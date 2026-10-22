Sân bay Ả Rập Xê Út vừa mở cửa trở lại đã bị tấn công, nhiều người thương vong

Đáng chú ý, sân bay King Fahd chỉ vừa mở cửa trở lại sau khi phải đóng cửa để đánh giá thiệt hại và kiểm tra an toàn do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện vào ngày 11/10.

Đây cũng chỉ là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhằm vào các sân bay của Ả Rập Xê Út khi xung đột giữa lực lượng Houthi và chính quyền Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn leo thang nghiêm trọng trong những tuần qua.

Cục Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết những người bị thương đã được đưa ngay đến bệnh viện để điều trị, tình trạng của họ từ nhẹ đến nặng.

Vị trí của Sân bay quốc tế King Fahd trên bản đồ. Ảnh: CC

Vụ tấn công cũng gây ra thiệt hại về vật chất mà các nhà chức trách vẫn đang đánh giá. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không nêu rõ bản chất của vụ tấn công.

Bên cạnh sân bay, các mục tiêu dầu mỏ tại Ả Rập Xê Út cũng bị nhắm đến. Cũng vào thứ Tư, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết hai người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương do mảnh vỡ rơi xuống sau khi hệ thống phòng không đánh chặn một UAV nhắm mục tiêu vào một cơ sở của Aramco tại mỏ dầu Shaybah ở Tỉnh Đông.

Theo bộ này, mảnh vỡ đã gây ra hỏa hoạn trên xe của một nhà thầu, nhưng hoạt động tại mỏ dầu không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ở Yemen cũng thông báo hôm thứ Tư rằng họ đã đánh chặn và phá hủy năm UAV được phóng về phía nước này.

Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh của Ả Rập Xê Út bị tấn công vào ngày 10/10. Nguồn: MXH

Hồi đầu tháng 10, Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út cũng đã bị Houthi liên tiếp tấn công bằng UAV, khiến hàng chục người thương vong.

Trong một diễn biến liên quan, Tommy Pigott, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, xác nhận trong một bài đăng trên X rằng các thành viên gia đình của nhân viên sứ quán Mỹ ở Ả Rập Xê Út đã được yêu cầu phải rời đi vì vấn đề an ninh.