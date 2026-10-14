Samsung vừa bổ sung thêm 8 ngôn ngữ mới

Bên cạnh đó, tính năng Now Nudge đề xuất các thao tác tiếp theo dựa trên nội dung hiển thị trên màn hình, cũng sẽ bổ sung thêm 8 ngôn ngữ mới, nâng tổng số ngôn ngữ hỗ trợ lên mốc 24.

Bixby, trợ lý thông minh trên thiết bị Galaxy, mang đến khả năng điều khiển thiết bị linh hoạt thông qua hội thoại tự nhiên. Người dùng có thể diễn đạt yêu theo cách riêng mà không cần nhớ chính xác tên cài đặt hay vị trí tìm kiếm trong menu.

Samsung bổ sung thêm 8 ngôn ngữ mới

Với việc bổ sung thêm tiếng Ba Lan, tiếng Thái và tiếng Việt, Bixby hiện hỗ trợ tổng cộng 12 ngôn ngữ, giúp người dùng Galaxy điều khiển thiết bị dễ dàng và thuận tiện hơn.

Các ngôn ngữ mới trên Bixby sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày 14 tháng 10, và tiếp đó là các ngôn ngữ mới trên Galaxy AI trong những tuần tiếp theo.

Tính năng Now Nudge cũng bổ sung thêm 8 ngôn ngữ mới, bao gồm: tiếng Hà Lan, tiếng Filipino, tiếng Gujarati, tiếng Hungary, tiếng Mã Lai, tiếng Rumani, tiếng Thụy Điển và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Để sử dụng Bixby, người dùng cần đăng nhập tài khoản Samsung và có kết nối mạng internet. Các chức năng và tính năng khả dụng có thể khác nhau tùy theo quốc gia, khu vực và ngôn ngữ. Bixby hiện hỗ trợ 12 ngôn ngữ bao gồm: tiếng Trung (Trung Quốc đại lục), tiếng Anh (Ấn Độ, Anh, Mỹ), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Tây Ban Nha (Mỹ La-tinh, Tây Ban Nha), tiếng Thái và tiếng Việt.

Các khu vực được ghi trong ngoặc đơn biểu thị biến thể ngôn ngữ theo vùng miền, không phải là các ngôn ngữ riêng biệt. Samsung cho biết hãng có thể sẽ bổ sung thêm ngôn ngữ hỗ trợ trong tương lai. Bixby có thể không nhận diện được tất cả các giọng, phương ngữ và cách diễn đạt nhưng hiệu quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào cách phát âm, âm lượng giọng nói và môi trường xung quanh.