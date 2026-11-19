Samsung Electronics hôm 19/11 công bố giới thiệu SOCAMM2 - mô-đun bộ nhớ máy chủ thế hệ mới, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dung lượng, tốc độ xử lý và hiệu quả năng lượng của các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Sản phẩm đã giành Giải thưởng Sáng tạo tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2027.

Samsung công bố giới thiệu SOCAMM2. Ảnh: semiconductor.samsung.com

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Samsung Electronics cho biết sự phát triển của AI, đặc biệt là AI tác nhân có khả năng tự suy luận, lập kế hoạch và thực hiện nhiều nhiệm vụ liên tiếp, đang làm gia tăng yêu cầu đối với hệ thống bộ nhớ máy chủ. Trong quá trình vận hành, các hệ thống này phải liên tục lưu trữ và chia sẻ lượng lớn dữ liệu, bao gồm lịch sử hội thoại, kết quả xử lý và dữ liệu trung gian.

Do đó, bộ nhớ không chỉ cần có dung lượng và băng thông lớn mà còn phải tiết kiệm điện năng và tối ưu không gian lắp đặt. SOCAMM2 được phát triển dựa trên công nghệ bộ nhớ LPDDR (DRAM công suất thấp), kết hợp ưu điểm về hiệu năng và khả năng tiết kiệm năng lượng của LPDDR với cấu trúc mô-đun có thể tháo rời.

Đây là điểm khác biệt so với các loại bộ nhớ LPDDR truyền thống được hàn trực tiếp lên bo mạch chủ, vốn gây khó khăn cho việc thay thế hoặc nâng cấp dung lượng sau khi máy chủ được lắp đặt.

Với SOCAMM2, người sử dụng có thể thay thế và nâng cấp mô-đun bộ nhớ mà không cần thay toàn bộ bo mạch chủ. Thiết kế bố trí theo chiều ngang cũng giúp tận dụng hiệu quả không gian bên trong máy chủ, đồng thời hỗ trợ bố trí hệ thống tản nhiệt và tối ưu luồng không khí. Phiên bản SOCAMM2 sử dụng công nghệ LPDDR5X của Samsung đã được trao Giải thưởng Sáng tạo CES 2027, ghi nhận những đặc điểm về hiệu năng, hiệu quả năng lượng và thiết kế mô-đun.

Samsung Electronics cho biết sẽ tiếp tục phát triển SOCAMM2 trên nền tảng LPDDR6, hướng tới cải thiện hơn nữa băng thông, dung lượng và khả năng tiết kiệm điện năng, qua đó đáp ứng nhu cầu đa dạng của các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI thế hệ tiếp theo.