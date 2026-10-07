Samsung tung 'chiêu độc', Galaxy S27 Ultra phá kỷ lục pin?

Samsung được cho là đang chuẩn bị thực hiện một trong những thay đổi đáng chú ý nhất về pin trên dòng Galaxy S Ultra.

Galaxy S27 Ultra có thể vượt qua dung lượng pin vốn được đánh giá cao của iPhone 18 Pro Max, nhưng dung lượng lớn hơn không phải là nâng cấp duy nhất.

Concept Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Bên cạnh việc tăng dung lượng pin so với Galaxy S26 Ultra, mẫu flagship thế hệ mới của Samsung được cho là sẽ sử dụng một cách tối ưu đường cong sạc để duy trì tốc độ sạc cao trong thời gian lâu hơn.

Nếu thông tin này chính xác, Galaxy S27 Ultra có thể rút ngắn thời gian sạc tổng thể mà không cần chạy đua nâng công suất sạc lên mức cao hơn.

Galaxy S27 Ultra có thể sạc nhanh hơn nhờ “đường cong sạc” mới

Samsung từ lâu duy trì dung lượng pin 5.000 mAh trên các mẫu Galaxy S Ultra cao cấp. Tuy nhiên, nhiều tin đồn gần đây cho rằng hãng cuối cùng có thể phá vỡ giới hạn này trên Galaxy S27 Ultra bằng viên pin lên tới 5.700 mAh.

Điều đáng chú ý là Samsung dường như không chỉ tập trung vào việc tăng dung lượng.

Theo tài khoản rò rỉ @WalleGalaxy trên X, Galaxy S27 Ultra cũng có thể được cải thiện tốc độ sạc.

Tuy nhiên, thay vì nâng công suất sạc tối đa lên một mức mới, Galaxy S27 Ultra có thể vẫn sử dụng công suất 60W. Điểm khác biệt nằm ở cách thiết bị quản lý quá trình sạc.

Máy được cho là có thể duy trì mức công suất sạc cao trong thời gian dài hơn ở giai đoạn đầu của chu kỳ sạc.

Cách tiếp cận này có thể giúp Galaxy S27 Ultra rút ngắn đáng kể thời gian sạc thực tế, dù phải nạp năng lượng cho viên pin lớn hơn. Nói cách khác, Samsung có thể không cần tăng số watt trên thông số kỹ thuật mà vẫn cải thiện trải nghiệm sạc.

Galaxy S27 Ultra có thể sở hữu hàng loạt nâng cấp về pin

Việc Samsung tìm cách tăng tốc độ sạc là điều không quá bất ngờ, bởi hãng hiện vẫn đứng sau nhiều đối thủ Android Trung Quốc cả về dung lượng pin lẫn tốc độ sạc.

Các thương hiệu Trung Quốc đã nhanh chóng phổ biến những mẫu smartphone có pin dung lượng rất lớn, đồng thời hỗ trợ công suất sạc vượt xa mức 60W của Galaxy S Ultra.

Trong bối cảnh đó, việc Samsung tối ưu đường cong sạc thay vì đơn thuần tăng công suất là một hướng đi khá đáng chú ý.

Nếu thành hiện thực, nâng cấp này có thể giúp Galaxy S27 Ultra cải thiện đáng kể kết quả sạc vốn chưa thực sự nổi bật của Galaxy S26 Ultra.

Mẫu flagship hiện tại hỗ trợ Super Fast Charging 3.0 với công suất tối đa 60W. Theo Samsung, Galaxy S26 Ultra có thể đạt khoảng 75% pin sau 30 phút sạc.

Trong bài đánh giá chuyên sâu Galaxy S26 Ultra, thử nghiệm thực tế của cây viết Victor cho thấy máy đạt 76% sau 30 phút và mất khoảng 49 phút để sạc đầy 100%.

Con số này thậm chí đã tốt hơn iPhone 18 Pro Max trong một bài kiểm tra sạc tương tự. Mẫu iPhone cao cấp nhất đạt khoảng 71% sau 30 phút, sau đó tốc độ sạc giảm đáng kể và cần tới 1 giờ 8 phút để đạt 100%.

Samsung có thể học công nghệ pin của Apple?

Một câu hỏi khác được đặt ra là Samsung sẽ sử dụng công nghệ nào để nâng dung lượng pin trên Galaxy S27 Ultra.

Trên hai mẫu iPhone 18 Pro, Apple được cho là đã áp dụng công nghệ pin vỏ kim loại (metal-can battery), một giải pháp mà công ty từng được cấp bằng sáng chế từ năm 2020 và sử dụng trên Apple Watch Series 5.

Công nghệ này có thể là một trong những yếu tố giúp iPhone 18 Pro sở hữu dung lượng pin cao hơn thế hệ iPhone 17 Pro.

Tuy nhiên, thời lượng sử dụng được cải thiện không chỉ nhờ viên pin lớn hơn mà còn đến từ hiệu suất năng lượng tốt hơn của chip xử lý mới.

Dù vậy, khoảng cách giữa Apple, Samsung và các hãng smartphone Trung Quốc vẫn rất lớn. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu cách kết hợp công nghệ pin vỏ kim loại với pin silicon-carbon, loại pin đã được sử dụng trên nhiều smartphone Android cao cấp.

Nếu thành công, hướng đi này có thể mở đường cho những smartphone sở hữu viên pin trên 10.000 mAh. Khi đó, những mẫu máy vốn đã gây ấn tượng như Xiaomi 18 Pro Max với pin 8.500 mAh cũng có thể bị vượt qua.

Pin 5.700 mAh vẫn chưa đủ để khiến người dùng hài lòng?

Galaxy S27 Ultra được đồn đoán sẽ tăng dung lượng pin khoảng 14% so với Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, mức tăng này dường như vẫn chưa đủ để thuyết phục nhiều người dùng.

(Video concept Galaxy S27 Ultra. Nguồn: ZanzluuTech/ YouTube)

Một bộ phận người dùng trên Reddit đánh giá cao động thái nâng dung lượng pin của Samsung. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến vẫn kỳ vọng hãng mạnh dạn hơn, chẳng hạn chuyển sang công nghệ silicon-carbon và trang bị viên pin có dung lượng vượt trội để đủ sức cạnh tranh với các flagship Ultra của Trung Quốc.

Điều này cho thấy cuộc đua smartphone cao cấp đang dần chuyển từ câu chuyện tối ưu vài trăm mAh sang cuộc cạnh tranh về công nghệ pin hoàn toàn mới.

Một viên pin silicon-carbon 10.000 mAh nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng dung lượng khổng lồ không đồng nghĩa với trải nghiệm tốt hơn trong toàn bộ vòng đời thiết bị.

Điều đáng quan tâm là viên pin có thể duy trì hiệu suất ở mức nào sau hai hoặc ba năm sử dụng.

Một chiếc smartphone có thời lượng pin chỉ hơn một ngày nhưng vẫn duy trì hiệu năng và khả năng giữ pin ổn định trong nhiều năm có thể hữu ích hơn một thiết bị sở hữu viên pin 10.000 mAh nhưng nhanh chóng xuống cấp.

Đây cũng là điểm Samsung đã duy trì khá tốt trong nhiều năm qua. Vì vậy, nếu những tin đồn hiện tại chính xác, Galaxy S27 Ultra không chỉ cần một viên pin lớn hơn mà còn phải chứng minh được khả năng sạc nhanh hơn, sử dụng lâu hơn và duy trì độ bền pin tốt hơn theo thời gian.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)