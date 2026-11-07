Samsung tiếp tục cập nhật One UI 9 cho hai mẫu Galaxy mới

Samsung tiếp tục mở rộng danh sách thiết bị được nâng cấp lên One UI 9. Trong đợt phát hành mới, ba mẫu smartphone Galaxy A54, Galaxy A26 và Galaxy A27 đã bắt đầu nhận bản cập nhật tại Mỹ. Phiên bản phần mềm này được xây dựng trên nền tảng Android 17, trước đó đã xuất hiện tại một số thị trường khác.

Bản cập nhật mới mang đến giao diện One UI 9 cùng những cải tiến về phần mềm và trải nghiệm sử dụng. Gói cài đặt có dung lượng khoảng 3 GB, với mã firmware riêng cho từng thiết bị. Cụ thể, Galaxy A54 sử dụng mã A546USQUNGZJ6, Galaxy A26 là A266U1UEUADZJ5 và Galaxy A27 có mã A276U1UEU3BZIF.

Samsung tiếp tục mở rộng danh sách thiết bị được nâng cấp lên One UI 9.

Do dung lượng cập nhật khá lớn, người dùng nên kết nối Wi-Fi ổn định và đảm bảo pin đủ trước khi cài đặt. Điều này giúp hạn chế tình trạng gián đoạn trong quá trình tải xuống và nâng cấp phần mềm. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra dung lượng lưu trữ khả dụng trên điện thoại.

Để kiểm tra One UI 9, người dùng truy cập Cài đặt (Settings), chọn Cập nhật phần mềm (Software update) rồi nhấn Tải về và cài đặt (Download and install). Nếu phiên bản mới đã sẵn sàng, thiết bị sẽ hiển thị thông báo để tiến hành nâng cấp. Quá trình cài đặt được thực hiện trực tiếp trên điện thoại.

Bản cập nhật mới mang đến giao diện One UI 9 cùng nhiều cải tiến.

Việc bổ sung ba mẫu Galaxy A cho thấy Samsung đang từng bước mở rộng phạm vi triển khai One UI 9 đến nhiều thiết bị hơn. Đây cũng là cơ hội để người dùng các dòng máy tầm trung tiếp cận những cải tiến mới từ Android 17. Tuy nhiên, thời gian phát hành có thể khác nhau tùy khu vực và nhà mạng.

Những người chưa nhận được thông báo cập nhật không cần quá lo lắng vì Samsung thường phân phối phần mềm theo từng đợt. Người dùng có thể chủ động kiểm tra trong mục Cập nhật phần mềm sau một thời gian. Bản cập nhật sẽ xuất hiện khi thiết bị nằm trong lịch triển khai tương ứng.