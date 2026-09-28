Samsung Việt Nam khảo sát xây dựng SIC Lab và đào tạo nhân lực tại hai trường ở Phú Thọ

Chuyến khảo sát nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác chiến lược giữa Samsung Việt Nam và UBND tỉnh Phú Thọ trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ cao.

Đoàn công tác Tập đoàn Samsung Việt Nam làm việc tại Trường Đại học Hùng Vương.

Tại các buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Hùng Vương và Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc đánh giá cao vai trò, trách nhiệm xã hội cùng những đóng góp quan trọng của Samsung Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói riêng. Đồng thời, bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Tập đoàn, trọng tâm là đào tạo nhân lực công nghệ cao và chuyển giao kỹ thuật tiên tiến.

Đoàn công tác làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc.

Hiện nay, Trường Đại học Hùng Vương có 449 cán bộ, giảng viên, nhân viên với quy mô đào tạo 8.720 sinh viên, học viên. Trong đó, khối ngành kỹ thuật - công nghệ (công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí, điện - điện tử) có 1.250 sinh viên cùng đội ngũ gần 50 giảng viên chuyên ngành.

Nhà trường đề xuất Samsung hỗ trợ triển khai Chương trình Phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC); phối hợp nghiên cứu xây dựng phòng thực hành SIC Lab, phòng thực hành công nghệ bán dẫn ứng dụng thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/XR) và mở các khóa đào tạo chuyên sâu về AI, IoT, dữ liệu lớn (Big Data).

Ông Kim Yong Sup - Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại buổi khảo sát.

Đối với Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, đây là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm, đang đào tạo 63 ngành, nghề với quy mô trên 10.000 học sinh, sinh viên mỗi năm. Các chương trình đào tạo tập trung vào cơ khí, điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin và công nghiệp hỗ trợ. Năm 2025, nhà trường là một trong bốn trường cao đẳng đầu tiên trên cả nước được cấp phép đào tạo ngành Công nghệ bán dẫn.

Với kinh nghiệm hợp tác quốc tế với các đối tác Hàn Quốc, nhà trường đề xuất phối hợp với Samsung xây dựng “Không gian công nghệ Samsung - SIC Lab” trên diện tích khoảng 1.000m2 do nhà trường bố trí mặt bằng, phía Samsung hỗ trợ trang thiết bị, công nghệ và chuyển giao chương trình đào tạo, tập trung vào các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, AI, sản xuất thông minh.

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại chương trình khảo sát, Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Kim Yong Sup chia sẻ định hướng của Samsung trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn liền với đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Samsung Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Không gian văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Hùng Vương.

Ông Kim Yong Sup nhấn mạnh, chuyến làm việc nhằm hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận đã thống nhất giữa Tập đoàn Samsung và UBND tỉnh Phú Thọ. Dự kiến, Samsung Việt Nam sẽ triển khai các khóa đào tạo miễn phí về AI, Big Data, IoT, công nghệ bán dẫn cho sinh viên trên địa bàn thông qua việc tài trợ, xây dựng phòng thí nghiệm SIC Lab tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời, mở rộng chương trình “Samsung Solve for Tomorrow” nhằm khuyến khích học sinh THCS, THPT ứng dụng kiến thức STEM giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương.

Đoàn công tác khảo sát hệ thống cơ sở vật chất, phòng thực hành tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc.

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế, Tập đoàn Samsung Việt Nam sẽ nghiên cứu, thống nhất phương án hợp tác chi tiết. Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Kim Yong Sup mong muốn các nhà trường chủ động lựa chọn những sinh viên có đam mê công nghệ tham gia chương trình; tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên số.