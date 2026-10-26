Samsung ứng dụng AI rút ngắn thời gian phát triển vật liệu bán dẫn

Biểu tượng của hãng điện tử Samsung Electronics. Ảnh: TTXVN

Theo Phóng viên TTXVN tại Seoul, thông tin trên được Samsung công bố tại diễn đàn do Hiệp hội Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức, tập trung thảo luận về việc thúc đẩy ứng dụng AI trong hoạt động R&D công nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Choi Young Sang - một quan chức thuộc Viện Công nghệ Tiên tiến Samsung (SAIT) - trung tâm R&D trọng điểm của tập đoàn, cho biết Samsung hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian phát triển các vật liệu bán dẫn mới từ 5 năm xuống còn 2 năm nhờ công nghệ AI, đồng thời gia tăng gấp 5 lần số lượng vật liệu tiềm năng có thể xác định.

Theo ông Choi, vật liệu bán dẫn phức tạp gồm nhiều lớp màng mỏng, có thể tạo ra hơn 100 triệu tổ hợp khác nhau đối với cấu trúc 7 lớp.

Mặc dù vậy, theo phương pháp truyền thống dựa trên kinh nghiệm và trực giác của chuyên gia, các nhà nghiên cứu chỉ thực hiện được khoảng 50 thử nghiệm mỗi tháng, khiến quá trình tìm kiếm vật liệu kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, trong khi dữ liệu từ các thử nghiệm không thành công chưa được tối ưu hóa.

Với việc đưa AI vào quy trình R&D, Samsung kỳ vọng sẽ giảm hơn 80% số lượng thử nghiệm cần thiết để tìm ra các điều kiện tối ưu.

Đáng chú ý, đại diện Samsung khẳng định phương pháp này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí phát triển mà còn mở ra triển vọng mở rộng ứng dụng AI sang nhiều lĩnh vực công nghiệp khác, bao gồm cả ngành sản xuất vật liệu pin.