Samsung và SK Hynix chạy đua giành vị trí trong cơn bùng nổ AI tại Mỹ

Hai tập đoàn Hàn Quốc hiện kiểm soát khoảng 83% thị trường chip nhớ toàn cầu và đang tăng tốc mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp công nghệ Mỹ. Trong cuộc đua này, SK Hynix vẫn giữ lợi thế đáng kể ở thị trường bộ nhớ băng thông cao (HBM), nhờ công nghệ lõi phát triển hơn và có quan hệ cung ứng sớm với Nvidia.

HBM là loại bộ nhớ được thiết kế để các bộ xử lý AI có thể truy cập lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao. Đây là thành phần quan trọng trong các hệ thống tính toán phục vụ huấn luyện và vận hành các mô hình AI quy mô lớn.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai doanh nghiệp đang thu hẹp nhanh chóng. Trong năm qua, Samsung đã hơn gấp đôi thị phần HBM, qua đó giành thêm một phần hoạt động kinh doanh từ SK Hynix, đồng thời thiết lập thêm các thỏa thuận với Nvidia và OpenAI.

Đối với các doanh nghiệp AI Mỹ như Nvidia và OpenAI, cuộc cạnh tranh giữa hai nhà sản xuất Hàn Quốc có ý nghĩa trực tiếp đối với tốc độ và chi phí xây dựng các hệ thống AI thế hệ mới. Khi nhu cầu HBM tăng nhanh nhưng năng lực sản xuất vẫn bị giới hạn, khả năng tiếp cận nguồn cung bộ nhớ trở thành một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng hạ tầng AI.

“Câu hỏi về vị thế dẫn đầu công nghệ vẫn quan trọng, nhưng hiện nay nó được đánh giá cùng với năng lực sản xuất, bởi toàn bộ ngành bộ nhớ đang đối mặt với tình trạng công suất hạn chế”, Christopher Miller, Phó giáo sư lịch sử quốc tế tại Trường Fletcher thuộc Đại học Tufts, đồng thời là tác giả cuốn "Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology", nhận định.

Theo ông Miller, SK Hynix, Samsung và Micron đều đang tìm cách sử dụng các thỏa thuận với khách hàng, bao gồm những hợp đồng dài hạn, để tùy biến sản phẩm HBM theo nhu cầu riêng. Cách tiếp cận này cũng đang thúc đẩy ngành DRAM, vốn lâu nay được xem là một thị trường hàng hóa tương đối tiêu chuẩn hóa, chuyển dần sang các sản phẩm chuyên biệt hơn.

TĂNG TỐC QUAN HỆ VỚI NVIDIA, OPENAI

SK Hynix đang đẩy mạnh hiện diện tại Mỹ, trong đó đáng chú ý là dự án xây dựng cơ sở đóng gói tiên tiến trị giá 4 tỷ USD tại bang Indiana. Công ty đã tổ chức lễ động thổ dự án vào tháng 8.

Samsung cũng từng bước mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp AI Mỹ. Tháng 3/2025, Samsung hợp tác với Nvidia để phát triển AI-RAN, công nghệ tích hợp AI trực tiếp vào các trạm phát sóng và thiết bị mạng di động.

Đến tháng 10/2025, Samsung cùng SK Hynix tham gia Stargate, dự án hạ tầng AI của OpenAI nhằm mở rộng năng lực tính toán và hạ tầng phục vụ AI tại Mỹ.

Samsung và Nvidia sau đó lên kế hoạch xây dựng một “nhà máy AI” tại Hàn Quốc. Đây là một phần trong sáng kiến triển khai 260.000 GPU Nvidia cho Samsung, SK Hynix, Hyundai, Naver và chính phủ Hàn Quốc. Trong số này, Samsung dự kiến tiếp nhận khoảng 50.000 GPU.

Tháng 6/2026, OpenAI cho biết ChatGPT Enterprise và Codex đã được triển khai cho toàn bộ nhân viên Samsung Electronics tại Hàn Quốc, cũng như toàn bộ nhân viên thuộc bộ phận trải nghiệm thiết bị của Samsung trên toàn cầu. OpenAI mô tả đây là một trong những đợt triển khai quy mô lớn nhất của hãng.

Đến tháng 9/2026, OpenAI tiếp tục công bố hợp tác với Samsung trong phát triển các thế hệ chip tiếp theo.

Theo Ben Reynolds, chuyên gia phân tích cấp cao tại tổ chức nghiên cứu độc lập Rhodium Group, quyết định phân bổ nguồn cung của Nvidia vẫn là yếu tố chi phối chủ yếu đối với thị phần HBM. Khả năng Samsung thu hẹp khoảng cách với SK Hynix, theo ông, phụ thuộc trước hết vào việc hãng có thể giành thêm thị phần trong vai trò nhà cung cấp cho thế hệ chip Nvidia Vera Rubin hay không.

Ngoài Nvidia, Samsung cũng có thể mở rộng thị phần thông qua việc xây dựng quan hệ với các nhà phát triển chip AI khác như AMD và Broadcom, dù đây được xem là cơ hội bổ sung.

CUỘC CHIẾN CÔNG NGHỆ MỸ - TRUNG LÀM THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC

Trong khi tăng cường quan hệ với Mỹ, cả Samsung và SK Hynix vẫn có mức độ phụ thuộc đáng kể vào Trung Quốc. Hai doanh nghiệp đều có các nhà máy được xây dựng từ trước tại Trung Quốc và tiếp tục thử nghiệm các thiết bị sản xuất chip mới tại đây.

Căng thẳng công nghệ giữa Washington và Bắc Kinh đang khiến bài toán trở nên phức tạp hơn. Việc tăng cường hợp tác với Mỹ có thể đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Hàn Quốc phải đối mặt với rủi ro mất thị trường tại Trung Quốc, trong khi các đối thủ nội địa Trung Quốc đang từng bước thay thế các nhà cung cấp nước ngoài.

Trước năm 2025, các nhà sản xuất chip như SK Hynix, Samsung và TSMC có thể đưa một số thiết bị sản xuất chip thuộc diện kiểm soát xuất khẩu vào các nhà máy tại Trung Quốc mà không cần xin giấy phép riêng, theo cơ chế Validated End User của Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt chương trình này trong năm 2025 và thay thế bằng cơ chế cấp phép hằng năm. Trong khi đó, gần như toàn bộ các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn của Trung Quốc đều nằm trong danh sách hạn chế thương mại của Mỹ.

Tại Trung Quốc, Samsung và SK Hynix cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp nội địa mới nổi.

“Thị trường Trung Quốc rất quan trọng, chiếm khoảng một phần ba thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, rủi ro nằm ở khả năng mất vị thế dẫn đầu trên thị trường toàn cầu”, Hwang, chuyên gia của Counterpoint, nhận định.

Theo ông, trong giai đoạn đầu thâm nhập Trung Quốc, các doanh nghiệp có thể hưởng lợi đáng kể từ trợ cấp và những ưu đãi khác. Tuy nhiên, khi công nghệ nội địa Trung Quốc tiếp tục phát triển và khả năng rút khỏi thị trường trở nên hạn chế, chiến lược tiếp tục đặt trọng tâm vào Trung Quốc đang trở nên phức tạp hơn, xét tương quan giữa rủi ro và lợi ích kỳ vọng.