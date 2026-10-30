Samsung tiếp tục lập kỷ lục lợi nhuận, nhà đầu tư vẫn chưa hài lòng

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Trong giai đoạn tháng 7-9, lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, đạt 107,4 nghìn tỷ won (khoảng 80,4 tỷ USD), tăng 783,11% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu của tập đoàn cũng lập kỷ lục 195,25 nghìn tỷ won (khoảng 146 tỷ USD), tăng 126,88%. Đây là quý thứ tư liên tiếp Samsung ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục.

Theo tờ Nikkei Asia, lợi nhuận quý 3 của Samsung cao hơn mức 62,9 tỷ USD mà hãng chế tạo chip nhớ SK Hynix, đối thủ đồng hương, công bố một ngày trước đó.

Kết quả này cũng vượt mức lợi nhuận hoạt động kỷ lục theo quý mà ba “ông lớn” công nghệ Mỹ ghi nhận trong một năm qua. Cụ thể, hãng chế tạo chip Nvidia đạt 63,7 tỷ USD, tập đoàn công nghệ Apple đạt 50,8 tỷ USD và Alphabet, công ty mẹ của Google, đạt 40,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ tập đoàn dữ liệu tài chính LSEG, kết quả này nhìn chung chỉ ngang với dự báo của giới phân tích, khi doanh thu và lợi nhuận hoạt động thực tế đều thấp hơn đôi chút so với mức dự báo.

Mảng bán dẫn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Samsung, với lợi nhuận hoạt động 106,5 nghìn tỷ won (khoảng 79,7 tỷ USD), gấp 15 lần cùng kỳ năm 2025. Kết quả này chủ yếu nhờ doanh số chip nhớ băng thông cao (HBM) thế hệ HBM4, loại bộ nhớ hiệu năng cao dùng trong con chip AI, và ổ cứng thể rắn (SSD) cho máy chủ tăng mạnh. Ngược lại, mảng điện thoại thông minh và thiết bị mạng lỗ 600 tỷ won (khoảng 450 triệu USD).

CỔ ĐÔNG CHƯA HÀI LÒNG

Bất chấp lợi nhuận kỷ lục, cổ phiếu Samsung Electronics vẫn giảm giá. Ngày thứ Năm (29/10), mã này chốt phiên giảm 4,13%, sau khi có lúc mất tới 5%.

Nguyên nhân chủ yếu là mức cổ tức chưa đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư. Samsung công bố dành 30 nghìn tỷ won (khoảng 22,5 tỷ USD) để trả cổ tức tiền mặt cho quý 3, tương đương 4.601 won (khoảng 3,4 USD) mỗi cổ phiếu. Con số này thấp hơn nhiều so với mức cổ tức đặc biệt 20.000 won (khoảng 15 USD) mỗi cổ phiếu mà SK Hynix vừa công bố.

Samsung dự kiến chi thêm 55-75 nghìn tỷ won (khoảng 41–56 tỷ USD) để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu trong năm nay. Kế hoạch cụ thể sẽ được hội đồng quản trị quyết định tại cuộc họp vào cuối tháng 1/2027.

“Giá cổ phiếu giảm khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh do chính sách chi trả cho cổ đông không mang lại bất ngờ tích cực nào. Diễn biến này cho thấy thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt khi kỳ vọng của thị trường chứng khoán đang ở mức rất cao”, ông MS Hwang, Giám đốc nghiên cứu tại công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, nhận định trong một báo cáo.

Còn theo ông Josh Gilbert, nhà phân tích trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của nền tảng đầu tư eToro, nhà đầu tư đã quá quen với những kết quả ấn tượng từ làn sóng đầu tư vào AI, đến mức lợi nhuận kỷ lục giờ đây chỉ được xem là “yêu cầu tối thiểu”, thay vì lý do để ăn mừng.

Ông Gilbert cũng nhấn mạnh rằng mảng chip đóng góp gần như toàn bộ lợi nhuận hoạt động của Samsung trong quý 3. Theo ông, sở hữu cổ phiếu Samsung hiện nay về cơ bản giống như đầu tư vào một nhà sản xuất chip nhớ có thêm mảng kinh doanh điện thoại. Vì vậy, triển vọng của tập đoàn phụ thuộc lớn vào diễn biến giá chip nhớ.

