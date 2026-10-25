Samsung tăng tốc phát triển giao diện One UI 9.5: Loạt thiết bị Galaxy chuẩn bị nâng cấp

Samsung đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ điều hành tùy biến thế hệ tiếp theo mang tên One UI 9.5. Những thay đổi gần đây trên các ứng dụng cốt lõi của hãng, cùng sự xuất hiện của các bản dựng thử nghiệm nội bộ, cho thấy chương trình One UI 9.5 Beta có thể sẽ tiếp cận người dùng sớm hơn chu kỳ phát hành thường niên.

Những dấu hiệu kỹ thuật đầu tiên trên hệ thống ứng dụng Samsung

Dấu hiệu rõ ràng nhất về sự xuất hiện của phiên bản mới đến từ bản cập nhật gần đây của ứng dụng Samsung Members. Cụ thể, khu vực biểu ngữ (banner) mời người dùng tham gia chương trình thử nghiệm One UI ở dưới cùng màn hình chính đã được tái thiết kế hoàn toàn. Trong quy trình phát triển phần mềm của Samsung, việc làm mới giao diện này luôn là bước kỹ thuật chuẩn bị trước khi mở cổng đăng ký thử nghiệm rộng rãi.

Trước đó vào đầu tháng 10, thông tin về bản cập nhật này đã xuất hiện khi Samsung chính thức đề cập đến tên mã One UI 9.5 trong nhật ký thay đổi của một ứng dụng phát hành trên Galaxy Store. Chuỗi dữ liệu này xác nhận cấu trúc phiên bản đang được đồng bộ dần lên hạ tầng phân phối của hãng.

Tiến độ phát triển nhanh hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm

Các dữ liệu theo dõi trên máy chủ của Samsung cho thấy quá trình phát triển One UI 9.5 đang có tốc độ vượt trội hơn hẳn so với phiên bản One UI 8.5 trước đây. Cụ thể, bản dựng phần mềm thử nghiệm One UI 9.5 dành cho Galaxy S26 series đã được ghi nhận trên máy chủ từ ngày 10 tháng 8 năm 2026. Trong khi đó, các bản dựng của One UI 8.5 dành cho Galaxy S25 series ở chu kỳ trước chỉ bắt đầu xuất hiện từ giữa tháng 9 năm 2025.

Samsung đang phát triển One UI 9.5

Ở thế hệ trước, chương trình thử nghiệm One UI 8.5 Beta chính thức mở cho người dùng từ ngày 8 tháng 12. Nếu Samsung duy trì khoảng thời gian tương đương giữa giai đoạn thử nghiệm nội bộ và phát hành công khai, đợt thử nghiệm One UI 9.5 Beta nhiều khả năng sẽ bắt đầu ngay trong tuần đầu tiên của tháng 11. Mốc thời gian này cũng củng cố các dự đoán về việc thế hệ Galaxy S27 có thể được giới thiệu sớm hơn lịch trình truyền thống.

Lộ trình cập nhật và thiết bị hỗ trợ trong đợt thử nghiệm đầu tiên

Dựa trên quy trình phân phối phần mềm của Samsung, dòng flagship chủ lực Galaxy S26 series chắc chắn sẽ là những thiết bị đầu tiên được trải nghiệm One UI 9.5 Beta. Phần cứng của thế hệ máy này đóng vai trò tiêu chuẩn để tối ưu hóa hiệu năng và các tính năng thông minh mới trên nền tảng phần mềm kế tiếp.

Dưới đây là thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của mẫu máy cao cấp nhất hỗ trợ phiên bản phần mềm này:

Tại đợt thử nghiệm One UI 8.5 trước đây, Samsung đã phát hành bản Beta đồng thời cho cả Galaxy S25 series cùng hai mẫu máy màn hình gập là Fold7 và Flip7. Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa có xác nhận liệu các dòng thiết bị gập thế hệ mới có được góp mặt ngay trong đợt thử nghiệm đầu tiên cùng Galaxy S26 series hay phải chờ đến các giai đoạn triển khai tiếp theo.