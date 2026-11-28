Ngày 27/11, tại Hà Nội, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác phát triển đường bay đến địa phương.

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Quang Trung tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn công tác tỉnh Cà Mau làm việc với Vietnam Airlines tại Hà Nội.

Trong buổi làm việc, hai bên đã thảo luận phương án khôi phục tuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau và nghiên cứu mở đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau. Đây là những đường bay có ý nghĩa quan trọng trong việc rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường liên kết vùng và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách, nhà đầu tư đến với Cà Mau.

Bên cạnh giải pháp duy trì khai thác ổn định và từng bước tăng tần suất bay, lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Vietnam Airlines cũng thống nhất định hướng tiến tới ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh cho biết: Địa phương sẽ chủ động phối hợp với các hãng bay đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu tiềm năng và sản phẩm đặc trưng của Cà Mau tới du khách, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi (bên trái) trao quà lưu niệm đến Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Quang Trung.

Theo kế hoạch, sau thời gian nâng cấp và mở rộng, Cảng hàng không Cà Mau sẽ chính thức hoạt động trở lại vào ngày 18/12/2026. Ngay trong ngày đầu tiên, sân bay dự kiến đón các chuyến bay thương mại của 3 hãng hàng không nội địa: Vietnam Airlines và VASCO khai thác chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau; Vietravel Airlines khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau.

Chuỗi hoạt động cao điểm chào mừng sự kiện đưa Cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trở lại sẽ diễn ra từ ngày 7-20/12/2026, với điểm nhấn là nghi thức đón các chuyến bay thương mại đầu tiên của từng hãng vào ngày 18/12.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đoàn công tác tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, tại Hà Nội.

Việc Sân bay Cà Mau khai thác trở lại cùng sự tham gia của nhiều hãng hàng không được kỳ vọng kết nối Cà Mau với các trung tâm kinh tế, chính trị lớn của cả nước, mở ra cơ hội mới trong thu hút đầu tư, phát triển thương mại và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, văn hoá đặc thù của địa phương./.