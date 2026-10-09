Sân bay Cà Mau hoàn tất bay hiệu chuẩn radar, dự kiến khai thác lại vào ngày 29/11

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam), cho biết, đơn vị đã thực hiện 8 chuyến bay kiểm tra ở các độ cao từ 1.000 ft đến mực bay FL300 theo bài bay được thiết kế.

Kết quả kiểm tra cho thấy Trạm Radar thứ cấp Cà Mau đáp ứng các yêu cầu giám sát vùng trời địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Kiểm soát viên theo dõi, đánh giá dữ liệu từ Trạm Radar thứ cấp Cà Mau trong quá trình bay hiệu chuẩn.

Các bài bay cũng kiểm tra khả năng nhận dạng mã hiệu tàu bay, hệ thống mã khẩn nguy và những thông số kỹ thuật liên quan, nhằm đánh giá toàn diện hoạt động của trạm theo tiêu chuẩn, khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Song song với công tác chuẩn bị kỹ thuật, dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng đến mục tiêu khai thác trở lại vào ngày 29/11 tới.

Công trường dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng đến khai thác trở lại vào ngày 29/11.

Ông Nguyễn Lê Tú, Giám đốc quản lý Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau, cho biết, các nhà thầu đang tập trung thi công, bảo đảm tiến độ các hạng mục nhà ga hành khách và đường cất hạ cánh theo kế hoạch. Sau khi hoàn thành nâng cấp, sân bay nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay lớn, hiện đại.

Đường cất hạ cánh sân bay Cà Mau đang được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu khai thác các dòng tàu bay lớn, hiện đại.

Về phương án khai thác thương mại, ông Phạm Thanh Lâm, Giám đốc Cảng Hàng không Cà Mau, cho biết, khi hoạt động trở lại, cảng dự kiến khai thác đường bay khứ hồi Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau.

Nhà ga hành khách Cảng Hàng không Cà Mau đang được hoàn thiện.

Công nhân trên công trường quyết tâm bảo đảm tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, tỉnh Cà Mau đang phối hợp với các hãng hàng không xúc tiến mở thêm đường bay nội địa, trong đó có tuyến Cà Mau - Hà Nội, nhằm rút ngắn thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho giao thương, thu hút đầu tư và phát triển du lịch địa phương./.