Theo Nikkei Asia, cổ đông Samsung chưa hài lòng với lợi ích nhận được từ làn sóng bùng nổ AI, trong khi công ty vẫn phải liên tục chi mạnh để duy trì tăng trưởng.

Riêng trong quý 3, Samsung chi 29 nghìn tỷ won (khoảng 21,7 tỷ USD) cho đầu tư, tăng thêm 19,8 nghìn tỷ won so với cùng kỳ năm 2025. Trong cả năm 2026, tập đoàn dự kiến dành khoảng 84,4 nghìn tỷ won (khoảng 63,2 tỷ USD) để đầu tư, chủ yếu vào mảng bán dẫn.

KHAN HIẾM CHIP NHỚ CÓ THỂ KÉO DÀI ĐẾN NĂM 2028

Về triển vọng kinh doanh, Samsung dự báo nhu cầu đối với các sản phẩm của tập đoàn sẽ duy trì ở mức cao, nhờ cuộc đua xây dựng hạ tầng AI ngày càng gay gắt và sự phổ biến của các trợ lý AI cá nhân. Tập đoàn cho rằng tình trạng khan hiếm chip nhớ sẽ kéo dài đến năm 2028, bởi việc mở rộng năng lực sản xuất cần nhiều thời gian.

“Nguồn cung được dự báo sẽ tiếp tục eo hẹp, do khó có thể xây thêm nhà máy để tăng năng lực sản xuất trong ngắn hạn”, ông Kim Jae-june, Phó chủ tịch điều hành mảng chip nhớ của Samsung, cho biết tại cuộc họp trực tuyến công bố kết quả kinh doanh.

Theo Samsung, toàn bộ sản lượng chip HBM của tập đoàn cho năm 2027 đã được đặt mua, trong bối cảnh các doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu quy mô lớn trên toàn cầu đẩy mạnh tìm kiếm nguồn cung phục vụ điện toán AI. Thị phần HBM của Samsung cũng đã tăng lên tương đương thị phần của hãng trên thị trường DRAM thông thường. Với kết quả này, Samsung đã bắt kịp SK Hynix, doanh nghiệp vốn dẫn đầu thị trường HBM.

Samsung dự báo đầu tư vào hạ tầng AI sẽ tăng tốc trong năm 2027 và dự kiến tập trung cung ứng các sản phẩm phục vụ máy chủ AI. Nhà máy đầu tiên của Samsung tại thành phố Taylor, bang Texas, Mỹ, dự kiến đi vào hoạt động trước cuối năm nay. Đây sẽ là nơi sản xuất nhiều dòng chip AI có nhu cầu cao trên thị trường.

Samsung không phải doanh nghiệp duy nhất hưởng lợi từ tình trạng khan hiếm chip nhớ. Cùng chiếm khoảng 2/3 thị trường chip nhớ toàn cầu, Samsung và SK Hynix đang đón đầu nhu cầu ngày càng lớn từ làn sóng phát triển AI.

Ngày 28/10, một ngày trước khi Samsung công bố kết quả kinh doanh, SK Hynix báo lợi nhuận hoạt động quý 3 đạt 83,3 nghìn tỷ won (62,9 tỷ USD), cao gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm 2025, với biên lợi nhuận hoạt động đạt 80%. Theo ông Hwang, mức tăng đột biến này chủ yếu nhờ giá DRAM và NAND thông thường tăng nhanh.

Để đón đầu nhu cầu từ AI, hồi tháng 6, hai doanh nghiệp đã công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 599 tỷ USD vào một trung tâm sản xuất chip mới ở miền Tây Nam Hàn Quốc.

Tuy nhiên, theo hãng tin CNBC, một số nhà phân tích vẫn đặt câu hỏi về hiệu quả của những khoản đầu tư khổng lồ này. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cũng cảnh báo nền kinh tế vốn dựa nhiều vào thương mại của nước này đang quá lệ thuộc vào ngành chip. Sự phụ thuộc đó có thể khiến Hàn Quốc chịu thiệt hại nặng nề hơn nếu xảy ra một đợt suy giảm liên quan đến AI.