San (ATEEZ) nói về 'cơn sốt' của BAD: 'Tôi không ngờ công chúng cũng thích đến vậy'

Sau 5 năm, San (ATEEZ) trở lại chương trình "Running Man" và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ dàn cast. Nam thần tượng cũng không giấu được sự bất ngờ trước sức hút vượt ngoài dự đoán của ca khúc BAD.

Trong tập "Running Man" phát sóng ngày 13/9, San trở thành tâm điểm chú ý ngay khi xuất hiện. Đây là lần đầu tiên nam thần tượng trở lại chương trình sau khoảng 5 năm. Yoo Jae Suk nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của San so với lần xuất hiện trước, đồng thời hài hước nhận xét rằng anh giờ đây không còn là một tân binh như trước.

Trước sự chào đón của các thành viên, San chia sẻ: "Dạo này tôi cảm thấy mình nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến". Nam thần tượng sau đó trực tiếp thể hiện vũ đạo của BAD - ca khúc đang nhận được sự quan tâm lớn và giúp San tạo nên một hiện tượng trên mạng xã hội. Không bỏ lỡ cơ hội, HaHa và Yang Se Chan cũng lập tức tham gia vào màn trình diễn. Sự nhiệt tình của hai thành viên khiến Yoo Jae Suk phải hài hước trêu rằng họ gần như đã che khuất cả San.

Đáng chú ý, khi được hỏi liệu có dự đoán trước được mức độ thành công của BAD hay không, San thừa nhận anh hoàn toàn không nghĩ ca khúc sẽ tạo được hiệu ứng lớn đến vậy trong công chúng. "Tôi nghĩ người hâm mộ của chúng tôi sẽ rất thích nó, nhưng tôi không ngờ công chúng nói chung cũng thích nó đến vậy", San chia sẻ.

Sức hút của San trong BAD không chỉ đến từ âm nhạc mà còn nằm ở hình ảnh và màn trình diễn. Yoo Jae Suk dành lời khen cho sự kết hợp giữa lớp trang điểm, biểu cảm và vũ đạo của nam thần tượng. Trong khi đó, Kim Jong Kook đặc biệt chú ý đến vóc dáng săn chắc của San.

San cũng tiết lộ một câu chuyện thú vị phía sau quá trình chuẩn bị cho hình ảnh lần này. Trước đó, Kim Jong Kook từng góp ý rằng nếu San phát triển thêm cơ ngực, phần vai và lưng vốn đã nổi bật của anh sẽ càng trở nên cân đối, mạnh mẽ hơn. Nghe theo lời khuyên, San đã tập trung nhiều hơn vào các bài tập dành cho cơ ngực.

Không khí chương trình càng trở nên hài hước khi Ji Suk Jin thẳng thắn hỏi San liệu sự nổi tiếng ngày càng tăng của BAD có giúp thu nhập của anh được cải thiện hay không. Trước câu hỏi trực diện, San bật cười và thừa nhận: "Ồ, rất nhiều".

Ji Suk Jin sau đó đưa ra lời khuyên thực tế rằng San nên tranh thủ thời điểm sự nghiệp đang trên đà phát triển để tiết kiệm càng nhiều càng tốt.

Sự xuất hiện của San trên "Running Man" không chỉ cho thấy hình ảnh trưởng thành của nam thần tượng sau 5 năm mà còn phần nào phản ánh sức lan tỏa bất ngờ của BAD. Từ một sản phẩm mà San chỉ kỳ vọng nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ ATEEZ, ca khúc hiện đã vượt ra ngoài phạm vi fandom và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Với San, thành công này dường như càng đáng nhớ bởi chính anh cũng không dự đoán được mức độ hưởng ứng của công chúng. Sau nhiều năm hoạt động, một màn trở lại "Running Man" tưởng như chỉ là dịp hội ngộ với chương trình cũ lại trở thành cơ hội để nam thần tượng nhìn thấy rõ hơn sức hút đang ngày càng mở rộng của mình.