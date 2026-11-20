Sản phẩm chip của TSMC. Ảnh: AF

Samsung Electronics của Hàn Quốc và Tập đoàn sản xuất bán dẫn TSMC đã tạm dừng giao một số lô chip cho khách hàng Trung Quốc trong khi chờ cơ quan chức năng Mỹ cấp phép, sau khi Washington triển khai quy định mới nhằm siết kiểm soát chất bán dẫn tiên tiến.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hai tập đoàn đã thông báo với một số khách hàng Trung Quốc về việc tạm hoãn giao hàng trong những ngày gần đây. Động thái này diễn ra sau khi quy định mới của Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ có hiệu lực từ ngày 19/11.

Quy định mang tên “Điều chỉnh việc tiếp cận từ xa đối với chất bán dẫn tiên tiến” nhằm ngăn các tổ chức thuộc diện quan ngại về an ninh quốc gia Mỹ tiếp cận năng lực tính toán tiên tiến thông qua các trung tâm dữ liệu đặt ở nước ngoài. Văn bản cũng bổ sung yêu cầu cấp phép đối với một số hoạt động xuất khẩu, tái xuất khẩu và chuyển giao chip tiên tiến, đồng thời tăng trách nhiệm thẩm tra khách hàng và mục đích sử dụng.

Theo báo Financial Times (FT), các quy định mới có thể ảnh hưởng đến chip phục vụ trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và một số khách hàng Trung Quốc của Samsung, TSMC. Trong số khách hàng của Samsung có Kunlun, đơn vị phát triển chip AI thuộc tập đoàn Baidu, và ByteDance – công ty mẹ của TikTok.

TSMC hiện sản xuất chip cho nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có các hãng điện thoại thông minh Xiaomi, Oppo và Vivo. Mức độ ảnh hưởng đối với từng sản phẩm còn tùy thuộc chủng loại chip, mục đích sử dụng và yêu cầu cấp phép của Mỹ. Việc chờ phê duyệt có thể làm chậm tiến độ giao hàng và ảnh hưởng kế hoạch sản xuất của khách hàng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến của Trung Quốc, đặc biệt là năng lực tính toán phục vụ phát triển AI. Việc mở rộng kiểm soát sang các khâu sản xuất và cung ứng ở nước ngoài có thể gây thêm sức ép đối với doanh nghiệp Trung Quốc và chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Đến thời điểm thông tin được công bố, Samsung và TSMC chưa bình luận chính thức về các lô hàng bị tạm dừng cũng như phạm vi tác động đối với hoạt động kinh doanh.