Sân bay 2,3 tỷ USD của Campuchia bị 'lu mờ' sau một năm vận hành

Hành khách đi bộ bên trong sân bay quốc tế Techo tại tỉnh Kandal, vùng ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Campuchia, năm 2025. Ảnh: Reuters.

Sân bay quốc tế Techo cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km về phía Nam, chính thức vận hành vào tháng 10/2025 để thay thế sân bay cũ của thành phố. Công trình có mức đầu tư 2,3 tỷ USD, được thiết kế phục vụ 13-15 triệu lượt khách mỗi năm.

Tuy nhiên, lượng khách thực tế vẫn chưa tương xứng với công suất thiết kế. Trong 5 tháng đầu năm, Techo đón khoảng 656.000 lượt khách đến, giảm gần 26% so với cùng kỳ năm trước.

Không như kỳ vọng

Tình trạng suy giảm nhu cầu đi lại không chỉ diễn ra tại thủ đô của Campuchia.

Theo báo cáo do Ban Thư ký Nhà nước về Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA) công bố ngày 20/10, ba sân bay quốc tế của nước này gồm Techo, Siem Reap-Angkor và Sihanoukville phục vụ 4,56 triệu lượt khách trong giai đoạn tháng 1-9, giảm so với 5,11 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái.

Theo tờ Cambodianess, mức giảm 11% diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực, chi phí hàng không tăng và tăng trưởng kinh tế suy yếu gây sức ép lên nhu cầu đi lại.

Hành khách đến sân bay quốc tế Techo, tỉnh Kandal, Campuchia, ngày 9/9/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ông Sinn Chanserey Vutha, người phát ngôn SSCA, cho rằng lượng khách giảm một phần do căng thẳng tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan, xung đột ở Trung Đông và tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại tại khu vực cũng như trên toàn cầu.

"Đà tăng trưởng kinh tế chậm lại cũng khiến người đi lại và khách du lịch thận trọng hơn trong chi tiêu, trong khi lượng khách cao kỷ lục ghi nhận năm 2025 tạo ra mức nền so sánh đầy thách thức", ông Vutha nói, cho biết Campuchia ghi nhận khoảng 6,99 triệu lượt hành khách đi máy bay trong năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay.

Dù lượng khách giảm, số chuyến bay tại 3 sân bay quốc tế chỉ giảm 2% trong 9 tháng qua, từ 47.637 xuống còn 46.721 chuyến. Tổng cộng 35 hãng hàng không, gồm 4 hãng Campuchia và 31 hãng quốc tế, vẫn khai thác tại nước này.

Techo tiếp tục thu hút các hãng hàng không quốc tế mở đường bay, trong đó Etihad Airways và Turkish Airlines đã bắt đầu khai thác các chuyến bay đến sân bay. Tuy nhiên, một số hãng cắt giảm tần suất như Thai AirAsia giảm một nửa số chuyến trên đường bay Bangkok - Phnom Penh, từ 14 xuống còn 7 chuyến mỗi tuần.

Du khách đi bộ bên trong sân bay quốc tế Techo tại tỉnh Kandal, Campuchia, ngày 9/9/2025. Ảnh: Reuters.

Ông Vutha cho biết số chuyến bay chỉ giảm ở mức khiêm tốn cho thấy các hãng vẫn duy trì mạng lưới đường bay và tin tưởng vào triển vọng dài hạn của ngành hàng không Campuchia.

"SSCA sẽ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan và hãng hàng không để mở rộng kết nối, hỗ trợ phục hồi lượng hành khách", ông nói.

Bài toán khai thác công suất sân bay

Trái với diễn biến của vận tải hành khách, sản lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không tăng 18% trong 9 tháng qua. Sự trái chiều giữa hai lĩnh vực cho thấy một thách thức của ngành hàng không Campuchia, đó là mở rộng hạ tầng và duy trì kết nối hàng không chưa đồng nghĩa với nhu cầu đi lại của hành khách tăng lên.

Theo SSCA, 4 sân bay của Campuchia gồm Techo, Siem Reap-Angkor, Sihanoukville và Dara Sakor ghi nhận trung bình 1.168 chuyến bay mỗi tuần trong giai đoạn 12-18/10. Trong đó, Techo có 820 chuyến, Siem Reap-Angkor có 292 chuyến, Sihanoukville có 52 chuyến và Dara Sakor có 4 chuyến.

Campuchia đã ký 48 thỏa thuận dịch vụ hàng không với các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, châu Mỹ và châu Phi. Những thỏa thuận này tạo khuôn khổ để mở rộng kết nối hàng không quốc tế.

Thách thức tiếp theo là chuyển các thỏa thuận và công suất của sân bay mới thành mức tăng trưởng hành khách ổn định. Phát triển đường bay, đẩy mạnh quảng bá du lịch và cải thiện kết nối nội địa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút thêm khách, giúp họ thuận tiện hơn khi di chuyển đến các điểm đến ngoài Phnom Penh.

Với Techo, việc được giải thưởng Prix Versailles vinh danh trong danh sách những sân bay đẹp nhất thế giới cùng cơ sở vật chất hiện đại tạo nền tảng cho tăng trưởng. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là liệu Campuchia có thể tạo đủ nhu cầu để khai thác hiệu quả hơn khoản đầu tư này hay không, theo Cambodianess.