải xác định nhu cầu sử dụng đất, ước toán tổng mức đầu tư và đề xuất phân kỳ đầu tư phù hợp.

Bên cạnh yêu cầu kỹ thuật, quy hoạch đặt ra phải xem xét các điều kiện môi trường tại khu vực sân bay và vùng lân cận. Đề cương đặt ra nội dung đánh giá tác động môi trường, trong đó có tiếng ồn máy bay; đồng thời yêu cầu bảo đảm các tiêu chí về an toàn khai thác, quốc phòng và an ninh.

Với mục tiêu công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 5 triệu hành khách/năm vào năm 2050, việc dự báo nhu cầu vận tải và xác định lộ trình đầu tư là những nội dung quan trọng của quy hoạch. Đây là cơ sở để tính toán quy mô từng hạng mục, nhu cầu vốn và thời điểm triển khai theo các giai đoạn phát triển.

Đối với Côn Đảo, việc nghiên cứu mở rộng hạ tầng hàng không còn liên quan đến yêu cầu bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái biển đảo. Vì vậy, các phương án sử dụng đất, xây dựng công trình và khả năng lấn biển cần được xem xét cùng với kết quả khảo sát, đánh giá môi trường, thay vì chỉ căn cứ vào mục tiêu tăng công suất khai thác.

Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) là đơn vị tài trợ sản phẩm quy hoạch. Việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã được quyết định giao đầu tư xây dựng và khai thác sân bay. Phương án đầu tư, tổng mức vốn và cơ chế huy động nguồn lực vẫn phải được xác định theo quy định và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Việc nâng cấp sân bay Côn Đảo lên định hướng cấp 4E hiện vẫn ở bước lập quy hoạch chi tiết. Các thông số về đường băng, phương án mở rộng, nhu cầu sử dụng đất và phân kỳ đầu tư sẽ cần được làm rõ trước khi xác định phương án phát triển cụ thể.