Lãnh đạo Samsung Việt Nam trao quà tặng Điểm trường Tân Thủy, Trường Tiểu học và THCS Yến Lạc.

Tại chương trình, lãnh đạo Samsung Việt Nam trao tặng Điểm trường 13 bộ bàn ghế, 13 máy tính, 6 tivi Samsung 65 icnh và 129 suất quà là đồ dùng học tập cho các em học sinh.

Lãnh đạo Samsung Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và xã Phú Lương khai trương phòng tin học, trồng cây xanh trong khuôn viên Điểm trường Tân Thủy.

Lãnh đạo Samsung Việt Nam tặng hoa chúc mừng các cán bộ, giáo viên tại Điểm trường Tân Thủy nhân Ngày Nhà giáo Viêt Nam.

Cũng tại chương trình, lãnh đạo Samsung Việt Nam đã tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Phát biểu tại chương trình, ông Na Ki Hong mong muốn những phần quà sẽ góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia trong cộng đồng. Samsung Việt Nam hy vọng các em học sinh sẽ có môi trường học tập tốt hơn với các thiết bị công nghệ hỗ trợ dạy và học.

Điểm trường Tân Thủy hiện có 5 lớp, 129 học sinh; Trường Tiểu học và THCS Yên Lạc có trên 1.000 học sinh, với 1 điểm trường chính, 2 phân hiệu, 2 điểm trường.