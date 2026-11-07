Samsung trình làng Galaxy Z Fold8 Ultra phiên bản sang trọng cao cấp

Samsung W27 gây chú ý với diện mạo cao cấp, kết hợp hai tông màu cùng những chi tiết trang trí ánh vàng tinh tế. Theo định vị sản phẩm, mẫu điện thoại này hướng đến nhóm khách hàng doanh nhân và giới thượng lưu. Thiết bị sở hữu phong cách thiết kế nổi bật, tạo dấu ấn riêng trong phân khúc smartphone màn hình gập. Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý của W27 so với những mẫu điện thoại gập thông thường.

Về khả năng hiển thị, Samsung W27 sử dụng màn hình Dynamic AMOLED 2X có thể gập lại, kích thước 8 inch, đi kèm màn hình phụ 6,5 inch cùng công nghệ. Cả hai màn hình đều đạt độ sáng tối đa 3.000 nit và hỗ trợ HDR10+. Màn hình ngoài có độ phân giải 2.520 x 1.080 pixel, tỷ lệ khung hình 20:9. Trong khi đó, màn hình chính đạt độ phân giải 2.504 x 2.256 pixel với tỷ lệ 20,9:18.

Phần khung máy sử dụng vật liệu nhôm Advanced Armor Aluminum nhằm tăng độ bền cho thiết bị. Samsung W27 đáp ứng tiêu chuẩn IP48 về khả năng chống bụi và nước. Ở mặt trước, màn hình phụ được bảo vệ bằng kính Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Máy còn tích hợp cảm biến vân tay điện dung ở cạnh bên và biểu tượng “Heart to the World” trên mặt lưng.

Samsung W27 gây chú ý với diện mạo cao cấp.

Khả năng chụp ảnh là một trong những điểm đáng chú ý trên mẫu điện thoại gập này. Hệ thống camera sau gồm cảm biến chính 200 MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, camera siêu rộng 50 MP và camera tele 10 MP với zoom quang học 3x. Samsung cũng bố trí hai camera selfie có độ phân giải 10 MP. Về quay video, camera chính và camera siêu rộng hỗ trợ độ phân giải 8K ở 30 fps, trong khi các camera đều hỗ trợ quay 4K ở 60 fps theo thông tin được cung cấp.

Sức mạnh xử lý của Samsung W27 đến từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp RAM 16 GB. Người dùng có thể lựa chọn bộ nhớ trong 512 GB hoặc 1 TB, nhưng không có tùy chọn RAM khác. Thiết bị vận hành trên hệ điều hành Android 17 cùng giao diện One UI 9. Samsung đồng thời cam kết cung cấp 7 bản cập nhật hệ điều hành lớn và tích hợp các tính năng Galaxy AI.

Bên cạnh những nâng cấp về phần cứng, W27 còn hỗ trợ Samsung DeX, phục vụ nhu cầu làm việc trên không gian hiển thị lớn hơn. Máy được trang bị pin dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 45 W. Công nghệ sạc không dây Qi2.2 cũng xuất hiện trên thiết bị với công suất tối đa 20 W. Những trang bị này hướng đến việc đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng trong công việc lẫn giải trí.

Samsung W27 sử dụng màn hình Dynamic AMOLED 2X có thể gập lại.

Về kết nối, Samsung W27 hỗ trợ mạng di động 5G và 4G LTE, cùng các chuẩn GPS, Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.0. Máy cũng được tích hợp công nghệ UWB, NFC và cổng USB-C với tốc độ truyền dữ liệu 5 Gbps. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ kết nối vệ tinh trực tiếp thông qua hệ thống Tiantong. Tính năng này cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn khẩn cấp qua vệ tinh.

Tại thị trường Trung Quốc, Samsung W27 có hai lựa chọn màu sắc gồm xanh lam và đỏ ánh hoàng hôn. Phiên bản RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB được niêm yết ở mức 18.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 73,59 triệu đồng. Trong khi đó, bản dung lượng 1 TB có giá 21.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 85,22 triệu đồng. Với thiết kế cao cấp cùng cấu hình mạnh mẽ, W27 được định vị ở phân khúc giá cao, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc điện thoại gập mang dấu ấn sang trọng.