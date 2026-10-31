Samsung W27 ra mắt, vẻ đẹp Á Đông thăng hoa trong thiết kế mạ vàng tinh xảo

Samsung W27 vừa chính thức ra mắt tại, tiếp tục mở rộng dòng smartphone màn hình gập cao cấp W-series dành cho giới thượng lưu. Được phát triển dựa trên nền tảng phần cứng của Galaxy Z Fold8 Ultra, mẫu máy này sở hữu diện mạo riêng biệt với thiết kế phối hai tông màu đỏ và xanh lam, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Á Đông.

Điểm nhấn nổi bật trên Samsung W27 là những chi tiết hoàn thiện mạ vàng tinh xảo, trải dài từ khung viền, bản lề đến cụm mô-đun camera và các vòng đệm bảo vệ ống kính.

Sự kết hợp giữa sắc đỏ, xanh lam và vàng kim mang đến vẻ ngoài sang trọng, khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Mặt lưng máy còn được trang trí biểu tượng “Heart to the World” đặc trưng của dòng W-series.

Để tăng độ bền, Samsung trang bị cho W27 khung viền Advanced Armor Aluminum cùng kính bảo vệ Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP48, đồng thời tích hợp cảm biến vân tay điện dung ở cạnh bên, giúp người dùng mở khóa nhanh chóng và thuận tiện.

Không chỉ chú trọng thiết kế, Samsung W27 còn sở hữu hệ thống màn hình cao cấp. Màn hình chính có kích thước 8 inch, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X với độ phân giải 2.504 x 2.256 pixel và tỷ lệ khung hình 20,9:18. Trong khi đó, màn hình phụ bên ngoài có kích thước 6,5 inch, độ phân giải 2.520 x 1.080 pixel và tỷ lệ 20:9.

Màn hình

Cả hai màn hình đều hỗ trợ HDR10+ và đạt độ sáng tối đa 3.000 nit, hứa hẹn mang đến khả năng hiển thị sắc nét, màu sắc sống động cùng độ tương phản cao khi xem nội dung HDR.

Về khả năng nhiếp ảnh, Samsung W27 được trang bị hệ thống ba camera sau gồm cảm biến chính 200 MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 50 MP tích hợp lấy nét tự động và camera tele 10 MP hỗ trợ zoom quang học 3x.

Hệ thống camera

Ngoài ra, máy còn có hai camera selfie cùng độ phân giải 10 MP, bố trí để phục vụ nhu cầu chụp ảnh và gọi video trên cả màn hình ngoài lẫn màn hình gập bên trong.

Khả năng quay video cũng là một điểm đáng chú ý. Tất cả camera trên thiết bị đều hỗ trợ ghi hình 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây. Riêng camera chính và camera góc siêu rộng phía sau có thể quay video 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây, đáp ứng nhu cầu ghi lại hình ảnh với độ chi tiết cao.

Cung cấp sức mạnh cho Samsung W27 là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, kết hợp RAM 16 GB và hai tùy chọn bộ nhớ trong 512 GB hoặc 1 TB. Thiết bị chạy Android 17 với giao diện One UI 9.0 ngay khi xuất xưởng.

Samsung cũng cam kết cung cấp 7 bản nâng cấp Android lớn, giúp kéo dài vòng đời sử dụng và đảm bảo khả năng tiếp cận những tính năng mới trong tương lai.

Bên cạnh đó, W27 được tích hợp bộ công cụ Galaxy AI cùng Samsung DeX, hỗ trợ người dùng xử lý công việc, đa nhiệm và giải trí trên màn hình lớn. Đây là những tính năng góp phần tận dụng tối đa lợi thế của một chiếc smartphone màn hình gập cao cấp.

Về năng lượng, thiết bị sở hữu viên pin dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45 W và sạc không dây Qi2.2 công suất 20 W. Các kết nối hiện đại cũng được trang bị đầy đủ, bao gồm 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, UWB và NFC. Cổng USB Type-C hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên đến 5 Gbps.

Đặc biệt, Samsung W27 còn hỗ trợ kết nối trực tiếp với hệ thống vệ tinh Tiantong, cho phép thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn khẩn cấp ngay cả khi không có sóng di động.

Tính năng liên lạc vệ tinh hai chiều này mang lại lợi ích thiết thực trong những tình huống người dùng di chuyển đến khu vực ngoài vùng phủ sóng của các mạng viễn thông thông thường.

Không chỉ sở hữu thiết kế độc đáo, Samsung còn dành sự chăm chút đặc biệt cho trải nghiệm mở hộp của W27. Sản phẩm được đóng gói trong hộp quà tặng cao cấp, đi kèm ốp lưng bảo vệ làm từ sợi Kevlar siêu bền và củ sạc nhanh công suất 45 W.

Sản phẩm được đóng gói trong hộp quà tặng cao cấp

Tại Trung Quốc, Samsung W27 có hai tùy chọn màu sắc mang tên Jihu Blue và Jixia Hong. Phiên bản RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB được niêm yết với giá 18.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 73,6 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản RAM 16 GB và bộ nhớ trong 1 TB có giá 21.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 85,2 triệu đồng.